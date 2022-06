Los municipios se crean a partir de una ley aprobada en la Legislatura

domingo 12 de junio de 2022 | 6:05hs.

Misiones se encuentra dividida en 77 municipios, agrupados en 17 departamentos. Mediante la Ley 257 del 16 de diciembre de 1964, se creó la ley orgánica de Municipalidades que se puso en marcha a partir de la publicación en el Boletín Oficial de 1965. Mediante el régimen municipal se estableció que el gobierno y la administración de los intereses y servicios comunales de la Provincia, corresponden a las municipalidades, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Provincial.



A su vez la norma determinó que la Municipalidad de Posadas elegirá nueve concejales titulares e igual número de suplentes; las restantes municipalidades de primera categoría, elegirán siete concejales titulares e igual número de suplentes; los municipios de segunda y tercera categoría elegirán cinco concejales titulares e igual número de suplentes. Se añade que cada municipio tendrá los límites que determinen las leyes respectivas, dentro de los cuales ejercerá su jurisdicción.



En tanto, los municipios de primera categoría podrán dictar sus propias cartas orgánicas. Mientras no lo hiciere, se regirán por la ley de municipalidades.



Se estableció que el gobierno de los municipios de primera y segunda categoría será ejercido por un departamento ejecutivo y otro deliberativo.



A su vez, se resolvió -en los orígenes- que el gobierno de los municipios de tercera categoría sería ejercido por Comisiones de Fomento, lo cual dejó de existir en estos momentos. Siendo todos de segunda o primera categoría y el municipio goza de autonomía política, administrativa y financiera, ejerciendo sus funciones con independencia de todo otro poder.



Sobre la creación de nuevos municipios, la potestad es de la Cámara de Diputados de crear municipios y tiene su fundamento en la Constitución Provincial.



En el artículo 101 inciso 11, dispone “establecer la división política de la provincia y los ejidos municipales, tomando por base la extensión, población y continuidad”.



Con una ley específica

De acuerdo al diputado provincial, Rafael Pereyra Pigerl “no existe una ley especial que establezca el procedimiento de creación”.



Por ello, explicó que “en cada oportunidad se debe dictar una ley de creación donde se establecen las herramientas legales para que el municipio comience su vida institucional”. Para que tal situación suceda, se deben establecer los límites del nuevo municipio, proceder a la designación de un interventor para convocar a elecciones de autoridades municipales, como ocurrirá el próximo año en Salto Encantado.



Proceso de autonomía

A su vez, como parte del proceso de autonomía municipal, se determinan los aportes mensuales que serán girados a través de Rentas, sin afectar a la ley de Coparticipación vigente.



Se añade la creación de una comisión asesora para el ordenamiento institucional de la Municipalidad que colabora con el interventor, integrada por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y del Tribunal de Cuentas y por ciudadanos residentes en el lugar; más creación de un Juzgado de Paz.



De acuerdo a Pereyra Pigerl “el modelo legal a utilizar para las futuras creaciones de municipios es el dictamen de la creación de Municipios de Salto Encantado”.



Justamente es el único creado por iniciativa legislativa desde 1983 y cuya autoría es del legislador citado. En tanto, el de Pozo Azul surgió a partir de un pedido del Poder Ejecutivo provincial, durante el gobierno de Maurice Closs.



Justificar la creación

El presidente de la Confederación Económica de Misiones, contador Alejandro Haene, recordó que en la proyección de nuevos municipios debe tenerse muy en cuenta el control sobre los gastos que tendrá la nueva administración. Así apuntó que los cobros de tasas no deberían caer con mayor peso o desalentar el desarrollo de las empresas que estén instaladas en esas jurisdicciones.



“Sería interesante ver en detalle a qué obedece la creación de un nuevo municipio. Considero que debe haber una importante planificación sobre cómo se cobrarán los fondos para sostener a esas nuevas administraciones”, señaló el directivo empresario.



Recordó que “como los municipios tienen autonomía, se pueden desmarcar cobrando tasas por encima del promedio o generando nuevos cobros que no se condicen con mejores servicios a los contribuyentes”.



También consideró que muchas veces no está clara la justificación para que un municipio se mantenga en su categoría o deban crearse otros en otras zonas.



“Si se tomara en cuenta la cantidad de habitantes, quizás Miguel Lanús debería haber sido un municipio hace tiempo. Por otro lado, hay otros pueblos que se fueron quedando sin empresas y personas, pero siguen manteniendo su categoría. Habría que analizar bien las justificaciones para que un municipio sea creado o se mantenga como tal. Si por esa clasificación se va a tener mejores servicios o una mejor atención, es válida su creación. Pero si se seguirá dependiendo de otros municipios y encima se crearán más gastos, no se entiende mucho su gestación”, razonó.

La dictadura dispuso el cierre de 33 municipios

Durante la última dictadura militar se dispuso el cierre de 33 administraciones comunales. Fue durante cuatro años, hasta el retorno de la democracia, en que volvieron abrirse estos municipios. Puntualmente, el 19 de julio de 1979, quien fuera gobernador de facto de Misiones, el capitán de navío retirado Rubén Norberto Paccagnini, sancionó y promulgó con fuerza de ley (número 1131) establecer “en 41 el número de municipios de Misiones”. De esta manera, este año el 19 de julio, se cumplirán 43 años, de cuando los militares hicieron desaparecer de un plumazo 33 municipios de Misiones. Por entonces, eran 74 las comunas, porque aún no se había constituido como tal Andresito –lo que se concretaría en agosto de 1983- y, como se sabe, en forma más reciente, la incorporación de Pozo Azul y Salto Encantado con lo cual Misiones, quedó conformado por 77 municipios. Como se indicó en 1979, mediante decreto, se eliminaron 33 administraciones comunales, en el marco de un plan de “achicamiento del país”.



De esta manera, durante cuatro años, se cerraron las administraciones comunales de Azara, Tres Capones y Fachinal y pasaron a depender del departamento de Apóstoles.



Cerro Corá, Profundidad, Loreto y Mártires quedaron bajo la órbita de Candelaria y Santa María pasó a manos de Concepción.



Fueron transferidos a la administración de Eldorado los municipios de 9 de Julio, Santiago de Liniers y Colonia Victoria, mientras que Colonia Delicia pasó a manos de Iguazú. Las comunas de Bonpland, Caá Yarí, Almafuerte, Gobernador López, Dos Arroyos, Arroyo del Medio y Andrade se traspasaron al departamento de Alem. Puerto Leoni, Ruiz de Montoya y El Alcázar debieron responder al departamento Libertador General San Martín (cabecera Puerto Rico) y Caraguatay quedó a cargo de Montecarlo. Santo Pipó, Colonia Polana, General Urquiza, Hipólito Irigoyen fueron transferidos a San Ignacio. En tanto, San Martín, Florentino Ameghino, Los Helechos y General Alvear pasaron a depender de Oberá e Itacaruaré y Mojón Grande se sometieron a San Javier.



La restitución

Cuando Ricardo Barrios Arrechea asumió en 1983, una de las tareas que debió desarrollar fue la de reorganizar estas comunas.



Para retomar la autonomía de los municipios, se concretó una gran reunión plenaria de vecinos el 20 de marzo de 1983, en Leandro N Alem. Luego, mediante ley 1839, se restituye el estatus a todos los municipios suprimidos.

