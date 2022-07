Ian Ocampo de quedó con el IRT “94 Aniversario de Oberá”

martes 12 de julio de 2022 | 14:30hs.

Este fin de semana se disputó el Torneo IRT de Ajedrez organizado y fiscalizado por el Club Ajedrez Oberá. El jugador del club Boca Juniors, Ian Ocampos, se quedó con el primer puesto de la general del IRT de ajedrez.

Dos jornadas intensas para el deporte ciencia en un nuevo torneo realizado en el Parque de las Naciones, esta vez en el marco del Viví el Parque en Invierno.

La casa típica de la Colectividad Japonesa fue el escenario elegido para el desarrollo del evento con un alto nivel de juego, válido para el ranking internacional federado. Esta actividad forma parte del calendario oficial de ajedrez de Misiones.

La cita contó con la presencia de alrededor de 46 ajedrecistas, entre misioneros y de distintas provincias argentinas, así como de países como Brasil, Paraguay y Venezuela. El evento contó con la colaboración de la Municipalidad de Oberá,Subsecretaria de Turismo de Misiones, Federación de Colectividades, Diputado provincial Omar Olsson, miembros de la colectividad japonesa y familias ajedrecistas – comercios- hoteles de Oberá y de Wanda.

Ocampo definió el podio de la general ante el experimentado misionero Omar Rivas, en una partida que tuvo en expectativa a todos los participantes del torneo. El podio lo completó el jugador de Posadas Carlos Canteros y en tercer lugar quedó el venezolano Hubert Barrera Caicedo. Cabe aclarar que del 2° al sexto lugar terminaron igualados en puntos, pero el desempate arrojó las posiciones:

1- Ian Ocampos (Club Boca Juniors) 6 puntos

2- Carlos Ramón Cantero (Peones y Alfiles de Posadas) 4½

3-Hubert Barrera Caicedo (Venezuela) 4½

4- Wilmer Oses (Venezuela) 4½

5- Diego Unternahrer (Club ajedrez Oberá) 4½

6- Cristian Lucas Owczarczyn (Club Jaque al Rey) 4½

7- Omar Ramón Rivas (Club Ajedrez Posadas) 4

8- Gonzalo Radovitzky Zandegiacomo (Club Ajedrez Posadas) 4

9- Jesús Esteban Alvarez (Club Ajedrez Posadas) 4

10- Hugo Ferendiuk (Club ajedrez Oberá) 4

Mejor Obereño: Viltes Patricio - 2° Hernán Kisiel

Mejor sub 50: Fabio Pavao (Brasil)

Mejor sub 80: Adhemar orges Nogueira (Club Ajedrez Oberá)

Mejor sub 18: Sasha Valentin Rozental (Club Ajedrez Oberá) - 2° Octavio Rehe Club Ajedrez Oberá) - 3° Kevin Ríos Sawczuk (Club Ajedrez Oberá)

Mejor sub 15: María José Jimenez (Club Ajedrez Oberá) - 2° Ingrid Unternahrer (Club Ajedrez Oberá) - 3° Gerber Joaquin (Club Ajedrez Oberá)

Mejor sub 12: Yonathan Bohachenko (Club Ajedrez Oberá) - 2° De Lima Mattos Juan (Club Ajedrez Oberá) - 3° Villar Aron (Club Ajedrez Oberá) - 4° Juan José Pros Da Silva (Club Ajedrez Oberá)

Mejor dama General: Melissa Peiro Mayer (Club Ajedrez Oberá)

Próxima fecha: 13 y 14 de agosto, IRT Cataratas de Iguazú.