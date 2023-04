Velázquez propone construir políticas públicas desde los barrios de Posadas

domingo 23 de abril de 2023 | 7:50hs.

El concejal radical Pablo Velázquez, candidato a intendente de Posadas por el sublema Todos Juntos en Juntos por el Cambio, destacó la importancia de estar cerca de los vecinos para conocer sus problemáticas y avanzar en soluciones. En diálogo con Meta Data, el programa político de El Territorio, propuso más diálogo con los vecinos para mejorar el sistema de presupuesto participativo, al haber sido impulsor de esa iniciativa en el Concejo Deliberante. En lo social, trabajar en la prevención de la delincuencia y la droga que acecha a los jóvenes. Para el desarrollo y más empleo, apuntó como prioridades dar incentivos a las empresas para el asentamiento de industrias.



¿Cómo está encarando la campaña en los barrios?

Nosotros casi que tenemos la costumbre de estar permanentemente en los barrios, conversando con los vecinos, así que por supuesto que la etapa propia de la campaña nos exige un poco más de tiempo, pero lo tenemos tan naturalizado que la verdad que no nos pesa tanto. Además, creemos que es una manera de hacer política, estar cerca de la gente, conversar, escuchar y tratar de acercar soluciones en la medida de nuestras posibilidades.



Y ese contacto permanente, ¿qué permite percibir sobre lo que preocupa al posadeño?

Nos permite primero conocer la realidad. Así que ahí tenemos claro que falta seguridad, que falta trabajo y que falta sobre todo una visión de futuro en Posadas. Principalmente en los más jóvenes, que son los que muchas veces sienten que en la ciudad hoy no tienen esperanza, no tienen horizonte, no van a poder o no se pueden plantear tener su familia, tener su casa y poder criar sus hijos acá en la ciudad.



¿Cómo se revierte esa realidad en la ciudad?

Creo que tenemos que identificar con claridad el perfil de la ciudad de Posadas. Utilizar el Parque Industrial para que podamos generar incentivos para aquellas empresas que van a ser parte del desarrollo de la ciudad y les podamos empezar a indicar a los jóvenes, sobre todo aquellos que están terminando el secundario, hacia dónde ir, descubrir su vocación.



Vengo escuchando de varios candidatos que están preocupados por el tema de seguridad. ¿Qué se puede hacer?

Venimos planteando los puntos seguros, las paradas inteligentes, que tienen que ver con la colocación de cámaras de seguridad en los barrios, pero también en esos puntos seguros creemos que las paradas de colectivos pueden ser buenos lugares donde haya buena conexión de internet, una conexión directa con la policía para que ante alguna situación que ocurra en el barrio puedan correr a solicitar auxilio y tengan rápida asistencia policial. Hay que trabajar en la educación, en la formación, en generar el horizonte principalmente a los jóvenes. Nosotros tenemos en nuestra lista personas que vienen trabajando, desde la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, en los barrios para tratar de generar esa esperanza en los barrios. Creo que ahí hace falta más presencia del Estado municipal.



¿Hay suficiente asistencia social en los barrios en este momento?

Creo que el municipio, principalmente, de todos estos temas hoy está como desentendido de la generación de trabajo, de la elaboración del perfil de la ciudad, de la seguridad en los barrios. Me parece que ahí es el punto donde el municipio tiene que enfocar, claro que hay que hacer asfalto, iluminar barrios, mejorar nuestras plazas en toda la ciudad. Pero tenemos que animarnos a crecer como iguales, necesitamos una ciudad más justa en el centro, en los barrios, en el servicio de colectivo, que muchas veces siempre se generan esas desigualdades. Entonces tenemos que construir políticas públicas mano a mano con el vecino; hay que animarse a construir política desde el barrio.



¿Cómo ve el desarrollo del presupuesto participativo y su aplicación en Posadas?

El presupuesto participativo fue una ordenanza propuesta por mí en el Concejo Deliberante, aprobada por unanimidad y que hoy la gestión lo lleva adelante. Yo creo que hay que incentivar más todavía. Las comisiones vecinales, los clubes de barrio, las asociaciones, las fundaciones, tienen que ser parte de la discusión de lo que hacemos en los barrios de la ciudad. Y creo que esa tiene que ser nuestra meta, cogestionar, que el vecino conozca cuánto vale el asfalto, cuál es la empresa que lo hace, que pueda controlar la ejecución. Hay muchas obras que a veces se arrancan en los barrios y después no se terminan porque nadie controla. Entonces, ¿por qué no animarnos a abrir y ser más transparente en la elaboración, no solamente de los proyectos, sino también en la ejecución y la culminación de las obras que se hacen en el proyecto?



¿Es buena la participación de los vecinos?

En el presupuesto participativo todavía la participación es baja. Nosotros apostamos a que esto siga creciendo, pero en todos los barrios, de hecho en la lista que tenemos dentro de nuestro equipo hay un montón de presidentes, comisiones vecinales, asociaciones, fundaciones; nuestro candidato a defensor del pueblo es presidente de una fundación solidaria, es decir que en los barrios hay gente comprometida, pero que muchas veces se topa o con la burocracia del estado que no te deja crecer.



Por último, ¿por qué tendrían que votar a Pablo Velázquez a intendente?

Les pido que nos acompañen principalmente porque nos hemos rodeado de un equipo de gente que hace desde el barrio, desde la asociación, desde las fundaciones están haciendo algo por cambiar y por transformar realidades de nuestros barrios. Si desde lo pequeño logramos hacer cosas, imaginemos todo lo que podemos hacer si logramos la intendencia de la ciudad y empezar a gobernar juntos una ciudad para todos, una ciudad de iguales, justa y solidaria.