Caramba: Nuevas canciones originales con el espíritu festivo de siempre | El Territorio

La reconocida banda de cumbia pop ahora se lanza con sus composiciones propias para hacer bailar a todos

jueves 16 de mayo de 2024 | 5:00hs.

Caramba es sinónimo de fiesta, baile y música. Una banda que está pronta a cumplir su primera década recorriendo los escenarios de la región hasta en sus más recónditos lugares. Festivales, casamientos, cumpleaños, boliches, fiestas varias, tanto públicas, masivas como privadas, allí dice presente Caramba.

De esta manera, con la cumbia pop como aliada y tomando la posta en el camino que han legado históricas bandas bailables en Misiones, Caramba retoma el compromiso de ofrecer el sonido de la alegría.

Eclécticos y versátiles, manteniendo siempre firme el timón que lleva hacia la expresión festiva y la adrenalina que incentiva el movimiento, los Caramba asumen nuevos desafíos dentro de la música popular local. Ahora, no sólo se impusieron renovar el repertorio una vez más, sino sumar novedosas canciones propias.

Caramba supo consolidarse y forjarse como sinónimo de fiesta en sus más de nueve años replicando las más populares canciones de las playlist bailantera del momento.

Al redoblar la apuesta, ahora son sus estrofas las que entonan y su rítmica la que proponen para reconquistar al público misionero.

Esta vez no es uno de esos primeros cortes que lanzaron y que se puede apreciar ya en sus redes sociales, En esa especia de calma dentro del caos del transporte público es que Leo Márquez, el hoy cantante de la banda, escribió la letra mientras el resto del grupo le terminó de poner la melodía. Junto a Leo, Javi (güiro) Marce (guitarra); Germán (bajo); Cristian (teclados), Enzo (timbales), Nico (congas) y Ángelo (batería), le dieron ritmo al nuevo tema, en forma colectiva. Además, le sumaron una producción audiovisual que busca retratar el tiempo cotidiano de los integrantes de la banda.

Con el clásico vaivén de los desentendidos amorosos tan particular de la cumbia, Esta vez no, se planta y marca que el protagonista busca algo más que “ser una segunda opción”.

Esta vez no, no quiero tu falso amor

de tus juegos de mentiras soy yo el perdedor

Y esta vez no, este juego se acabo

si no soy protagonista en tu historia de amor dicen sus versos.

Esta vez no ya se puede escuchar y ver en las plataformas de streaming musical más conocidas.

PARA ESCUCHAR

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/arti...

YouTube Music: @carambacumbia

Redes Sociales!

Instagram: https://www.instagram.com/carambacumb...

Facebook: https://www.facebook.com/share/qs8sGF...