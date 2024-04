Tragedia de la Costanera: “Yo no busco culpables ni venganza, sólo quiero saber qué pasó” | El Territorio

Jorge Martínez, padre de Juan Cruz, uno de los cinco estudiantes implicados en el siniestro vial sucedido en la zona de El Brete, contó sobre el doloroso duelo que está pasando tras la muerte de su hijo y expresó que tanto él como los padres de Luca Ceballos actuarán como querellantes

viernes 26 de abril de 2024 | 11:58hs.

A dos semanas del accidente de la Costanera de Posadas por el cual cinco estudiantes del quinto año del colegio Santa María sufrieron lesiones graves tras colisionar el Peugeot 207 en el que se trasladaban -provocando seis días después la muerte de Juan Cruz Martínez y Luca Ceballos-, la comunidad misionera continúa en vilo aguardando las acciones legales del caso.

Como viene informando El Territorio, la causa quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, a cargo del juez César Raúl Jiménez. quien en la mañana de este miércoles recibió el sumario policial, que le da pie para dar inicio al proceso y la solicitud de medidas de prueba por la tragedia que tiene como responsable a Tomas Mieres (17), el conductor del vehículo.

En ese contexto, Jorge Martinez -padre de Juan Cruz- en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 expresó el difícil y doloroso momento que está viviendo todo su entorno y qué rol cumplirá en la causa que tristemente tiene como responsable a un amigo de su hijo: Thomas Mieres, el conductor del vehículo, quien quedaría sujeto a la imputación de “homicidio culposo agravado”.



“La familia está destruida, se fue una parte importante de nuestra familia. Se fue un vago bueno, estudioso, deportista, buen amigo, buen hermano, buen novio, buen hijo. La familia no puede estar más que triste” lamentó Jorge, quien aclaró que “no busco venganza ni culpables. Sigo esperando una investigación que diga qué pasó ese día”.

En esa línea, el progenitor manifestó que en la investigación que está a cargo de la fiscal Maria Laura Álvarez, quien actuó de oficio, tanto los padres de Luca como los progenitores de Juan Cruz acompañarán la causa como querellantes, “simplemente para esclarecer el hecho y saber qué pasó, porqué pasó y cómo se puede evitar esto para que no vuelva a pasar”, alegó.

Respecto al siniestro, Martinez mencionó que “fue un accidente evitable y hoy doy gracias a Dios que ese día estaba feo el tiempo y que prácticamente no había gente caminando en la costanera, porque sino hoy estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor”.

Nuevamente sobre la causa, dijo: “Voy a apelar al buen corazón del juez Jiménez, que sé que es una excelente persona y que él nos va a ayudar con la investigación porque simplemente queremos saber qué pasó. Yo no quiero culpables, yo no estoy buscando plata, no estoy buscando prensa, yo simplemente quiero saber qué pasó para que se lleve la vida de estos dos chicos que eran excelentes y muy amigos”.

En otro tramo de la entrevista, Jorge indicó que para él “fue un milagro que mi hijo sobreviva a seis días”, ya que fue un golpe muy duro para todo el entorno ver lo sucedido.

Por otra parte, alegó que le sorprendió la actitud del padre de Thomás, quien fue el primero en llegar al lugar del despiste.

“Otro golpe duro fue la actitud del señor Mieres, que fue el primero que llegó al lugar del accidente y no avisó a nadie y no llamó a ningún padre”, apuntó, agregando que “simplemente subió a su hijo al auto y lo llevó al hospital dejando al resto a su suerte en el lugar del accidente”.

Además, contó que hasta el momento “no tuve ningún tipo de comunicación con este señor, no lo conozco y no fue capaz de acercarse al hospital a darnos su apoyo, que es lo que uno mínimamente espera”.

Por último, Martinez se tomó un momento para agradecer a las miles de personas que brindaron su apoyo, aún siendo desconocidas. “Me explotó el celular brindándome apoyo. No voy a hablar de mis amigos ni de mi familia porque esa gente de fierro no tengo ni que mencionar. Pero la cantidad de gente que no nos conoce y nos brindó su apoyo y todo lo que necesitábamos. La cantidad de gente que hizo cadenas de oraciones para los chicos en apoyo y se solidarizó con nosotros, fue increíble todo el amor y el apoyo que recibimos”.