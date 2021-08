La alianza con el sector privado eleva el nivel de Áreas Naturales Protegidas

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Para conocer cómo se fueron concretando los acuerdos con el sector privado ante el crecimiento de reservas privadas en Misiones y cuáles son los beneficios, tanto para los propietarios como para la administración provincial El Territorio entrevistó en forma conjunta al ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Mario Vialey y al director de Áreas Naturales Protegidas, Javier Patzer. Ambos destacaron el notable interés en la conservación y de hecho, muchos propietarios que están cumpliendo los 20 años del acuerdo ya dieron a conocer la decisión de renovar convenio por otras dos décadas. A ello se suma que varios propietarios decidieron dar el paso de comenzar a conservar mediante convenio con la provincia parte o toda su propiedad.



Resulta muy llamativo el crecimiento que tuvo en los últimos tiempos los pedidos para habilitar nuevas Reservas Privadas. ¿A qué obedece este interés?

Vialey: Nosotros también estamos muy contentos junto a todo el sector de Áreas Naturales Protegidas, porque no sólo es el esfuerzo del Estado, sino se va sumando el privado. Desde que llegamos al Ministerio, esa alianza estratégica público-privada creció muchísimo. Hablando con los propietarios, notamos el gran miedo que había de que al declararse Áreas Protegidas el Estado se quedara con la propiedad, lo cual no es así; al contrario, el Estado le está dando una mano para cuidar y conservar más ese lugar, dándole beneficios. Nuestros guardaparques pueden cuidar ingresar y así proteger de la intrusión que le está presionado constantemente. El otro inconveniente que tenían es, por ejemplo, hacer senderos para que los chicos de las escuelas puedan recorrer el lugar, enseñarles educación ambiental. Y tenían temor que si se declaraba Áreas Naturales Protegidas no lo podían hacer. Eran mitos que se fueron clarificando y empezaron a aceptar y hoy tenemos una cantidad importante de privados que se acercaron y ya se están incorporando al Área Natural.



¿Cómo es la creación de una reserva privada? ¿Se convierte en un espacio intangible?

Patzer: La reserva se crea por convenio en un plazo mínimo de 20 años y le da obligación al privado y al Ministerio de Ecología que asiste con su cuerpo de guardaparques. Cualquier ilícito que ocurra dentro de una reserva privada se lo toma como si fuera un parque provincial.



Es decir, está primero la creación de la reserva y después un plan de manejo que lo redacta el Ministerio de Ecología en conjunto con el propietario. En ese plan de manejo se plasman todas las actividades que quiera desarrollar el propietario. Nosotros tenemos reservas privadas con ganadería, industrial, hay muchos que tienen turismo, apicultura, educación ambiental. El propietario sigue realizando sus actividades normalmente. Si se decide que la reserva sea intangible, es un área que no se toca.



¿Cómo se distribuyen las áreas de distribución en Misiones?

Patzer: Dentro de la ley de Áreas Protegidas tenemos 10 categorías, las más comunes y las más conocidas son los parques provinciales. Están las Reservas Privadas que en la actualidad son 40 en toda la provincia y últimamente, se sumaron la reserva Yabebirí -no muy conocida- para preservar los peces más que nada, los paisajes protegidos, la cuenca del Zaimán; Cerro Mbororé , también muchos Parques Naturales municipales que son creadas por el municipio e incorporados al sistema provincial a través de la resolución del Ministerio; y otra categoría que se está usando mucho, las Reservas de Usos Múltiples, que son categorías un poco más blandas y permiten ciertas actividades; que no están autorizadas dentro de un parque provincial.



¿En qué medida el aporte de los privados fortalece el sistema de Áreas Protegidas?

Vialey: Se fortalece muchísimo ya que Misiones es considerada unos de los lugares que tiene mucha vegetación, muchísima biodiversidad. Somos la Capital Nacional de la Biodiversidad con un 52% y, conservar cada uno de estos lugares también permite estratégicamente ir consolidando los corredores biológicos.



En la zona Norte, tenemos un corredor biológico Uruguay y el sueño que tenemos es poder unir con lo que es la Biósfera y vamos en ese proceso; vamos buscando a los propietarios para ir consolidando esa zona para armar estos corredores e ir potenciando. Cuando hablamos de reservas privadas nosotros vamos marcando los ladrillitos en rojo de la provincia, cuando ves el mapa te das cuenta que se van consolidando ciertos lugares, ves dispersa nuestra fauna y flora, está conservada en esa zona y eso potencia más; pone a Misiones en un lugar privilegiado y lo pone a nivel mundial con una característica excepcional con respecto a lo que está pasando en el mundo.



En cuanto a los convenios que se hicieron hace 20 años la mayoría están renovando. Eso demuestra que ese privado tiene muy metido adentro la conservación y el compromiso con la biodiversidad y brindando también un servicio ecosistémico. Por ahí no lo ve toda la gente, que ese pequeño pulmoncito está dando un servicio tremendo a su vecino y hay que valorar muchísimo el esfuerzo que hacen estas personas, el esfuerzo también económico; porque es un capital que está parado y que está brindando un servicio que no recibe prácticamente nada a cambio. Pero sí, está brindando un servicio de alta calidad y eso tenemos que reconocer. El gobierno, desde el Estado misionero le reconoce en parte con una eximición del impuesto inmobiliario sobre esa propiedad que es del 80%.



Repasemos: ¿cómo es el ordenamiento territorial, según las categorías?

Patzer: La provincia tiene su ordenamiento territorial en tres categorías, verde, amarillo y rojo. El verde permite todo tipo de actividad, como el cambio de uso de suelo; en el amarillo se permite el aprovechamiento, pero no el cambio de uso y la categoría rojo, es lo más estricto en conservación. En las Áreas Naturales protegidas para aclarar las reservas privadas queda a elección del propietario, si incorpora al rojo o continuar siendo categoría amarillo. Nuestros parques provinciales estatales están todos en categoría rojo.

Existen varias categorías y cada una tiene determinado fin

Misiones ya en 1992 diferenció por categorías las áreas protegidas a través de la Ley XVI - 29 (antes Ley 2932).



De esta manera, están los parques provinciales destinados a conservar determinadas áreas terrestres o acuáticas en su estado natural. Se las divide en zonas intangibles o restringidas, dependiendo la afectación destinada para actividades humanas.



Se suman las Reservas Ícticas, zonas declaradas de gran interés para el estudio científico para la conservación e impedir algunas intervenciones humanas, como la pesca.



Están los Monumentos Naturales, que pueden ser desde sitios, especies animales o vegetales o ambientes naturales, entre otros.



Están los Parques Naturales Municipales, que son zonas naturales determinadas que están bajo dominio de los municipios.



También las Reservas Naturales Culturales, que en este encuadre, se preservan a las comunidades aborígenes, para resguardar determinadas culturas pasando por grupo de construcciones como el caso de lo que fueran los asentamientos jesuíticos.



Y las Reservas Privadas, como se amplía en este informe, están a cargo de propietarios de determinadas extensiones de tierras que resuelven conservar mediante convenios especiales.



En tanto, las Reservas de Usos Múltiples son zonas con reservas naturales y paisajes que se deciden proteger.

