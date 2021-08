Destacan la importancia de los bosques a nivel internacional

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:05hs.

“Los bosques nativos en Misiones tienen cada vez más relevancia a partir de las demandas no sólo de sus bienes, sino también de sus servicios ecosistémicos, los cuales se destacan: la conservación de la biodiversidad, secuestro y sumidero de carbono, protección de las cuencas hidrológicas y belleza escénica”, indicó el ingeniero forestal Juan Emilio Bragado.



En contacto con El Territorio remarcó que más del 52% de la superficie de Misiones está cubierta por bosque nativos, dato que lo posiciona a la vanguardia en la conservación de la biodiversidad a nivel nacional, ya que en las 1,5 millones de hectáreas de bosque nativos existentes en la provincia se encuentra más del 50% de toda la biodiversidad del país.



“La superficie representa no más del 3% de toda la superficie boscosa de la Argentina. Mientras que un dato relevante que nunca se menciona y es digno de destacar, es que Misiones conserva el 68% de su superficie original de bosques la cual era de aproximadamente 2,2 millones de hectáreas”, sostuvo el especialista.



Asimismo, determinó que a nivel regional, Argentina –gracias a Misiones - es el país que más superficie conserva de la Mata Atlántica, el segundo ecosistema en importancia después del Amazonas. Esto, puesto que Brasil tiene 6,9 millones de hectáreas que representan un 3% de su superficie original (perdieron el 97%), Paraguay tiene 1,7 millones de hectáreas que representan el 13% de su superficie original (perdieron el 87%) y Argentina (puntualmente Misiones) 1,5 millones de hectáreas que representan un remanente del 68% de la superficie original (perdió el 12%).



“La expansión de la frontera agropecuaria y la urbanización siguen siendo las principales causantes de la perdida de bosques nativos”, aclaró.



Preservación

En ese sentido, Bragado adujo que “el sector privado es quien más esfuerzo hace para la conservación ya que el 60% de la superficie de bosques nativos está en manos del sector privado”. “La ocupación ilegal, la caza furtiva y el robo de madera son las principales actividades que atentan contra la biodiversidad de la selva misionera, sumando a esto la inseguridad jurídica. Por eso, la gestión forestal es la herramienta que garantiza la sustentabilidad del bosque, la superficie bajo planes de manejo es de aproximadamente 350 mil hectáreas, de las cuales por año se aprovechan no más de 35 mil hectáreas, apenas el 3% de la superficie en manos privadas. La ingeniería forestal es la principal aliada para garantizar la sustentabilidad porque es esta profesión la que maximiza la producción de bienes y servicios ecosistémicos”, aseveró.



Puntualizó que se necesita readecuar la carga impositiva sobre los bosques nativos, el régimen tributario de este recurso debería tener el mismo régimen que en la Reserva de Biósfera, exento de tasa retributiva municipal e inmobiliario provincia, con este gesto se pondría en valor los bosques que generan beneficios ecosistémicos que son demandados.



“La ley 26.331 debería asignar fondos a los municipios ponderados en función de la participación de bosque nativo en su municipio. Existen 400 mil hectáreas de capuera o bosques secundarios que demandan de un programa de restauración ecológica. Estas tierras son producto de rozados clandestinos y su posterior abandono”, apuntó.



Y recordó que Misiones tiene un alto compromiso con la conservación, lo que se refleja en los instrumentos legislativos y las instituciones que directamente o indirectamente operan de los bosques.



Sin embargo, “no se puede hablar de conservación sin energía, la presión sobre este recurso viene de la mano de la energía. Se deben aprovechar las fuentes renovables, la hidroeléctrica y la biomasa son las más importante de la matriz energética. Aumentar la oferta de energía para cubrir la demanda que se incrementa en un 10% anual permitirá que se pueda implementar un programa de desarrollo industria que demande mano de obra que hoy se vuelca a la agricultura por no tener otro tipo actividad laboral”.



Y concluyó: “Poner en valor nuestros bosques demanda de una fuerte campaña de concientización y educación a la sociedad, no es con la intangibilidad que se conservan los bosques, es con una gestión sostenible, generando trabajo, riquezas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos”.

