A través de estas imágenes, Brendan propone una mirada diferente sobre Posadas, combinando sus paisajes, su arquitectura y algunas de las expresiones más características de la vida cotidiana local.

lunes 23 de noviembre de 2026 | 0:27hs.

El creador de contenido estadounidense compartió imágenes de distintos puntos de la capital misionera, desde la Costanera y la bahía El Brete hasta las tradicionales casas del barrio Los Aguacates. También registró el centro de la ciudad y los festejos de los hinchas de Boca por el campeonato.

Posadas se convirtió en uno de los escenarios de los recorridos de Brendan del Mundo, el influencer que visita distintas ciudades argentinas y comparte sus experiencias con sus seguidores en las redes sociales.

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En uno de sus videos, el creador de contenido mostró diferentes lugares característicos de la capital misionera. Entre las postales aparecen la Costanera, la bahía El Brete, las particulares construcciones del barrio Los Aguacates y el movimiento del centro posadeño, con la plaza 9 de Julio como uno de sus puntos de referencia.

El recorrido también incluyó una escena bien futbolera: los festejos de los hinchas de Boca Juniors por la consagración del equipo, una muestra del fervor que despierta el fútbol en las calles de la ciudad.

A través de estas imágenes, Brendan propone una mirada diferente sobre Posadas, combinando sus paisajes, su arquitectura y algunas de las expresiones más características de la vida cotidiana local.