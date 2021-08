Vida Silvestre monitorea la presencia de grandes mamíferos

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La Fundación Vida Silvestre Argentina, organización ambiental presente en Misiones hace más de 20 años, administra en la provincia una Reserva Natural Privada de 3.243 hectáreas ubicada en el centro Norte de Misiones. La Reserva Urugua-í forma parte de uno de los mayores remanentes protegidos continuos del Bosque Atlántico del Alto Paraná, siendo vecina al Parque Provincial Urugua-í, Campo Los Palmitos (Arauco Argentina SA) y a la Reserva Natural Privada Rubichana.



Hace más de 24 años esta reserva privada protege el curso medio del arroyo Urugua-í y un sector de los bosques que cubren parte de esta extensa cuenca, que es sobresaliente por su biodiversidad donde viven especies de peces y anfibios únicos, endémicos. Es lo que explican entre otros aspectos Karina Schiaffino, relacionadas a las reservas privadas en Misiones, con vínculo muy estrecho con la Red Argentina de Reservas Privadas, y es la responsable de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í.



Además de conservar la selva y una enorme riqueza en formas de vida, la generación de conocimientos y la capacitación de recursos humanos para la conservación de la selva paranaense es otro de los objetivos del área protegida. Por ello, la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í cuenta con una Estación Biológica e instalaciones que ofrecen todas las comodidades para la realización de trabajos de campo y cursos-talleres de capacitación en contacto directo con la selva, en ambientes no intervenidos.



Acciones

Entre las diversas acciones y tareas que se llevan adelante en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, Schiaffino que es Especialista en Áreas Protegidas Terrestres de la Fundación Vida Silvestre Argentina, destaca la producción en vivero de plantines de más de 40 especies de árboles nativos, que son destinados a iniciativas de reforestación de la selva misionera. El equipo de agentes de conservación que trabajan en la reserva lleva adelante un monitoreo permanente de fauna nativa con cámaras trampa, con el objetivo de hacer un seguimiento de la presencia o ausencia de grandes mamíferos, como los yaguaretés o los tapires, especies indicadoras de la buena salud del ambiente.



Conservación en tierras privadas

Desde Fundación Vida Silvestre destacan que el involucramiento de las personas y la sociedad civil en la conservación de la naturaleza es cada vez más común. “La conservación voluntaria de tierras es algo que viene creciendo en el mundo y nuestra región no es la excepción. Esto significa que la creación y gestión de áreas protegidas como parques y reservas, no se limita al Estado únicamente”, indican.



Una de las denominaciones más comunes es la de “Reserva Natural Privada”. En estos sitios se protege una porción de terreno de propiedad privada, claramente definido, reconocido y manejado para la conservación de la biodiversidad y sus valores culturales asociados, en la que puede o no existir un uso sostenible de sus recursos naturales. Sus propietarios pueden ser personas, familias, empresas, organizaciones civiles, instituciones educativas, iglesias, entre otros.



En Misiones el reconocimiento oficial de una reserva natural privada está regulada y establecida por la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley XVI N° 29).



Los propietarios con voluntad de conservar la selva de su propiedad pueden solicitar al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables -autoridad de aplicación ambiental en la provincia- la firma de un convenio por el cual se reconoce formalmente su compromiso con la conservación de sus recursos naturales por un período de al menos 20 años.



Este compromiso no significa de ningún modo la pérdida del dominio de su propiedad o un impedimento para una potencial venta, arrendamiento o cambio de titularidad. Formalizar una Reserva Natural Privada representa una declaración oficial de su voluntad de conservar.



Otras formas habituales de contar con el reconocimiento de una reserva privada son mediante el vínculo con organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas o instituciones académicas.

Red Argentina

Como resultado del interés creciente de propietarios privados por conservar y la necesidad de crear un espacio de articulación, crecimiento y fortalecimiento del movimiento de preservación en tierras privadas a nivel nacional, nace la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (Rarnap). La Red fue creada en 2014 y está integrada por 86 reservas privadas de la Argentina -22 de son de Misiones- y 10 organizaciones conservacionistas comprometidas.



De manera conjunta, se busca facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre propietarios y técnicos, y buscar el reconocimiento y apoyo a las diversas iniciativas. A su vez, se fomenta la creación y manejo efectivo de reservas privadas y otros mecanismos legales de conservación que generan beneficios ambientales, económicos y sociales para las generaciones presentes y futuras.

Dueños y protectores de la selva misionera La alianza con el sector privado eleva el nivel de Áreas Naturales Protegidas La importancia de cuidar la vegetación que sostiene a los cerros Un rincón que enseña sobre el cuidado y está en medio de Posadas Mainumby se posiciona como pulmón en la zona de Montecarlo Una trinchera para proteger la flora y fauna de los depredadores En 9 de Julio y Santiago de Liniers se hallan lugares con naturaleza viva Destacan la importancia de los bosques a nivel internacional