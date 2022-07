Wellbach destacó la importancia de sostener una política de Estado

domingo 10 de julio de 2022 | 0:30hs.

Ricardo Wellbach es actualmente ministro secretario de Coordinación General de Gabinete. Antes de llegar a ese cargo fue diputado nacional por Misiones entre 2017 y 2021. En ambos roles siempre estuvo en contacto permanente con los intendentes, con los vecinos y abordando diversas problemáticas, hasta en los momentos de tensas discusiones, como las diversas paritarias que se fueron cerrando para este año. Ese contacto directo con la realidad -tanto local como nacional- hace que tenga una mirada integral sobre cómo impacta este momento de crisis nacional a la provincia y a diversos sectores de la sociedad. En una entrevista concedida a Meta Data, el programa político de El Territorio que se emite por Somos Posadas, habló de la nueva ministra de Economía, de las expectativas que genera, pero sobre todo de la fortaleza de Misiones para sobrellevar momentos complejos.

¿Qué expectativa genera la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía?

Siempre en estos casos uno tiene expectativas, porque los cambios buscan modificar rumbos, generar una política, ya que el diagnóstico es el que más o menos tiene toda la sociedad, hay una dificultad importante, como es el tema de la inflación. Todos tenemos expectativas de que pueda corregir algunas cosas y sobre todo, del gobierno en general, porque no depende de una persona. Nosotros lamentablemente en la Argentina nos hemos acostumbrado a un sistema presidencialista que es el que nos marca nuestra Constitución, pero es muy importante siempre el ministro de Economía, porque fija las pautas económicas. En realidad, creo que hace falta un plan de gobierno que marque el rumbo. Es lo que queremos que ocurra tanto los empresarios, el ciudadano, tener un mínimo de previsión, fundamentalmente en las cuestiones económicas, en que permanentemente el salario, sobre todo de los sectores los trabajadores y otros sectores como las pymes o la microeconomía, que viven al límite, necesita tener mínimamente una previsión. No podemos seguir pensando en condenar a los especuladores cuando no hay medidas para corregir la economía. En este escenario imprevisible, lamentablemente es un sálvese quien pueda y si el gobierno no es el que fija pautas, el más fuerte destruye al más chico. Entonces, el Estado tiene esa función de establecer normas y reglas para cada circunstancia, para cuidar el salario, para promover las pymes o generar crédito, que es lo que no existe.

¿Qué se sabe de la ministra de Economía en cuanto al posible desempeño?

Conoce el funcionamiento del Estado en el área económica. Trabajó seis años en la provincia de Buenos Aires, dos como subsecretaria y cuatro como ministra. Conoce el funcionamiento de una provincia importante. Sabe lo que significa para las provincias pagar sueldos, pagar aguinaldos, establecer paritarias, el control de gastos; conoce el funcionamiento del Estado. Conoce las realidades particulares de las provincias, el funcionamiento respecto de las realidades económicas y sabe de los números de las provincias y las necesidades. Creo que es una experiencia ganada y que toda esa tarea favorece a las provincias. Ahora, en la macroeconomía no sé en verdad su conocimiento, desconozco. Sí es una persona con mucha contracción al trabajo, sabe formar equipo, es de diálogo y creo que esto va a ser fundamental, la de reconstruir el diálogo con distintos sectores de la economía del país. Es fundamental saber las particularidades de las provincias y lo importante es que conozca las economías regionales, que son las que sostienen la actividad económica de las provincias y del país. Entonces, me parece que debe ser muy fuerte el diálogo con esos sectores y con los sectores del área financiera y productiva que deben tener señales para proteger actividades.

¿A qué obedece que los gobernadores del Norte Grande en Formosa le dieran un guiño de confianza y acompañamiento?

En las reuniones de Norte Grande, ella siempre ha sido el vínculo con los gobernadores; siempre fue muy eficiente, ha sido activa con los equipos de los gobernadores y por eso le tienen confianza. Por eso, me parece, hay muchas expectativas ante un cambio que era necesario, pero ahora se esperan los hechos.

¿Cómo está Misiones en medio de estos días de incertidumbres y mientras se espera claridad sobre el rumbo económico?

