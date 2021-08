Mainumby se posiciona como pulmón en la zona de Montecarlo

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La Red Argentina de Reservas Naturales Privadas aprobó la incorporación de la Reserva Mainumby en el Registro Nacional, a fines del 2020, considerándola un pulmón verde importante en la zona del barrio Las Flores de la localidad de Montecarlo, rodeando el Parque Juan Vortisch.



“La reserva la hicimos el año pasado, por la pandemia se fue atrasando. Se hicieron dos senderos grandes: uno tiene un recorrido de una hora más o menos y el otro de dos a tres horas. La reserva la hicimos orque siempre nos interesó la conservación de la naturaleza en general, al tener ese sector de un poco más de 18 hectáreas, que no es monte nativo si no un naranjal que en más de 80 años nunca se tocó, por lo que fueron creciendo distintas especies tanto de árboles como de animales”, explicó Alexandra Volverg, propietaria del predio.



La Red Argentina de Reservas privadas tiene como meta la conservación de ecosistemas locales de propiedad privada que son de alto interés para conservación de la flora y fauna local.



El predio que rodea el parque Juan Vortisch pertenece a la nieta del fallecido Vortisch, Alexandra Volverg. Es un monte en recuperación, tiene una variedad de flora y fauna y es un lugar apto para difundir y promocionar el cuidado del medioambiente. Este lugar tiene diversos ambientes como cañaverales y pantano de altura. También existen múltiples variedades de plantas, de especies de aves, mamíferos, reptiles e insectos, entre otros.



“Me gustaría concientizar sobre el cuidado de los espacios verdes ya que esto es un monte en recuperación y mi interés está centrado en la educación ambiental, es decir invitar a las instituciones para que asistan con visitas guiadas y también abrirlo para la ciencia y para que todos aquellos interesados en estudiar la naturaleza lo puedan hacer”, explicó la propietaria.



Es un proyecto complejo que va a ir por etapas. La primera etapa es colocar carteles en el predio y hacer el sendero para recorrerlo.



Asimismo, se encuentra en proceso la presentación de documentación para aprobar esta reserva como área natural protegida ante el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones.



Esta reserva aún no se abrió al público, porque se continúa con algunos trámites a nivel local y provincial, pero firmes en la decisión de ser un espacio de conservación y educación, ya que son numerosas las especies arbóreas, aves y otras especies animales. Esto será un beneficio en el barrio ya que es un importante pulmón verde que rodea el Parque Juan Vortisch, y la intención es que se mantenga en el tiempo.

