Los aeroclubes cambiaron el rumbo de la historia misionera

Hay más de 90 años de historia desde que se inaugurara en Posadas la filial misionera de la Aeropostal. Desde entonces, se produjo un boom de creaciones de aeroclubes y aviones surcando los aires de Misiones.



En forma posterior se extendería no sólo la pasión de volar sino la extrema necesidad de contar con salida rápida, ante las dificultades que representaba transitar en tiempo de muchas lluvias por la tierra colorada aún sin asfaltar.



Así se irían sumando más pistas de aterrizaje y el esfuerzo de los vecinos que integraban y creaban aeroclubes hasta llegar a la docena. De estos, en la actualidad no todos están en condiciones de operar.



Un 29 de julio de 1929 se fundaba el Aeroclub Posadas y se destaca la importante adquisición del primer vuelo sanitario que unió Posadas con otros importantes centros urbanos del país.



Los pilotos lograron salvar numerosas vidas, llevando o trayendo medicamentos o pacientes desde y hacia las grandes metrópolis o simplemente beneficiando el intercambio comercial con el traslado de importantes personalidades. El mayor desafío de los primeros pilotos de aquella época era remontar vuelo, sin conocer el parte meteorológico, al no existir torre de control, comunicaciones radiofónicas ni radio en los aviones.



Según se refleja desde el Aeroclub de Posadas, ya en 1919, dos hijos de Misiones, el sargento primero conductor de aeroplanos Luis Barrufaldi y Pedro Méndez fueron quienes también supieron deleitar a los asombrados posadeños con su aeroplano. Es decir, hace 100 años comenzaba a sembrarse la pasión por volar. Esto representa tan sólo uno de los tantos capítulos fascinantes de la historia de la aviación misionera.



El Aero Club de Oberá

Por su parte, El Aero Club de Oberá supo ser un punto importante de conectividad, aunque las malas administraciones lo llevaron a la decadencia. Hoy trabajan para la reactivación.



Fue creado en 1946 y atrás quedaron sus épocas doradas. Si bien la comisión actual busca desde hace unos años reactivarlo, lo cierto es que tuvieron que comenzar de cero, cosa que no fue nada fácil.



Supo ser el punto estratégico más importante de la zona Centro para la conectividad de toda la provincia. Primero hay que remarcar que el Aeroclub no siempre estuvo en el mismo lugar. Cuando se creó estaba en la zona donde hoy está el reconocido comercio obereño Casa Wurm y la pista daba hacia donde hoy está Gendarmería de la ciudad.



Hoy se encuentra tres kilómetros al sur de la ciudad, por ruta nacional 14. Hasta entonces, según se cuenta, la vieja pista era de tierra e incluso se lo utilizaba también para carrera de caballos.



La pista estuvo en el mismo lugar hasta 1962, cuando se firma un comodato con el Gobierno de la Provincia para la mudanza.



En ese momento el aeroclub contaba con al menos cinco aviones propios, de los cuales uno era un avión ambulancia y otro, un avión escuela. También se estilaba el uso de taxi aéreo.

