Se palpita el encuentro regional de Semillas Nativas y Criollas

Bajo el slogan "la semilla en tierra es vida, en manos campesinas libertad" avanzan con la organización del Encuentro Regional de Semillas Nativas y Criollas Zona Centro - Alto Uruguay, a realizarse el 29 de julio en la Escuela Rural 940 "Educación para las Primaveras" de El Soberbio. El evento reunirá a más de 350 guardianes de semillas de especies nativas y criollas que luchan diariamente para su conservación.

Los organizadores llevan realizadas varias reuniones y gestiones a fin de brindar un espacio con toda la infraestructura para poner en valor un recurso primordial para la biodiversidad. Esperan contar con la participación de organizaciones y personas que se dedican a la conservación y cultivo de variedades nativas y criollas, de distintos puntos del país.

El objetivo principal del encuentro es fortalecer las redes y los vínculos entre quienes cuidan y multiplican las semillas, revalorizando los saberes y la existencia de la agricultura familiar, pueblos originarios y la biodiversidad.

Sobre la expectativa, Martin Cornell, en diálogo con El Territorio, señaló que "ya realizamos tres reuniones organizativas en nuestra escuela con la presencia de referentes de varias de las instituciones que serán parte del encuentro. La expectativa es grande, esperamos la participación de 350 personas, la gran mayoría productores y productoras de la agricultura familiar, pero también estudiantes, trabajadores de la cultura".

Programa

El encuentro está previsto arrancar a las 9 en la escuela ubicada sobre ruta provincial 15 a la altura del kilometro16, Paraje San Ramón, Colonia Primavera de El Soberbio, con intercambio de semillas durante toda la mañana. Por la tarde, se realizarán varios talleres de formación, que en su mayoría buscan transmitir conocimientos sobre las semillas criollas, los recursos naturales y la historia del Movimiento Semillero de Misiones.

Entre algunas de las propuestas se encuentran: Semillas de Árboles Nativos, a cargo de la Facultad Forestal UNaM; Producción de yerba mate bajo monte a cargo del Instituto Multiversidad Popular; Historia del Movimiento Semillero de Misiones, a cargo de referentes históricos; Método de conservación de semillas; y Agua: problemáticas, desafíos y propuestas, a cargo del Equipo INTA y Área del Agro y la Producción de la Municipalidad de El Soberbio.

Exposición, ventas y literatura

Habrá también un espacio de feria para exposición y ventas, y al finalizar la jornada, números artísticos. En el marco de dicha actividad lanzaron una convocatoria literaria, con memorias en relatos, letras de canciones, poemas, canciones, pinturas, murales y narración libre, vivencias personales, leyendas o transmisiones orales de familias sobre acontecimientos que son parte de la memoria colectiva con las semillas nativas y criollas

Podrá participar la población en general residente o no en el territorio de Misiones y otras provincias del país. Las obras deberán ser prioritariamente originales e inéditas, entendiéndose por inéditas las que no hayan sido publicadas en libros y antologías. El vocabulario es libre y no necesariamente debe contar con estructuras literarias y cuidados estilísticos.

Quienes se animen a participar pueden enviar las obras a los siguientes correos electrónicos: martincornell@hotmail.com - marianawinikorwagner@gmail.com y gerardosegovia2015@gmail.com.

Deberán incluir un breve curriculum vitae y el plazo de presentación de las obras concluye el 26 de julio del corriente año, inclusive.

Primera feria

Cabe recordar que, en Misiones, la primera Feria de Semillas Nativas y Criollas tuvo lugar hace 25 años, en 1997, como respuesta a la aprobación del primer evento transgénico de la Argentina, la soja RR.

En la memoria de aquel intercambio semillero, la Pastoral Social, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tuvieron una destacada tarea en la revalorización de las semillas en manos campesinas y el trabajo de la agricultura familiar. En aquella oportunidad se compartieron más de 500 variedades de semillas.

El movimiento semillero se fortaleció y en la actualidad forman parte del mismo diversas organizaciones sociales, indígenas, de la agricultura familiar, educativas, gremiales, iglesias e instituciones del ámbito municipal, provincial y nacional que trabajan con el objetivo de rescatar y preservar tanto las Semillas Nativas y Criollas como los conocimientos ancestrales de los Pueblos Originarios y los Colonos Agricultores Familiares, defendiendo de esta manera la soberanía alimentaria y el medio ambiente.