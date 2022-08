Construyó un helicóptero y ahora está armando un avión por encargo

domingo 21 de agosto de 2022 | 6:05hs.

El mecánico posadeño Guillermo Rubén Sorhge está en plena construcción de un nuevo avión experimental. No es su primera experiencia, al contrario, lleva la distinción y el reconocimiento de haber fabricado un helicóptero biplaza también experimental. Una de las agradables sorpresas en el momento de conocerse la fabricación fue que el modelo tiene un motor de Renault 18 con apenas algunas modificaciones. Por lo tanto, se destaca que es una nave experimental de gran versatilidad y bajo costo de fabricación y mantenimiento.



El helicóptero es un biplaza de 400 kilos de peso que alcanza una velocidad de crucero de 160 Km/h y tiene una capacidad de carga de aproximadamente 200 Kilos.



Sorhge HX es un helicóptero de fabricación nacional, es misionero y fue presentado el 29 de agosto de 2005 ante fuerzas de seguridad, pilotos comerciales y técnicos. La aeronave es el fruto de un desarrollo de más de 30 años que llevó adelante el mecánico posadeño.



En aquella presentación El Territorio por entonces brindaba la siguiente crónica: El hangar del helipuerto de Santa Inés estaba poblado de personas, invitados a la presentación del primer helicóptero armado en Misiones con materiales argentinos.



El responsable del proyecto es Guillermo Sorhge, un amante de la aviación que creció entre hélices y alas. Desde chico le gustaban los helicópteros y “tenía dos opciones: entrar a la fuerza aérea o hacerse uno”, contó Sorhge sobre la opción que eligió.



Así fue que comenzó a remontar vuelo la idea de fabricar un helicóptero.



“Al principio no sabía nada sobre estos aparatos, a pesar de que me crié en un ambiente aeronáutico porque mi papá tenía aviones desde que nací. Pero de helicópteros no sabía nada, sólo de aviones”, explicó por entonces el piloto del aguacil gigante que presentó.

Sorhge HX es un helicóptero de fabricación ciento por ciento misionera.

La nave que presentó Sorhge tiene grabado el nombre “Sorhge HX” a un costado de la abertura que oficia de puerta.



La forma de la cabina biplaza (para dos personas) parece la cabeza de un aguacil negro metálico que se fusiona con el acrílico transparente que protege del viento en la altura. Atrás, antes de la cola, está puesto el motor del Renault 18.



La nave biplaza tiene una velocidad de 160 kilómetros por hora y consume 24 litros sobre esa velocidad.



En el armado actual

Ante esta exitosa experiencia, es un referente de quienes tienen el anhelo de crear una aeronave.



Ahora trabaja en el armado de otro avión experimental.



En diálogo con El Territorio explicó que se trata de “un kit de la marca Rams que es americano. Es un avión muy popular en la jerga experimental porque es un avión que hizo para escuela; esto significa que tiene buena estructura en el tren de aterrizaje y de fácil armado y un avión bastante económico para hacer escuela”.



Recordó que justamente una de las exigencias del avión experimental es que el encargado del montaje debe “armar el 51%” de la máquina. “Eso le da la responsabilidad a quien arma de correr con todos los riesgos y los problemas que puedan acarrear”, explicó.



Además acotó que en eso se diferencian los aviones certificados “que vienen con un seguro hecho en fábrica, por son tan caros y son de por vida”.



La experiencia

En cuanto al tiempo de montaje explicó que es importante tener conocimiento, desde el uso del taladro, hasta hacer perforaciones, cortar chapa y darle forma.



“Este avión lo podría armar en tres o cuatro meses porque ya armé tres. Y una persona sin muchos conocimientos puede tardar entre un año y año y medio y depende del tiempo que se le dedique”, sostuvo Sorhge.



El avión experimental en construcción tiene un avance de más del 50%. “Este es un avión biplaza -para dos personas- y tiene un motor de 100 caballos de fuerza; con una autonomía aproximada de cuatro horas de vuelo y lo bueno es que puede aterrizar en un camino de tierra, es decir es una buena máquina para cualquier pista”.



Su pasión por volar y construir aviones viene de la cuna según recordó. “Desde que nací volaba siempre, porque mi papá tenía avión. Volaba siempre y andaba por el aeroclub todo el día y después seguimos siempre en el rubro”.



En cuanto al actual avión experimental, indicó que lo está armando para un amigo, similar a lo que ya había construido para uso personal.



Sobre la pasión por volar, indicó que es un sentimiento generalizado, aunque muchas veces muchos estiman que es inalcanzable por los costos. “Por eso es bueno difundir” para que la gente tenga información y eventualmente, acceder a un avión propio en el futuro, apuntó el mecánico y constructor de aviones y helicóptero en Posadas.

