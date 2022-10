San Pedro: por falta de profesionales, pacientes tienen que ser derivados

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:05hs.

En San Pedro la atención con médicos especialistas requiere de paciencia y muchas veces genera derivaciones a centros de mayor complejidad.



En cuanto a la escasez de especialistas, no es ajeno a la realidad de otros municipios del interior de Misiones, lo que provoca complicaciones en la salud, ya que muchos pacientes, al no conseguir turnos, no acceden a un diagnóstico correcto y precoz, en tanto otros discontinúan sus tratamientos. En el Hospital Nivel I, sólo pediatría, odontología y nutricionista se atiende casi todos los días.



El hecho de que no existan especialistas diariamente en la localidad lleva a derivaciones de cualquier patología que se agrave y no pueda ser resuelta localmente a centros de mayor complejidad en las grandes ciudades. Es el caso de todo lo relacionado con traumatología, cirugías y partos.



Con una población que supera los 40 mil habitantes, la demanda es enorme y los pacientes muchas veces deben trasladarse a otras localidades, tanto para la atención como para la realización de estudios complejos, como una tomografía computarizada.



Si bien la infraestructura del hospital local está en condiciones para la realización de cirugías o partos, estos servicios no se prestan por la falta de profesionales que residan en la localidad y puedan estar disponibles en caso de alguna emergencia.



“Realizamos un trabajo en conjunto con el Samic de Eldorado. Cada quince días, los miércoles vienen urólogo, ginecóloga, cirujano y diabetóloga, que atienden con turnos programados. El traumatólogo, que es la especialidad con más demanda, viene los martes, también cada quince días. No hacemos cirugías, sólo consultorio, las intervenciones se hacen en Eldorado, al igual que lo de traumatología y partos”, detalló el director del hospital, Guido Benítez.



Además, diariamente atienden una pediatra y una nutricionista, un odontólogo de lunes a jueves y una oftalmóloga los lunes y martes. La posibilidad de contar con estas especialidades resulta de gran importancia, más cuando el paciente es de bajos recursos y no cuenta con cobertura de salud.



Al servicio público se le suman las clínicas privadas, que en el caso de San Pedro son dos, a las que acceden pacientes con obra social o particulares en condiciones de pagar.



Así como llegan profesionales de otros puntos de la provincia para prestar un servicio, en San Pedro existen profesionales como fonoaudiólogas y una oftalmóloga con especialización en pediatría, dos áreas con enorme demanda.



En el caso de fonoaudióloga Nadia Tatarinoff, especializada en audiología y la encargada de realizar el screening auditivo neonatal. Desde este año, dos veces al mes viaja a la localidad de San Vicente para prestar el servicio de forma particular.



“Se trata de un estudio para los bebés recién nacidos que tiene un carácter obligatorio establecido por ley, por eso es tanta la demanda, tanto acá como en San Vicente. También recibo a pacientes de El Soberbio, Alicia, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo. La demanda es de recién nacidos, niños mayores de 3 años y también adultos mayores que solicitan un estudio para determinar los umbrales auditivos”, explicó sobre parte de su trabajo Tatarinoff.



Y reiteró: “La demanda es muy alta, somos pocos los profesionales fonoaudiólogos en la provincia, somos pocos los que hacemos audiología, yo desde que me recibí en 2011 me vengo capacitando”.

