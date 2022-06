Entre el turismo y la industria, Salto Encantado se desarrolla como el municipio 77

domingo 12 de junio de 2022 | 6:05hs.

Misiones tiene actualmente 77 municipios. El último en conseguir esta categoría fue Salto Encantado, cuya consolidación se aprobó en la sesión de la Cámara de Representantes del jueves 2 de julio del 2020.



Fue entonces que la localidad conocida por su famoso salto homónimo se separó formalmente de Aristóbulo del Valle, después de décadas de pedidos y opiniones encontradas. El municipio se encuentra dentro del departamento de Cainguás y tiene como motor económico el turismo con el Parque Provincial Salto Encantado, además de importantes industrias yerbateras, aserraderos y metalúrgicas.



Tras la aprobación legislativa, fue designado como interventor Andrés Oscar Podkowa quien desde entonces se encuentra dejando a punto el municipio para lo que será la elección del primer intendente, en 2023. Esta es quizás la tarea más desafiante para la comuna, pues al recibir la categoría, debió arrancar un proceso de consolidación desde cero. En esa etapa se encuentra actualmente Salto Encantado, desarrollándose de a poco y buscando crecer de la mano de sus vecinos.



El Territorio realizó una recorrida por el nuevo municipio misionero, donde se constató el avance en obras y la labor organizativa que se viene llevando a cabo. Tal como indicaba la normativa de creación, el interventor organizador tendría como funciones articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para la organización jurídica, política, contable y administrativa; además de convocar a elección de autoridades municipales, en forma conjunta con los próximos comicios generales provinciales. En ese marco, el interventor –designado el 28 de julio del 2020- remarcó que se encuentra llevando adelante ese trabajo de organización. “Estamos arrancando de cero, con las oficinas, el equipo, y es un trabajo fuerte teniendo en cuenta que otras municipalidades de la provincia ya tienen más de 100 años”, dijo. Las áreas de gobierno y tesorería fueron las primeras en conformarse, además de los sectores de Desarrollo Social y Obras Públicas.



“Arrancamos de cero, no tenemos maquinaria ni nada. En la primera etapa reunimos dinero y compramos un camión nuevo abocado a la recolección de residuos y la provincia nos destinó una niveladora para el arreglo de caminos, porque tenemos más de 120 kilómetros de caminos terrados y es necesario para sacar la producción de nuestros colonos. Además trabajamos de forma conjunta con Aristóbulo, nos vamos prestando la maquinaria”, explicó Podkowa.



"También se trabaja mucho con el impulso al deporte y la semana pasada se crearon las áreas de la Mujer y de los Niños y Niñas, aunque todavía son sectores muy chicos, ya que no tienen presupuestariamente tanta solvencia", añadió.



Según el último censo realizado en mayo pasado, y de acuerdo a los números estimativos que informaron los referentes censistas, Salto Encantado tiene, aproximadamente, poco más de 6.200 habitantes. Además, Podkowa explicó que en cuanto a la parte geográfica, “el municipio no es muy grande, la ruta nacional 14 parte a la mitad la comuna y hay barrios del otro lado, pero la mayoría de la población está concentrada en el sector urbano y sobre la ruta que va al parque provincial”.



En cuanto a lo económico, en la zona de Salto Encantado hay varias industrias de renombre que le otorgan importante movimiento. Se encuentra la productora del té Green Hills, también yerba mate Amanda con La Cachuera y varias madereras, además de la producción agropecuaria. Asimismo, el parque provincial le da un impulso de forma directa a lo que es el turismo y la gastronomía en la región. “En un inicio se quiso instalar que se quería arrebatar el Parque, y no es así porque con Aristóbulo y Dos de Mayor trabajamos en conjunto con el turismo, para sumar más hospedajes y gastronomía al circuito del Parque. Entonces se busca vender el destino como un conjunto de municipios”, explicó el interventor.



Mientras tanto, otra de las cuestiones que se está llevando a cabo es el trabajo de ordenamiento territorial y nomenclatura de las calles. “Hasta el año pasado teníamos avenidas que no tenían número en las casas, sabías que vivías en tal avenida pero no a qué altura. Pero ahora sí ya el vecino cuenta con eso también”, aseveró.



Cambio de domicilio

Uno de los cambios más importantes que tuvieron los vecinos una vez reconocidos como parte de un nuevo municipio fue justamente ese: el cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta tarea se sigue realizando con los móviles de documentación rápida del Registro de las Personas que constantemente llegan a la comuna para que los pobladores puedan efectivizar el trámite.

Andrés Podkowa es el interventor designado. Foto: Natalia Guerrero

También así, se debió instar a la regularización de tasas y nueva inscripción de bienes en la comuna 77. Podkowa sostuvo que “una de las primeras cosas que hicimos fue la instalación de equipos, programas, sistemas, además de asesorar a los vecinos de Salto Encantado a que venga a registrar sus bienes a este municipio, tanto terreno como comercios, industrias, parque automotor. Para ello se hizo un trabajo conjunto con el municipio de Aristóbulo”. “Por suerte tenemos una muy buena aceptación y acompañamiento de los vecinos para eso y desde el 1º de enero de 2021 ya también pudimos empezar a emitir nuestras primeras licencias de conducir”, contó.



En todo esto, Podkowa ponderó la paciencia de los vecinos, porque “fue una lucha de muchos años, y el vecino quiere tener formado su municipio ya, pero va entendiendo que lleva su tiempo todo. Tratamos de llevar ese mensaje a la comunidad, para que también cuidemos y construyamos entre todos lo nuestro”.



