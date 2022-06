El turismo del parque provincial como generador de trabajo local

domingo 12 de junio de 2022 | 6:05hs.

El Parque Provincial Salto Encantado es la joya de la zona. Tras la separación de los municipios, dejó de pertenecer a Aristóbulo del Valle y pasó a ser parte de la comuna de Salto Encantado. No obstante, la gestión del turismo en la región se realiza de forma conjunta entre ambas localidades, sumando también a Dos de Mayo, que también posee hospedajes y gastronomía para ofrecer a los turistas.



Vanesa Franco es la encargada del parque y en diálogo con El Territorio contó la forma de trabajo y la importancia que tiene el atractivo para todos los vecinos del lugar. “El parque es uno de los principales destinos de toda la zona centro. Recibimos muchos turistas, dentro de la provincia somos uno de los atractivos que más recibe visitantes por varias cuestiones que se suman, como que estamos accesibles a la ruta, y además por el recorrido, porque estamos casi sobre la 14”, manifestó.



Asimismo, señaló que desde Turismo de la Provincia se está promocionando bastante y se trata de relacionar a lo que es la selva, los senderos, el contacto con la naturaleza. “Ahora el salto está con un caudal hermoso, pero en verano hubo un momento en que solamente era el paredón con un hilito, la época de sequía fue muy complicada para esta zona”, explicó.



En ese sentido, aclaró que “se hace un cuidado muy especial de las especies nativas, por esa razón no se puede tener acceso al agua y por eso también nuestro horario de atención es de 9 a 17 horas, porque después de eso es cuando la fauna en su mayoría suele salir a alimentarse, la rutina de la selva lo marca de esa manera”.



Vanesa resaltó que el Parque es un gran generador de empleo en la zona, pues “los que estamos trabajando acá somos todos de Salto Encantado y Aristóbulo, solamente un señor viene desde Oberá, pero el resto somos todos de acá”.



“Antes los vecinos no le daban mucho valor al salto, estaban acostumbrados a la naturaleza; pero se está dando un cambio de paradigma en la sociedad, se va haciendo un derrame cuando ven que llegan gente de otros lugares del país o de Europa”, destacó la encargada.



“Además es generador de distribución de la corriente turística, porque en el restaurante que tenemos aquí dentro, por ejemplo, no tenemos parrilla para no hacer competencia a los demás, por eso tenemos menús más regionales gourmet. Lo mismo con las minutas, no ofrecemos pizzas entonces el turista puede elegir dónde comer y tiene opciones cerca del parque”, relató asimismo.



En tanto, un viernes al mes se hacen cenas de astroturismo, lo que además genera la necesidad en los turistas de buscar alojamiento. “Después de la pandemia cambió la corriente turística, se notó mucho cómo se distribuyó a lo largo del año. Este año tuvimos gran flujo en febrero, luego en semana santa y feriados largos. Vemos mayor cantidad de visitantes nacionales. También muchos misioneros vinieron a conocer, viajaban por el mundo y el país, y ahora conocen el salto y les encanta, dicen que el servicio está al mismo nivel de destinos de otros países”, contó Vanesa.



Sequía

La zona cercana al parque sufrió el verano pasado las consecuencias de lo que fue la sequía y los incendios forestales. Cientos de hectáreas se perdieron de selva y el Parque Provincial se volvió un punto de encuentro que servía a los bomberos y voluntarios que llegaban de todo el país, se recibían donaciones, se cocinaba y asistía a quienes estaban en el frente combatiendo al fuego.



Sobre esto también se refirió Fabio Malosch, el jefe de guardaparques del área protegida en Salto Encantado, quien apuntó a que “la gente va de a poco entendiendo cómo funciona la naturaleza, aunque cuesta. Venían turistas en sequía y se enojaban con nosotros porque no había agua en el salto, así que de a poco se va capacitando también en eso”.



“Nadie se esperaba un incendio así, se fue de las manos, pero lo bueno fue ver tanta gente solidaria. Veíamos en las botellas de agua que nos mandaban que decía ‘fuerzas, estamos con ustedes’ y era emocionante. Se cocinaba acá para 350 personas, estaba lleno de mercaderías y nos fuimos organizando con todo para llegar y ayudar a todos”, expresó.



“Acá usamos todos los recursos al límite, hacemos muchas veces más de lo que podemos porque realmente amamos este lugar. Soy nacido y criado en Salto Encantado y me emociona el cuidado de la naturaleza, de esto que es nuestro”, dijo.



Seguidamente, el guardaparques agregó: “hace 24 años soy guardaparque y en Salto Encantado estoy hace 18 años. Hace nueve años que estoy como jefe. En este tiempo se ve como muchas veces la gente no le da el interés al Parque, es cultural, como la caza furtiva, y eso hay que intentar cambiar”.



“Si no conocés lo tuyo no lo vas a defender, por eso es importante concientizar y enseñar sobre lo que tenemos. Nosotros sentimos que ahora que se perdió, mucha gente empezó a valorar lo que tenemos”, cerró.

Creación y proyección de nuevos municipios Los municipios se crean a partir de una ley aprobada en la Legislatura Andresito nació para impulsar la economía del Norte La independización de Pozo Azul se afianza con reflejos del progreso Entre el turismo y la industria, Salto Encantado se desarrolla como el municipio 77 En Fracrán se reavivan ánimos, tras anuncio de municipalización