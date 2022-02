Un sentido de comunidad que trasciende las fronteras físicas

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:05hs.

“Bailar me hace feliz. Encontré en el kpop un desafío porque requiere de mucho esfuerzo y práctica. Pero a la vez, me hace sentirme parte de algo, compartir con otras personas la misma pasión, esa misma manera de ver la vida”, resumió Lis Ailyn (25), destacando que el K-pop no sólo la identifica a un grupo sino también la vincula a un modo de vida que trasciende fronteras.

Comenzó en la movida cuando tenía alrededor de 19 años, mirando videos en Youtube. Bailarina desde pequeña, lo primero que cautivó su atención fueron las espectaculares coreografías llevadas adelante por los grupos referentes del movimiento.

Con el tiempo, se fue dando cuenta de que no sólo le gustaba recrear los pasos y ser cosplayer de algún Idol, sino también reconocía el idioma, identificaba palabras y aprendía todos los días algo nuevo sobre la cultura coreana.

“Es un camino muy enriquecedor. Te invita a crecer, a ser constante y disciplinado; a esforzarte porque te salgan las coreos y aprendés un montón de cosas”, destacó haciendo referencia a que sus compañeros del grupo BOU aprendieron a reconocer y leer palabras en coreano sólo con la práctica del baile.

Sobre su fuerte, resaltó que las presentaciones requieren de mucho ejercicio y disciplina, ya que tiene influencias del hip hop, el pop enérgico y el romántico. Además, el maquillaje y vestuario, la coreografía y gestos de los referentes, la puesta en escena y el show debe ser lo más idéntico posible a los videoclips originales. Por eso, preparar una sola cancióna veces lleva alrededor de dos meses.

“Es un hobby, me distrae de mi vida de trabajo y lo siento como un cable a tierra. Lo disfruto un montón y es una práctica que me ayuda a ver y dar lo mejor de mí”, señaló la joven que recrea puestas en escena de bandas reconocidas mundialmente como BTS y Black Pinks; y ha logrado convertirse en una referente del género cultural en la Tierra Colorada.

