Andresito nació para impulsar la economía del Norte

Comandante Andresito es uno de los municipios más jóvenes de la tierra colorada, con casi cuatro décadas desde su fundación. Su creación impulsó el desarrollo en esa zona del Norte misionero, con su cercanía al río Iguazú y límite con la ciudad brasileña de Capanema.



Su creación data del 28 de julio de 1983, en la víspera del retorno de la democracia, pero los inicios para convertirse en municipio se remontan hacia finales de los años 60 y principios de los 70 cuando se avanzó en un plan de colonización de la zona nordeste misionera para frenar el avance de intrusos desde Brasil, que se instalaron por esas latitudes a cultivar tabaco. Por esos años, buena parte del departamento General Manuel Belgrano carecía de grandes núcleos urbanos. Por ello, se avanzó en la idea de poblar la zona entregando a colonos de toda la provincia tierras en una extensa zona comprendida entre el Parque Nacional Iguazú y otras reservas naturales.



Concretamente, en 1968 se detectaron unas 30 familias dispersas al norte de Cabure-í y en inmediaciones al río Iguazú. Casi la totalidad eran brasileños. En 1979, once años después de haberse realizado el censo de ocupación y diez años después de hacerse el primer camino a la zona, el gobierno militar provincial de aquel entonces puso en marcha el Plan Colonización Andresito a través de la Ley 1.074, que fue sancionada el 22 de febrero de ese año. Por ello, se nombró como director ejecutivo del Plan al teniente coronel Homero Enrique Jáuregui, con el cargo de comisionado de Frontera.



Corría octubre de ese año y se dio un paso fundamental, ya que por ley se estableció la puesta en marcha del plan, con la autorización de la apertura de los caminos y todos los desmontes necesarios para avanzar con el nuevo municipio.



El ingeniero Fernando Azula (67) fue uno de los protagonistas de aquellos años. Recién recibido de ingeniero agrónomo, dejó su Corrientes natal para instalarse en Comandante Andresito. Fue testigo privilegiado de cómo fue gestándose ese municipio, que lo tuvo a él como uno de los primeros pobladores. “A todos los profesionales nos mandaron a áreas de frontera y a mí y otros tres ingenieros agrónomos nos tocó Misiones”, recordó en diálogo con El Territorio.



Azula recordó esos tiempos, a los que consideró difíciles por la accesibilidad ya que para llegar al incipiente municipio no había caminos. “Era limitante siempre entrar a Andresito porque todo era de tierra y el ingreso era por la ruta 101. Todo se hizo con mucho esfuerzo y sacrificio, hasta que llegó el asfalto tiempo después”, detalló. Fue ese asfalto uno de los principales motores para el desarrollo económico de la ciudad, facilitando el ingreso de camiones y personas.



“Uno de los requisitos era vivir allí, en esa zona que no tenía población. Por ese entonces eran lotes de 150 hectáreas para el trabajo (de una primera mensura de 7.000 hectáreas) entregaban un lote en la chacra y una casa en el pueblo. Había que cumplir con una serie de requisitos y puntajes. Esta iniciativa se puso en marcha por un lado para fomentar la producción en la zona Norte y también para frenar la invasión de brasileños que venían a esta parte para plantar tabaco. Y por supuesto, para llevar todo tipo de costumbres y nacionalismo al punto más lejano de la provincia”, precisó. Entre ellos estaba Azula, que por aquellos tiempos, recién egresado, tenía 20 años y un enorme desafío.



Con el 1980 en curso, unos 107 colonos de San Ignacio, Jardín América, Oberá, San Javier, Eldorado y Ruíz de Montoya se mostraron interesados en habitar y trabajar la tierra del reciente Comandante Andresito. Ese año se inició el proceso de colonización, con la adjudicación de tierras en diferentes etapas. La última concluyó con el retorno de la democracia, en 1983. Entre 1980 y 1996 se entregaron un total de 83.000 hectáreas.



“La base de la economía está basada por la yerba mate, la ganadería y por el comercio. Andresito tiene vida propia y lo que lo da es la fuerza de la producción. Como presidente de la Cámara de Comercio, seguimos insistiendo en muchas iniciativas para que la ciudad siga creciendo”, indicó Azula.



“Es un enorme orgullo estar en Andresito, ciudad que la vi crecer y seguimos luchando, insistiendo en la producción y darle más valor agregado, con trabajo y unión para que la ciudad siga creciendo, teniendo un objetivo común: el bienestar y una ciudad pujante”, afirmó.



Andresito está próximo a cumplir cuatro décadas de vida y es uno de los municipios de mayor desarrollo de la provincia. Nació como Comandante Andrés Guacurarí, pero en 2004 se lo modificó a Comandante Andresito; hoy es una de las comunas de más reciente creación y que tiene más capítulos por escribir en su historia.