Siempre lo que ocurre a nivel nacional preocupa. Nosotros, como lo expresó el gobernador (Oscar Herrera Ahuad), tenemos cautela, estamos mirando el escenario nacional para seguir insistiendo con aquellas cosas que son necesarias para Misiones. Un recambio como este nos abre nuevas expectativas, sobre todas aquellas cosas que hemos pedido y hemos planteado. También el cambio del ministro de Desarrollo Productivo (ahora es Daniel Scioli) nos generó expectativas, dado que es un conocedor de la realidad de las provincias y especialmente de Misiones. Por lo tanto, con moderada expectativas esperamos que la zona aduanera especial se pueda concretar, que podamos tener una Ahora Alimentos (también conocido como Ahora Canasta) que permita a la población de Misiones tener una restitución con el 21% por ciento en la canasta básica. Creo que va a permitir que nuestros comerciantes, nuestros empresarios, también puedan tener otro nivel respecto a la competitividad con los países vecinos.

Al conocerse la iniciativa del Ahora Canasta se destacó que sería un alivio muy importante, en especial en este tiempo de creciente inflación…

Sí, es una de las cosas que el gobernador volvió a insistir con estos dos nuevos ministros, con Scioli hace unos días y telefónicamente con Batakis. Con similares planes se da una sinergia de la economía a través de la restitución de IVA. Es fundamental porque es un porcentaje y no un monto fijo. Entonces, ese porcentaje -si sigue ocurriendo el sistema inflacionario-, el descuento sigue siendo importante y ayuda a sostener el salario.

¿Cómo está la relación con los intendentes y cómo están las administraciones comunales en general?

Misiones institucionalmente está bien, no hay mayores dificultades en el funcionamiento del Estado. Se han controlado prácticamente todas las paritarias de los sectores del empleo público y hay diálogo permanente. Con Hacienda se está trabajando permanentemente. En cuanto a la relación con los municipios, el gobernador se dedica permanentemente a atender las necesidades, incluso en estas etapas difíciles se ha crecido en equipamiento en los municipios. Esto permite sostener los servicios, contar con maquinaria y algunas obras en cada municipio. Incluso con todas las lluvias que hemos tenido, a través de Vialidad Provincial se salió a socorrer a varios municipios para poner en condiciones los caminos terrados, porque necesitamos sacar la producción y articulando con sectores privados que tienen equipamiento a través de consorcios para resolver problemáticas.

En medio de la crisis del país, ¿cómo enfrentan la tarea diaria de gestionar?

En momentos muy difíciles del país, las crisis se deben gestionar más que en situaciones donde no hay complejidad de crisis. Misiones tiene una ventaja: que no tenemos crisis política institucional. Es un gobierno que pertenece a un espacio político que gobierna con tranquilidad, porque las cosas son planificadas y hay acompañamiento de los ciudadanos y porque, respetuosamente, nuestro gobernador en este momento continúa las tareas iniciadas por otros gobernadores. Hasta se da continuidad a algunas obras iniciadas (siendo gobernador) por el ingeniero (Carlos) Rovira que todavía están en marcha y se van concluyendo por etapas. Esto es lo que nos da un marco de previsión y también de proyección de futuro. Obras que seguramente van a llevar adelante otros gobernadores que inició el actual, así que también en una buena relación con los sectores privados, con mucho diálogo con las cámaras, con distintos sectores creo que es un momento de gestionar. Los momentos difíciles son con mayor acercamiento a todos los sectores que están involucrados en la economía, pero también en la vida cotidiana.



Algunas tareas encaradas con varias comunas

Ricardo Wellbach también destacó algunas obras que están en curso en los municipios. Destacó la asistencia realizada por Vialidad Provincial al indicar que se fue fortaleciendo en equipamiento desde la gestión del entonces titular de la dependencia Leonardo "Lalo" Stelatto. "Es decir, en estos seis años se reposicionó Vialidad con equipamiento. En etapas anteriores teníamos que recurrir a empresas privadas para resolver problemáticas en los municipios, como, por ejemplo, el asfaltado sobre empedrado". Añadió que se están haciendo obras necesarias que eran muy necesarias y Vialidad salió a enfrentar esta situación. "También logramos recuperar presupuestos, que estaban parados en el gobierno anterior, que se desarrollan con presupuesto de Nación, pero de gestión de Vialidad Provincial. Y se logró recuperar obras en el área de viviendas y otras con los municipios, con la Dirección de Arquitectura, como infraestructura escolar, para lo cual el gobernador ordenó en enero y febrero que se repararan más de 700 escuelas, dado que habíamos tenido dos años de pandemia".Por ello, añadió que hay muchos organismos articulando el trabajo que se viene haciendo como resolviendo el problema de acceso al agua potable en muchos municipios.