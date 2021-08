En 9 de Julio y Santiago de Liniers se hallan lugares con naturaleza viva

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Entre las distintas reservas naturales privadas existentes en el departamento Eldorado se encuentran la reserva Itacuarahyg y la Marion Lehman.



La primera se encuentra en el municipio de 9 de Julio y es la segunda reserva privada creada en la provincia de Misiones.



Sergio Delapierre, su propietario, explicó a este medio que “fue la segunda reserva privada que se creó en Misiones, tras la de Colcombet”.



“Cuando vi que se podían crear, hace alrededor de 25 años, inicié los trámites para ello e hicimos una presentación en el Teatro del Pueblo del kilómetro 2, donde estuvo Luis Honorio Rolón, y desde entonces existe. El año pasado firmamos nuevamente un convenio con la provincia”.



La reserva tiene 200 hectáreas de las cuales 110 son de monte nativo.



“Lo que me motivó a crearla es resguardar una parte del monte nativo existente para que la población pueda visitarla y disfrutar de ella”, sostuvo.



De las 200 hectáreas que tiene la reserva, “110 son de monte nativo, otras 18 están ocupadas con un potrero, en otras cinco tengo la producción de yerba orgánica, y el resto es capuera en recuperación para que en algún momento sea monte nuevamente”, indicó.



Además de lo relacionado con la preservación del monte nativo, la reserva es utilizada también para estudios y avistamiento de aves.



“El acceso es libre - cuenta Delapierre - y allí se realizan visitas de escuelas, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales para mapeos y análisis estadísticos, análisis sobre la erosión de los suelos y otros estudios de ese tipo.



Además, es utilizada para el avistamiento de aves ya que la presencia del monte nativo facilita la presencia de distintos tipos de aves”.



Si bien la decisión de crear una reserva privada es personal del propietario de la tierra, Delapierre cree que es necesario una política más activa por parte del Estado en este sentido.



“Generalmente es todo a pulmón, con poca asistencia. Los convenios firmados para la creación de una reserva privada habilitan a que se hagan descuentos en los impuestos provinciales y tasas municipales por las tierras destinadas a ello, pero se debe entender que este tipo de reservas son para toda la población, y para las generaciones futuras”, explicó.



Y añadió: “Ahora mi próximo paso es crear una fundación para que esta reserva quede bajo su órbita y sea una zona intangible para siempre”.



Reserva Marion Lehman

La reserva Marion Lehman se encuentra ubicada en el municipio de Santiago de Liniers.



Tiene 600 hectáreas de extensión de bosque nativo, sobre una propiedad de 778 hectáreas, de las cuales 170 están destinadas a actividades productivas.



Comprende un tramo del arroyo Piray Guazú, aproximadamente 9,5 kilómetros de costa e ingresó al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas a fines de junio de 2021, siendo una de las reservas privadas más recientes de toda la zona.



Marion es oriunda de Eldorado, aunque vivió parte de su niñez y adolescencia en Bariloche (Río Negro), donde afirma: “Aprendí a valorar, respetar y disfrutar la naturaleza”.



“La decisión de crear la reserva es porque quiero que esto no se toque más”, afirmó.



Al mismo tiempo que agregó: “Este sector tiene aún áreas no contaminadas en el arroyo, y es muy importante que la conservemos, que no se desmonten las costas del Arroyo Piray Guazú, y que no se destruyan con plantaciones”.



Dada la extensión de la reserva y la presencia del arroyo cuando se la recorre es posible ver las huellas de animales silvestres como antas, pumas, carpinchos, venados, y una gran variedad de aves.



Visitar la reserva no es fácil por la inaccesibilidad y es necesario movilizarse en una camioneta 4x4 para poder llegar. Pese a ello, Marion proyecta en el futuro la posibilidad de que las escuelas puedan visitar la reserva como una propuesta educativa, y la creación de un emprendimiento turístico.



“Es mi deseo que haya escuelas que cuando enseñan a sus alumnos a cuidar nuestros montes, tengan un lugar para llevarlos a conocer, caminar, cabalgar, disfrutar de la naturaleza. Como actividad en la infancia y en la secundaria es una experiencia que nunca olvidarán. Eso es lo que más quiero con mi reserva, que sea un lugar en que los niños tengan la posibilidad de vivirlo, y así serán también futuros cuidadores del monte misionero”, manifestó en el momento de la creación de la reserva.



Hace algunos años, - “creo que en el 2009” rememora Lehman - un tornado arrancó una parte importante del monte nativo, por lo que los esfuerzos de la propietaria están ahora destinados a reimplantar árboles nativos, como araticú, yabuticaba, pitanga, guabirá y otras - en esa zona- para lograr una pronta recuperación del monte.



Al igual que el resto de personas que destinaron parte de sus tierras a reservas naturales, Marión hace un llamado a todos quienes posean propiedades de este tipo a seguir creando reservas.



“Es necesario que el resto de las personas, no importa la extensión que tengan, sean 10, 20, o más hectáreas, se animen a crear las reservas”, finalizó.

Dueños y protectores de la selva misionera La alianza con el sector privado eleva el nivel de Áreas Naturales Protegidas Vida Silvestre monitorea la presencia de grandes mamíferos La importancia de cuidar la vegetación que sostiene a los cerros Un rincón que enseña sobre el cuidado y está en medio de Posadas Mainumby se posiciona como pulmón en la zona de Montecarlo Una trinchera para proteger la flora y fauna de los depredadores Destacan la importancia de los bosques a nivel internacional