Rap y cumbia villera se imponen en la zona rural

domingo 27 de febrero de 2022 | 6:05hs.

En San Pedro son varios los géneros musicales que se desprenden de lo regional y pasan a tornarse los de mayor consumo entre los jóvenes, preferencias culturales que tomaron trascendencia en los últimos años. Si bien, una buena parte se aferra a la cultura local, por otro lado, están quienes se animan a lo nuevo, fusionan géneros, reconfiguran estilos y se apropian de la música herramienta de expresión.

El rap y la cumbia villera son los géneros más consumidos de la zona. Pero además de escuchar y bailarlos, los jóvenes de hoy se animan a soñar con convertirse en referentes y exponentes de la música.

Tal es el caso de Facundo Rotela (17), de Colonia Terciados Paraíso, quien finalizó el nivel medio y se matriculó para estudiar abogacía, al tiempo que se propuso incursionar en el rap.

Facundo se inspira en sí mismo para darle ritmo y rima a esas llamativas creaciones que se dan de forma espontánea, desde la improvisación. En esa práctica que requiere de entrenamiento y ejercicio constante, inspira también a sus compañeros a seguir adelante.

“Comencé viendo las batallas, en ese momento acá nadie sabía qué era el rap, le hablaba a mis compañeros y lo desconocían. Me animé, comencé solo y durante la cuarentena sentí como un boom, porque pude dedicar mucho tiempo a esto. Primero tuve miedo por el pensamiento de algunos”, contó sobre los primeros pasos en diálogo con El Territorio.

Ese temor al qué dirán no lo paralizó. Al contrario, grabó un primer freestyle, ya incentivado por sus amigos y pocos días se encontró sorprendido con más de 10 mil vistas en su cuenta de Instagram: “Fue algo que no me esperé. Me ayudó a crecer y seguir en un ámbito desconocido en esta zona. Trato que la gente, mis compañeros, escuchen lo que hago para que este estilo llegue más lejos”.

En cuanto a las improvisaciones, no define una temática en particular. Se deja sorprender por lo que ocurra a su alrededor en el momento que le toque improvisar y con ello transmite una motivadora y postiva letra, “que sirva de inspiración, pero también que permita reflexionar”, tratándose de un estilo que él mismo lo definió como “algo que ocurre en un entorno mientras la vida sigue girando a su vuelta”.

“Me baso en el momento y es lo que voy grabando y subiendo, siempre invito a que los demás chicos se sumen. A la gente le gusta mucho las preguntas y respuestas al momento de una batalla”, contó haciendo referencia a cómo se gana su público.

Una de sus últimas publicaciones tiene que ver con una versión mejorada de uno de sus primeros raps, Flow. A diferencia del video estilo casero, la segunda versión fue grabada en una productora local, el video recibió miles de devoluciones positivas, desde distintos puntos del país; y en Instagram (@Facurotelaok) supera las 16 mil visualizaciones. En esa línea sigue trabajando para subir nuevos videos en el mes de marzo.

En cuanto a sus aspiraciones, así como anhela tornarse un abogado, siendo consiente que representa una carrera que demanda mucha dedicación, pretende ajustar los tiempos y continuar su carrera con la música: “Me gustaría seguir, este año comienzo una carrera universitaria pero no quiero dejar el rap. Tengo en vista algunas colaboraciones con otros chicos de Buenos Aires. Abogacía y rap, están en dos lugares diferentes, pero me gusta y creo que puedo seguir adelante con ambas cosas”, aseguró Rotela.

La cumbia, el otro fuerte

Por su parte, Juan Cardozo, un joven que trabaja como panadero en la zona urbanizada de colonia Terciados Paraíso, busca transmitir la realidad de los barrios carenciados a través de su cumbia villera.

El músico aprendió a tocar el teclado con mucho esmero y dedicación, de la mano de un profesor particular.

Comenzó su camino a los 15 años, cuando su padre le dio a elegir si prefería una motocicleta o un teclado, y su elección fue el puntapié para adentrarse en el universo de la música.

Juan participa en una banda con la que suelen realizar presentaciones en algunos eventos o fiestas familiares en la zona rural, y para esas ocasiones, el ritmo tiene que ver con música regional.

Sin embargo, como solista es apasionado por la cumbia villera: “Mi estilo es la cumbia villera del tipo testimonial, tratar de contar lo que pasa en el barrio, en lugares humildes. La cumbia permite transmitir lo que pasa con los chicos humildes” contó.

Al tiempo reconoció que “Muchos ven la cumbia villera como un género no apropiado. Pero hay que ver la otra cara y es lo que busco transmitir”, explicó.

Para él, la llegada de nuevos géneros y ritmos, se va dando de generación en generación, siendo los medios virtuales uno de las herramientas que permite una difusión más rápida de estilos. Lo importante es que todos puedan expresarse y aprecia la música: “Creo que fue la mejor aliada para muchos en estos tiempos de pandemia. La música”.

Su sueño, es avanzar y seguir mejorando, crear sus propias letras y poder vivir de la música y el género que más lo representa; pese a los grandes desafíos con los que pueden encontrarse un artista del interior.

Sus producciones las comparte en Instagram donde se encuentra como @NanoCardozo,y en Youtube cKb estudio.

