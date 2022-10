Sin planificación no se puede llegar a Qatar

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Después de dos mundiales como Brasil y Rusia, dos de los países más grandes del mundo en cuanto a extensión, llega un cambio rotundo. Qatar tiene poco más de 11 mil kilómetros cuadrados de superficie y Doha, que será el epicentro de la fiesta mundialista, 132 kilómetros cuadrados.



Es por eso que desde la organización local dispusieron de varios protocolos para que su capacidad de recibir a millones de hinchas no haga colapsar la logística de la Copa del Mundo y puedan mostrarse así como un país confiable para el turismo internacional.



Dadas esas complejidades, para los fanáticos no fue nada fácil planificar su desembarco en la península asiática. Justamente tener previsto cada paso fue y será esencial.



Sin entradas o una acreditación será imposible entrar a Qatar durante la Copa del Mundo. Si se tiene un ticket pero no un alojamiento tampoco se otorgará la visa. Y, finalmente, Qatar cruzó datos con los organismos de seguridad de los países solicitantes de entradas con el fin de que ninguna persona tildada como violenta (los barras en el caso de Argentina) obtengan la visa para ingresar.



Superadas esas barreras y solamente si se cuenta con todos los papeles en regla, Qatar da acceso a la tarjeta Hayya, que será clave para moverse dentro del país y acceder a los beneficios que dispondrán los organizadores, como pasajes gratis durante los días de partidos para los hinchas.



Afinando números

A la hora de planificar un viaje de tal magnitud como ir a una Copa del Mundo, es vital tener un paso a paso e ir afinando los números en cada etapa.



Argentina fue uno de los países que más entradas solicitó y luego, a la hora de pagarlas, quedó en el 7° puesto con poco más de 61 mil tickets aprobados. De todas maneras la fase de venta continúa abierta, aunque para los partidos de la Scaloneta todo está agotado durante la primera fase.



Las entradas para los partidos del grupo C (el de Argentina) valían entre 70 y 220 dólares en la plataforma oficial de la Fifa. Si bien se abrió otra plataforma oficial para la reventa, tenía un recargo y encarecía mucho el precio del ticket.



Es decir, para ver a la Selección desde el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita y en una hipotética final, hubo que desembolsar alrededor de 1.500 dólares, si es que se conseguían todas y de la categoría más barata.



Una vez que se tenía alguna entrada se podía solicitar la tarjeta Hayya con el número del ticket. Para hacer efectiva la visa de entrada, Qatar pide la entrada, un alojamiento y las fechas de vuelos o, si se va a ingresar por la frontera con Arabia Saudita, una fecha estimada de arribo.



Aquí se abrían otros dos caminos para los fanáticos: asegurar el pasaje o el alojamiento. Muchos optaron por el pasaje primero. Los que sacaron los aéreos durante junio y julio los obtuvieron por 500 o 600 mil pesos, mientras que hoy (por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas) los pasajes cuestan entre 750 y 800 mil pesos.



El alojamiento fue otro punto realmente difícil para los fanáticos. La Fifa habilitó un portal para solicitar hoteles y villas de aficionados o departamentos. Con el fin de regular la actividad y que los dueños de casas o departamentos no inflaran los precios, la Fifa puso un precio de referencia.



Las villas construidas para los fanáticos iban desde los 84 dólares por noche hasta los 200 dólares por noche, aunque dependían también de la cantidad de camas y lugares que ofrecía. Luego el nivel subía a departamentos. Esta era una buena opción para poder ir entre varias personas y luego ahorrar en el día a día haciendo compras en supermercados. Una estadía promedio en Qatar para la Copa del Mundo costó 100 dólares por noche.



Finalmente hay que incluir los gastos del día a día. Si bien la Hayya Card permite viajar gratis los días de partidos (para los que se tiene entrada), las excursiones, la comida y moverse el resto de los días son otro gasto.



Sin darse lujos y visitando algunos de los atractivos que propone Doha, una persona gasta entre 50 y 65 dólares por día para comer, moverse y conocer Qatar.



Es decir que un viaje, planificado por cuenta propia para un mes costó entre 10 mil y 11 mil dólares, con entradas, alojamiento y pasajes.



Otra opción fue la de comprar un paquete por la primera fase, que costaba alrededor de 15 mil dólares cuando recién salieron a la venta los tickets y que hoy rozan los 40 mil dólares en algunas agencias.



De todas maneras, varias empresas reconocieron que, a diferencia de otros mundiales, las consultas fueron escasas y que por eso prefirieron vender los aéreos y no el paquete completo (que incluía también entradas y hoteles), ya que la diferencia económica era mucha para los interesados.



A poco más de 30 días para la Copa del Mundo, hay algunos optimistas que todavía esperan un guiño de la suerte para ganarse un viaje y poder alentar a la Selección, aunque si de números se habla, habrá que afinar todos los detalles posibles para estar en Qatar 2022.

En números

Pasajes

$750.000

Comprar boletos de ida y vuelta desde Argentina hacia Doha, Qatar, por Aerolíneas Argentinas cuesta hoy (dependiendo del día) entre 750 y 800 mil pesos durante las fechas del Mundial.

Paquetes

U$S 40.000

Si bien para las agencias de viajes no fue un buen momento para vender, los paquetes comenzaron en U$S 15.000, pero hoy ya se comercializan hasta por 40.000 dólares con entradas, pasajes y hoteles.

Alojamiento

U$S 100

Para que los precios de los departamentos no se dispare, la Fifa marcó algunos alquileres de referencia. En promedio, una noche en un departamento en Doha, está 100 dólares.

Logística en Qatar

U$S 65

Habrá pasajes gratis en el transporte público durante los días de partidos, pero para recorrer el país, comer y visitar diferentes sitios turísticos, los hinchas deberán contar con 50 ó 65 dólares por día.

Entradas

U$S 70

La Fifa comercializó los tickets más baratos a 70 dólares y para seguir a la selección argentina desde el debut hasta una hipotética final habría que desembolsar, como mínimo, 1.500 dólares.

