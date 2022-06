La independización de Pozo Azul se afianza con reflejos del progreso

domingo 12 de junio de 2022 | 6:05hs.

Entusiasmo, alivio y esperanza de un porvenir próspero, entre las sensaciones que se respira en Pozo Azul, tras cuatro años de municipalización, proceso que tomó su tiempo.



Comunicación terrestre rural, salud, acceso a servicios como luz y agua, están entre las mejoras más destacadas. El anhelo y la necesidad de más de 10 mil habitantes de contar con respuestas que les permitan crecer nació hace más de 30 años, con los serios inconvenientes por ocupación de tierra y sus consecuencias relacionadas con la falta de caminos, energía eléctrica y asistencia agropecuaria. Todo ello impedía diversificar las chacras e implementar la mecanización al arduo trabajo manual campesino.



La fundamentación del proyecto de municipalización puede observarse en los avances alcanzados durante los cuatro años y medio, desde que recibieron la noticia de que se convertiría en el municipio 76 de Misiones. A diferencia de lo que muchos creían, los cambios no se darían de la noche a la mañana.



Tanto que la intervención, a cargo del Waldemar Müller, puso recursos propios para gestionar y llegar con las primeras respuestas, hasta que llegó la primera elección a intendente, asumiendo la responsabilidad Edgar González.



El gobierno local dio continuidad a la mirada política y social que fue encarada por la intervención. Varios factores influyen en el desacelere del desarrollo esperado, como la falta de presupuesto - ya que hasta esta semana percibían un mínimo por coparticipación que superaba el 1,4 millón de pesos, que por resolución provincial se incrementó un 40% - la inflación y la pandemia, que obligó a paralizar obras públicas para atender el problema sanitario.



Amén a esos problemas, fueron alcanzando objetivos, sin descuidar los gastos que son ajustados a la disponibilidad de fondos y destinados a temas prioritarios, entre ellos obras públicas (cuya mayor demanda pasa por mantenimiento de caminos vecinales), atención a la salud, acceso al agua, energía eléctrica, asistencia social y educación, las que se complementan con gestiones ante empresas u organismos del Estado, para incorporar o acercar servicios que facilitan la vida de los lugareños (internet inalámbrico, cajeros automáticos, refuerzo en los recursos de la comisaría, líneas de transporte urbano, sala de nivel inicial y operativos de Anses, Salud Pública, Senasa, Renaf, secretarias referidas al agro de provincia y nación).



Mirada de los vecinos

Lo mencionado anteriormente, representa los logros alcanzados en los años de municipalización y son valorados por los habitantes.



“Antes vivíamos alejados de todo, era un desastre, ahora mejoró bastante, los caminos están entoscados, en los parajes se incorporan nuevos caminos, líneas de luz, salón comunitario, cancha de fútbol. En la zona urbana tenemos un cajero, la atención en el Caps que tiene más médicos con ambulancia. Fue un hecho histórico para nosotros que nos sentíamos en el fin del mundo”, indicó Adolfo Anderley, quien hace 20 años vive en Pozo Azul.



El aporte del vecino hace referencia a otro punto importante para dar respuestas y tiene que ver con el trabajo mancomunado entre la comuna e instituciones estatales. En este caso, para resolver la carencia de dos servicios básicos como lo son el agua y la energía eléctrica. Si bien se trata de un sector dentro de la zona periurbana, ambos servicios resultaban insuficientes. En cuanto a la energía eléctrica, en picada Márquez, eran muchos vecinos conectados a un mismo transformador y algunos de manera irregular. Además, disponer de agua, representaba un grave problema, en especial durante los meses de sequía.



Mediante la respuesta de Energía de Misiones al petitorio de los vecinos, se culminará un nuevo tendido eléctrico que proporcionará mayor potencia. En simultáneo, y teniendo en cuenta que para el funcionamiento de equipos de bombeo de agua, la tensión correcta de energía es primordial, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Nación recibieron un proyecto de protección de vertiente del Pisear, con el cual más de ocho familias acceden al agua de forma segura.



“En Pozo Azul todavía no tenemos una red de agua que llegue a todos. En nuestra zona, sufríamos mucho durante los meses de sequía, los dos últimos años fuimos muy castigados. Gracias a este trabajo hicimos una protección de vertiente, duplicando la capacidad de agua, cada familia recibe en su casa el agua y estamos ansiosos de que se termine la construcción de la línea de luz nueva porque la tensión no alcanza para la cantidad de familias”, señaló Anderly.



En cuanto a las actividades agrícolas, se afianzan con la lechería y el municipio cuenta con dos cooperativas que se dedican a la producción de quesos, notándose una importante inversión de los colonos en mejorar la genética, las condiciones de infraestructura de los tambos, sistemas de pastura e incorporación de mayor número de vacas lecheras. “El valor agregado es uno de los propósitos más importantes de la zona rural, sabemos que más de la mitad de nuestro municipio está formado por colonias, crece la cuenca lechera. Para completar la cadena en ese sector, en breve funcionará una fábrica de alimentos balanceados. Desde el municipio, hacemos todo lo posible para que el colono tenga caminos en buenas condiciones. La suba del combustible y el faltante del mismo, son el principal inconveniente para llegar a todos, de a poco cubrimos la demanda”, indicó por su parte el alcalde, Edgar González.



En esa línea, desde un principio, destinaron recursos propios para la compra y gestionaron ante el gobierno provincial y nacional, maquinarias viales. “Compramos dos camiones, una retroexcavadora, una camioneta, la provincia nos suministró una motoniveladora. Ahora estamos por recibir un vibrocompactador, de suma importancia”, valoró González.

Destacan el importante crecimiento comercial

Así como la inversión municipal para atender las necesidades básicas de los vecinos, es notable el crecimiento comercial en la zona urbana de Pozo Azul, que se extiende a ambas márgenes de la ruta provincial 17.



Hasta hace un tiempo, los locales se resumían a kioscos y almacenes; pero hoy se puede decir que la oferta comercial se ajusta a la realidad del lugar. Por lo que la organización urbana es otro de los avances y está entre los proyectos a futuro.



En ese sentido, se avanzó con las primeras cuadras de empedrado con cordón cuneta, apertura y mejoramiento de calles en los barrios, alumbrado público en algunos sectores y está en proyecto la construcción de una travesía urbana, que traerá un cambio estético y aportará seguridad vial.



Este proyecto fue aprobado por Vialidad Provincial y en los próximos meses comenzaría la ejecución. Además, han presentado un proyecto de iluminación para los barrios que aún no cuentan con alumbrado público y la red de agua para complementar las prestaciones que fueron ampliadas con la puesta en funcionamiento de nuevos pozos perforados.



En lo que respecta al servicio de salud, ampliaron la atención médica en el Caps que funciona en la zona urbana y se avanzó en un 50% en la obra del Hospital Nivel I, que junto al nuevo Caps para paraje Mondori será retomada todavía en junio.



Las proyecciones apuntan a ofrecer a los vecinos las herramientas, recursos y condiciones mínimas para que cada familia pueda llevar adelante emprendimientos que aporten al progreso. Esa sensación, de crecimiento, es coincidente en la opinión, tanto de los moradores como los funcionarios y en ambos casos, reconocen que falta mucho por hacer, pero celebran el cambio de vida que trajo la municipalización.

