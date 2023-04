Cáncer, cuando el diagnóstico precoz salva vidas

domingo 09 de abril de 2023 | 6:06hs.

Durante muchos años, el cáncer ha sido considerado una enfermedad que únicamente podía tener un desenlace fatal y un tabú difícil de abordar para la sociedad. Hoy los avances científicos y tecnológicos, la detección de la enfermedad en un estadio temprano y localizado sin que llegue a diseminarse, los tratamientos y las campañas de difusión por parte de la comunidad médica, han permitido que la sobrevida no sea un anhelo inalcanzable sino una realidad para muchos pacientes.



Según datos del Instituto Misionero del Cáncer (IMC), las patologías con mayor prevalencia en la provincia se dan en cuello del útero, mama y colon. En todos estos casos, aunque el progreso del paciente dependa de múltiples factores, se puede estimar que los pacientes que tienen tumores malignos localizados y realizan el tratamiento oncoespecífico adecuado para ese caso en tiempo y forma aumentan exponencialmente la expectativa de vida. Llegan, en algunos casos, a lograr hasta un 90% de probabilidades de sobrevida luego del tratamiento.



“En el Instituto la sobrevida, cuando uno engloba a todos los tumores, ya sean de buen o mal pronóstico, ronda el 60%. Esto se corresponde con centros de salud a nivel mundial que prestan atención masivamente, sin cobertura y con ella”, explicó en diálogo con El Territorio Ángel D’Annunzio, director del IMC.



Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), la sobrevida estimada para los principales sitios tumorales es: cáncer de mama, 84,4% de sobrevida a 5 años; cáncer de cuello uterino, 52,7%; cáncer de colon, 54,4%; cáncer de próstata, 87,6%; y cáncer de pulmón, 13,1%.



“Nosotros clasificamos a los tumores por estadios. En el primer y segundo estadio son tumores que tienen mucha más posibilidades de curación, la tasa aumenta cuanto más pequeños y localizados están los quistes. En los tumores más grandes podría llegar a curarse, pero las probabilidades de que la enfermedad vuelva a aparecer son mayores. Entonces agrupamos a los pacientes en niveles de riesgo, entre bajos y altas posibilidades de recaída; así se hace un seguimiento que puede durar de 5 a 10 años”, agregó D’Annunzio.



Por esto, el profesional remarcó que es fundamental el control y la detección temprana, dado que las enfermedades más frecuentes son las que tienen posibilidades de detectarse a tiempo. En el caso del cáncer de mama, se puede prever a través de la mamografía y ecografía mamaria a partir de los 40 años; y en el cervicouterino, se puede dar diagnóstico a partir del test de VPH (virus del papiloma humano) y el papanicolau.



“En el caso del cáncer colorrectal, que es muy frecuente no sólo acá sino en el país, también se puede detectar de forma temprana mediante la colonoscopía y test de sangre oculta en materia fecal. Incluso un pólipo precancerígeno que se reconoce y ya se extirpa para que no avance a cáncer, eso salva vidas. Por eso se entregaron 8.000 test en toda la provincia y se procesan las muestras en los laboratorios de Oberá y Posadas”, refirió.



Desde 2015 el IMC atendió a 6.604 pacientes -solamente el año pasado se dio respuesta a 850-. Del total, 1.127 fueron diagnósticos de cáncer de mama, con una edad promedio de 54 años; 960 corresponden a cervicouterino, con una edad al momento del tratamiento de 47 años; 433 son patologías pulmonares y 360 colorrectal.



“Poder hablar del cáncer y trabajar sobre la enfermedad es fundamental, creo que ayuda en el sentido de no estigmatizar, que la palabra es sinónimo de muerte porque tenemos muchísimos pacientes que se curan”, reparó D’Annunzio.



En tanto, desde el INC destacan que en los últimos años se avanzó de sobremanera en este campo de la medicina, gracias a los avances tecnológicos que permiten un estudio “cada vez más específico de las células neoplásicas, identificando mutaciones, comportamiento celular y desarrollando terapias dirigidas que mejoran el pronóstico de los pacientes”.



Factores de riesgo

“Uno de los principales factores que está asociado a la aparición del cáncer es el sobrepeso, ni siquiera hace falta que el paciente tenga obesidad, ya que aumenta todos los tipos de cáncer rápidamente. Hoy en día el tejido adiposo se descubrió que es uno de los grandes causantes del proceso de la génesis de los tumores. Entonces tiene que ver con la dieta y los países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un alto consumo de grasa y mayor sobrepeso, tienen más incidencia y cáncer que nosotros. Las dosis de alcohol consumidas socialmente está demostrado que favorecen los procesos de oncogénesis. La exposición solar sin protección, que es algo habitual, favorece la aparición del cáncer de piel”, ejemplificó el director del IMC.



A su vez, desde el INC informaron que respecto a los factores de riesgo, los más frecuentes -y cuya relación con el cáncer está demostrada- son: tabaco, obesidad, alcohol, edad, agentes infecciosos (virus de VPH, de hepatitis B y C, HIV), uso de hormonas, exposición a rayos ultravioletas, radiación, procesos inflamatorios crónicos y agentes carcinógenos medioambientales (fuentes de exposición ocupacional).



Desde el INC remarcaron que a nivel nacional, para 2020 se diagnosticaron en toda la Argentina 130.878 casos nuevos de cáncer, de los cuales 62.327 ocurrieron en varones y 68.551 en mujeres.



El mundo está lleno de sobrevivientes que se han sobrepuesto a la enfermedad, muchos amparados en la fe y el acompañamiento incondicional de los seres queridos que siempre empujan y nunca bajan los brazos. Para aquellos que han sobrevivido a esta enfermedad, el cáncer representa una lucha personal feroz y una victoria aún más grande. A pesar de los disgustos y el dolor, siempre convive un profundo sentido de esperanza hasta el final. Los sobrevivientes se convierten en guerreros y héroes en la vida de quienes los rodean. Son un recordatorio constante de las hazañas que terminan en proezas y la capacidad humana para anteponerse a la adversidad.

En cifras

6.604 Desde el 2015 el Instituto Misionero del Cáncer atendió a 6.604 pacientes de la región, con y sin cobertura médica.

60% La sobrevida estimada, si se tienen el cuenta todos los tumores que se atienden en el IMC es del 60 por ciento.