En ese sentido, durante la recorrida realizada en la localidad, los vecinos se expresaron y fueron contundentes al afirmar que están más que satisfechos con la municipalización. Simón Silveyra es de Salto Encantado y exclamó que “estamos muy contentos, esperamos mucho tiempo. Nací en Alem y cuando tenía 15 años me vine para acá, ahora estoy jubilado y vivo con mi hermano en la chacra. Los vecinos me conocen y estamos todos contentos con la decisión que se tomó”.



Por su parte, Albino Alberto Buthusain de Colonia La Yerba (perteneciente al municipio de Aristóbulo del Valle) afirmó que también le parece una buena decisión la separación. “Estamos en contacto todo el tiempo, funciona mejor así porque se reparten los municipios y ahora arreglan mejor los caminos, nosotros en la colonia vemos todo eso. Antes cuando era un municipio solo se tenía que repartir más la plata, ahora siendo dos, cada uno gestiona para sus vecinos y se hacen más cosas”, atestó.



Elecciones

La Junta Electoral ya se encuentra trabajando en lo que será la elección del primer intendente de Salto Encantado el año que viene. Por el momento, se encuentran trazando lo que será el circuito electoral. “En su momento, las elecciones se realizaban en lo que era Aristóbulo del Valle, por lo que los vecinos de Salto Encantado tenían que dirigirse hasta allá a votar. Con el correr del tiempo se hizo un distrito nuevo que era para esta zona y las colonias que estaban más cerca, que podían votar acá en Salto Encantado. Y ahora se tuvo que hacer otro desglose del padrón electoral, porque parte de las colonias que se buscaban que sean parte de Salto Encantado se quedaron como parte de Aristóbulo, por lo que se tuvo que conformar otro distrito más y aún no está bien depurado eso”, resaltó el interventor.



Andrés Podkowa no podrá postularse a intendente, pues en la ley de creación del municipio se establece que el interventor designado no podrá formar parte de la elección. “Mi compromiso es dejar todo ordenado, encaminado y funcionando el municipio de la mejor manera para que el primer intendente elegido de forma popular pueda seguir trabajando bien”, dijo al respecto.



“Estamos contentos con lo que vamos logrando, vamos por el camino que justamente se buscaba, de traer más cosas para los vecinos de Salto Encantado, se está gestionando para tener un hospital, para que los vecinos no tengan que viajar kilómetros para atenderse, lo mismo con los otros trámites. Los colonos ahora tienen la Municipalidad en el patio de su casa y eso le da mayor cercanía a la gente”, concluyó.

Una historia de lucha que derivó en la nueva comuna

Se busca gestionar nuevas obras para la localidad. Foto: Natalia Guerrero

La puja por ser o no ser municipio llevó bastante tiempo en la zona, aunque se intensificó cuando el proyecto de ley comenzó a ser debatido en comisión legislativa. En general, quienes se oponían eran los vecinos de Aristóbulo; mientras que quienes quedarían luego dentro de la comuna 77 acompañaban la medida.



“La lucha de autonomía tiene más de 30, 40 años. En sus inicios, se indicó que la Municipalidad debería haber sido acá, pero los intereses fueron llevando a que la sede sea en Aristóbulo del Valle. Obviamente de igual forma había dos núcleos urbanos y por eso el presupuesto que venía no alcanzaba, siempre Salto Encantado quedaba relegado o no recibía la atención y recursos necesarios para arreglo de caminos, cordón cuneta, barrios de viviendas, entre otras cuestiones”, relató el interventor de Salto Encantado Andrés Podkowa.



Sobre los vecinos que estaban en contra, Podkowa señaló que “como en toda lucha hay intereses contrapuestos y había vecinos que no veían como viable la separación del municipio, quizás porque acá hay muchas industrias importantes que reactivan e incrementan los ingresos al municipio”.



Asimismo, expresó que “en todo este tiempo la comisión pro-municipio siguió peleando, con gente que se sumó, se bajó e incluso falleció en el camino; y en la última década se tomó impulso más fuerte, de la mano de una decisión política muy importante de la renovación”.



La aprobación en la Legislatura

En la sesión del jueves 2 de julio de 2020 se aprobó por voto mayoritario la municipalización de Salto Encantado. La votación fue online, ya que entonces el mundo transitaba los primeros meses de la pandemia de Covid-19.



La aprobación del nuevo municipio, contó con 29 votos positivos y 4 negativos. El autor del proyecto había sido el diputado Rafael Pereyra Pigerl, quien al momento de argumentar en la sesión, había contado que Salto Encantado “es uno de los municipios más esperados históricamente, ya que en el 55 se desbarató la comisión vecinal que pretendía su municipalización y de ahí hubo muchas idas y vueltas”. Y añadió: “Es importante transmitir la organización social que tienen, comunitaria, empresarial y de los trabajadores, iglesias. Y destacar que todo eso es en plena fraternidad. Todos los intendentes van a bregar por su lugar en conjunto”. Por su parte, también se habían expresado entonces otras autoridades provinciales, como el presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira, quien había exclamado: “Fue una lucha de más de 30 años de los vecinos de Salto Encantado y acá estamos como Estado presente y escuchando a los vecinos que tanto lucharon por ser municipio. Felicitaciones”.



Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había agradecido la aprobación y destacado que “Salto Encantado fue un pueblo olvidado de la zona Centro por mucho tiempo, En este tiempo fuimos dando importancia, generando obras, escuchando a los vecinos que reclamaban la municipalización. Hoy es una realidad, felicitaciones”.



Tras la conformación como comuna, fue la misma comisión pro-municipio quien elevó a la Provincia los tres nombres de los cuales se eligió a Andrés Podkowa como interventor.

