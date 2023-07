Una inversión familiar en deporte que cuesta, pero vale en bienestar

domingo 23 de julio de 2023 | 6:05hs.

Como herencia, el deporte está latente en la familia de la reconocida triatleta Belén Llera Sosa. Por ello, la microeconomía familiar está programada mensualmente para costear los gastos fijos que conlleva realizar los entrenamientos y también las competencias.

Belén, mamá de cuatro hijos, tres de ellos deportistas, destina más de 100 mil pesos al mes en deporte “Trabajo para el deporte”, dijo riendo. Es que, afincados en Apóstoles, tanto ella como sus hijos tienen por lo general actividades en Posadas, ya que su hijo Valentín (14) juega al básquetbol en el club Mitre y entrena tres veces por semana, e Isabella (8), la más peque de la familia, también suele llevar adelante una rutina en la capital provincial en ciclismo, una pasión que comparten madre e hija.

Por lo que, además de la indumentaria, las bicis y los costos, según el mes también en competencia, se suma la nafta para el auto familiar con el que se trasladan a Posadas.

En el caso del ciclismo, una bicicleta para niños, de pista y usada, comienza en 50 mil pesos. De ahí habrá que sumar algún arreglo que se encarece porque en general los elementos del ciclismo son importados. “Van de 50 mil a 400 mil pesos una bici, según lo que uno pueda pagar”, enfatizó esta mamá que también, además de hacer triatlón, se puso al frente de la Escuelita de Ciclismo de la Asociación, ahora también hace ciclismo de montaña y acompaña a sus hijos a competencias de ciclismo y de básquetbol. Todo con un costo alto, pero que para ella valen cada centavo invertido. “Es trabajar para costear los gastos, pero lo veo como una inversión. El deporte les da un ambiente sano y un entorno bueno. Eso no tiene precio”, destacó.

Más allá del bienestar general que propone el deporte. Hay una inversión para todos los gustos y bolsillos, sumado al tiempo que también tiene que destinar a sus hijos. Dos de ellos ya adultos que estudian. En el caso de Lautaro (19) también es basquetbolista en Corrientes, donde reside y estudia, y sólo su hija mayor de 24 años es quien por el momento sólo se enfoca en recibirse de abogada, ya que está cursando las últimas materias.

“Son tres los que hacen deportes y sí, es costoso, pero me da tranquilidad saber que tienen hábitos que sólo da el deporte y sirve para la vida en general”, resaltó Belén una y otra vez, aunque este año, debido a la alta actividad de sus hijos, dejó un poco de lado su carrera deportiva “porque no me da el tiempo, pero sigo entrenando porque pienso volver al trial. Ahora estoy también haciendo ciclismo de montaña y me sumo a alguna competencia de vez en cuando”, detalló.

El trueque en auge

Por ello es que a su costosa bicicleta de triatlón, pasó también a adquirir una de mountain bike, pero fue un ‘trueque’ algo que se viene realizando entre conocidos. “Le cambié el cuadro al hijo a una amiga, le di uno talle L y me dieron uno S, y así no tuve que comprar uno nuevo, pero invertí en un monoplato que me salió más de 200 mil pesos”, explicó. Y hasta este monto resulta barato. Para tener una idea, para adquirir una bicicleta profesional, tanto de ciclismo de ruta y pista como una de ciclismo de montaña, habrá que tener calculadora en mano, ya que los precios actualmente se manejan en dólares y puede salir lo mismo que un automóvil. También hay que tener en cuenta las competencias.

Para ejemplificar, recientemente una delegación misionera compuesta por seis niños viajaron a Chaco para la fecha nacional del Infantojuvenil de ciclismo y sólo de trasporte ‘a precio amigo’ la combi que los trasladó tuvo un costo de 200 mil pesos, sin contar con la comida y los gastos de los chicos. “que es aparte y siempre, aunque llevamos frutas y todo lo que necesiten, en cada parada se quieren comprar alguito y hay que contemplar eso”, comentó Belén.

Por ello hay que hacer una ‘vaquita’ de unos pesos más, sólo pensando en los gastos de los niños, ya que parte los padres ponen sus autos particulares para el traslado y acompañamiento de la delegación.

“Además tienen que estar federados y son 5 mil pesos por año y en cada carrera, cuando son fechas nacionales, son 2 mil por niño para la inscripción”, dijo la mamá y dirigente.

Y las bicis de niños tienen un costo también como inversión inicial, por lo general se busca alguna usada, “que más o menos sale 50 mil pesos, la más básica, y son difíciles de conseguir por los cuadros que son chiquitos. Así que en las fechas de los infantos buscamos alguna que haya dejado algún otro niños. Y si encontrás, hay que invertir más porque por lo general hay que cambiar las cubiertas que salen 10 mil pesos cada una, más las trabas de los pedales que salen 28 mil pesos las que no son de marca y los platos de entre 3 mil y 6 mil pesos”, detalló Belén, sin dejar de olvidar el casco que va desde 5 mil para empezar y hay algunos de más de 100 mil para los profesionales.

Finalmente, la apostoleña de 44 años, también contó que está buscando renovar su bicicleta de triatlón y “vi en internet un chico de Posadas que vende su usada en 400 dólares, siempre todo en dólares, así que bueno, estamos viendo”, dijo esta mamá todo terreno que destina su vida, su dinero y su tiempo para que sus hijos puedan hacer deporte y ve en ello una inversión que vale la pena.



El ciclismo y sus costos dolarizados

Como pasa en gran parte de los deportes, los elementos así como zapatillas especiales, están actualmente cotizados en dólares ya que en mucho de los casos son importados y con el incremento de esta divisa su costo sube a medida que lo hace la moneda.

Llera Sosa, por ejemplo, está en busca de una bicicleta de triatlón que actualmente cotiza en 400 dólares en el mercado de las bicicletas usadas, pero hay de 4.500 'verdes' y aún más para los 'Pro' que pueden llegar a costar lo mismo que un automovil. En tanto, para su hija Isabella, Belén adquirió el año pasado una bicicleta usada para ciclismo de pista y ruta en 40 mil pesos, con una inversión de 10 mil pesos por cubierta, entre otros elementos.

