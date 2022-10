Un Mundial muy di$tinto

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:06hs.

La arena cae en el reloj de Qatar y cada vez falta menos para la Copa del Mundo de fútbol. Si bien Argentina siempre es un país en el que muchas veces la pasión le gana a la razón, para este Mundial hubo varias trabas para los fanáticos, sobre todo a la hora de los números.



Más allá del momento económico que atraviesa el país, Qatar dispuso una serie de requerimientos que hicieron que sacar entradas, conseguir alojamiento y pretender ver alguno de los partidos de la Scaloneta sea una misión, por lo menos, complicada.



A diferencia de otras copas del mundo, Qatar organizará prácticamente el Mundial y sus 64 partidos en una sola ciudad. Doha será el epicentro de la fiesta del fútbol, pero a la vez se verá abarrotada de hinchas de todas las partes del mundo, incluido algunos misioneros que lograron conseguir los ansiados tickets y dirán presente en tierras asiáticas.



Uno de los representantes de la Tierra Colorada en Qatar será Robertino Lukoski, quien destacó que “planificar con tiempo fue una ventaja enorme”. El de Gobernador Roca asistirá a su tercer Mundial consecutivo y lo hará junto a un amigo.



Para abaratar costos vivirá en el desierto qatarí en uno de las villas que se armaron para los fanáticos con contenedores.



Desde que en 2010 supo que iba a ser sede de la Copa del Mundo, Qatar comenzó un arduo trabajo en infraestructura, pero sobre todo en logística para ofrecer a las selecciones y a los hinchas las mejores condiciones en un país que es, desde el vamos, complicado en cuanto al clima.



Por eso la Copa del Mundo no se realizó en junio y julio como se hace habitualmente. Las altas temperaturas del desierto lo hubiesen hecho imposible y por eso, por primera vez en la historia, la máxima cita del fútbol terminará apenas unos días antes de Navidad.



Mientras Lionel Messi y compañía tachan los días para el debut con Arabia Saudita del 22 de noviembre, los hinchas empiezan a armar las valijas, de antemano cargadas de ilusiones por una selección que promete.



Conseguir una entrada o varias, un hospedaje y que se aprueben todas las visas necesarias no fue fácil para quienes optaron hacerlo por su cuenta. La suerte tuvo un papel importante, sobre todo a la hora de solicitar tickets, pero el valor del viaje se hizo mucho más barato. Otros optaron por los paquetes con entradas y hoteles incluidos. Claro que el precio fue mayor, pero ahí estuvo presente la posibilidad de asegurarse estar en Qatar.



Si bien la península del Golfo Pérsico construyó una serie de alojamientos para los hinchas, que luego serán desmontados (de ahí que se presenta como el primer Mundial sustentable de la historia), conseguir estadía no fue sencillo para los hinchas y, con el correr de las semanas, cada vez fueron menos las opciones baratas y predominaron los hoteles de lujo.



Viajar hoy a Qatar cuesta entre 750 y 800 mil pesos. Los tickets, ya agotados para ver a la selección argentina, iban desde los 70 a los 220 durante la fase de grupos y en aumento cada vez que se solicitaba una etapa superior (octavos, cuartos, semis y final). A todo ello se sumó la variable alojamiento, aunque hubo un oasis en ese desierto.



Al igual que en Rusia 2018, la organización local creó una especia de pasaporte especial para hinchas y trabajadores de prensa que asistirán a la Copa del Mundo. La Hayya Card les dará pasajes gratis en el transporte público a los fanáticos para los días que tengan una entrada. Es decir, si alguno sacó un ticket para el debut de Argentina el 22 de noviembre, podrá viajar gratis en el subte hasta el estadio.



De todas maneras, cruzar medio mundo para alentar a la Scaloneta no será sencillo y, sobre todo, no será barato. Qatar 2022 será, sin dudas, un Mundial único por varios factores que se detallarán en las siguientes páginas y será, quizás, el último de Lionel Messi. Las arenas corren y la patada inicial está a la vuelta de la esquina.

