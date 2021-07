Eldorado y Montecarlo, con altos índices de vacunación

domingo 25 de julio de 2021 | 6:05hs.

Jorge Frowein, director de Zona de Salud Norte Paraná, brindó los datos de vacunación en la zona que está a su cargo.



Al momento se aplicaron 120.000 dosis en toda la zona Norte y 45.000 en Eldorado.



De acuerdo a las autoridades sanitarias la baja en los contagios que se verificó en Eldorado, acompañada con un brusco descenso en el número de personas que se realizan los testeos rápidos, está directamente relacionado al proceso vacunatorio que se llevó adelante en los últimos meses.



Las 45.000 dosis anunciadas por Frowein corresponden tanto a primeras como segundas dosis.



Si se toman los datos oficiales de todo Misiones, donde se aplicaron casi 620.000 dosis, de las cuales 146.000 (un 23%) son segundas dosis y se asume que el porcentaje en Eldorado es similar, en la Capital del Trabajo se habrían aplicado alrededor de 35.000 primeras dosis y 10.000 segundas dosis.



Si se toma en cuenta el padrón electoral utilizado en las elecciones de junio, 52.000 electores (aunque el padrón contempla a los votantes de 16 a 18 años) aproximadamente un 70% de la población mayor de 18 años recibió la primera dosis y un 20% tiene el cronograma de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.



Para lograr llegar a la vacunación del mayor número de personas en Eldorado se elaboraron distintas estrategias: un vacunatorio central ubicado en el Polideportivo del kilómetro 3, que era el único lugar donde se vacunó hasta fines de enero de 2021 cuando las vacunas escaseaban.



Luego se habilitaron dos Caps como vacunatorios y el Hospital Ramón Gardes. Más tarde se comenzó con los operativos de vacunación extramuros en distintos puntos de la ciudad y un colectivo vacunatorio recorre los barrios más alejados del centro. En los últimos días también se habilitó el ex Galpón 10 de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel), ubicado en el centro de la ciudad, como una nueva alternativa para vacunarse.



La amplitud de los operativos de vacunación permitió que el número de contagios descendiera de los 60 que se registraban a fines de mayo a un promedio diario de 18,6 casos en el mes de junio, y a 10,7 en los primeros 23 días de julio.



El descenso del número de casos también se vio reflejado en la cantidad de personas que asisten diariamente al Polideportivo Municipal Héctor Hugo Ligorria, donde se llegaron a realizar 600 testeos diarios y en la actualidad no llegan a 100.



Consultado al respecto, el médico Julio Galarza, responsable del operativo de testeos rápidos en el polideportivo, dijo: “Todo es producto o consecuencia de la vacunación que se llevó adelante en gran parte de la población, que está rindiendo sus frutos”.



Montecarlo

En Montecarlo se aplicaron más de 15 mil dosis de las vacunas contra el Covid- 19 en primeras dosis a mayores de 18 años y se avanza con las segundas dosis según los calendarios y disponibilidad.



El viernes último se realizó un operativo de vacunación en las comunidades aborígenes y con la ayuda de un promotor de salud que les explicó en guaraní la importancia de la vacuna se logró vacunar a todos los habitantes desde los 18 años.



“Desde que comenzamos con la campaña de vacunación para el Covid-19 la demanda fue espontánea, todos consultaban, se arman largas filas, la gente realmente quería vacunarse”, contó Andrea Rohrmoser, jefa del Área Programática del Hospital de Montecarlo.



Por otra parte, remarcó: “Cuando se dio a conocer la vacunación de 18 años en adelante la demanda fue espontánea, los adolescentes quisieron vacunarse, no tenías que pedirle por favor. A los que nos costó convencer fue a las personas de entre 30 y 40 años”.

Las dos caras de la vacunación Ante la resistencia, vacunadores se desviven para revertir estadísticas “Es muy riesgoso vivir cerca de Brasil y no estar vacunado” Misiones aplicó más de 600 mil dosis y espera vacunar a los adolescentes