“Es muy riesgoso vivir cerca de Brasil y no estar vacunado”

“En Brasil hay transmisión comunitaria de la variante Delta, por lo tanto es fundamental que todas las poblaciones de Misiones que más cerca estén del límite con ese país, estén vacunadas con las dos dosis. Es muy probable que en cualquier momento la nueva cepa empiece a circular en nuestro país de la mano de la gente que viene del extranjero, ya sea por las fronteras aéreas habilitadas o por lugares no permitidos. El virus no reconoce paso legal o ilegal. El virus sólo necesita de células humanas para seguir reproduciéndose. Su único freno es la vacuna”.



La afirmación le corresponde al doctor Guillermo Docena, investigador principal del Conicet. Se desempeña en la Universidad Nacional de la Plata donde se formó un consorcio que está trabajando en la elaboración de una vacuna de industria argentina contra el Covid-19, que podría estar lista el año próximo. Es uno de los especialistas locales que más investigó al Sars-Cov-2 desde que empezó la pandemia. Por lo tanto su mirada está basada solamente en fundamentaciones científicas.



El Territorio dialogó con el inmunólogo sobre el peligro al que se expone la gente que decide no vacunarse y sobre el impacto de esa conducta en el resto de la comunidad. “Si hay una localidad en Misiones que vive cerca de la frontera con Brasil y que no está vacunada representa un territorio con mucho riesgo de vivir un verdadero desastre si la variable Delta llega a sus miembros”, señaló.



Seguidamente explicó que “la decisión de no vacunarse es una conducta que pone en riesgo a la persona pero también a toda la comunidad en la que vive. Porque esas personas representan un reservorio para que el virus se siga replicando y siga infectando al resto de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Esa es la forma de supervivencia natural que tiene el virus para multiplicarse. Como una especie de telaraña o red que nace de un caso pero que se extiende rápidamente a muchos más”.



El especialista en inmunología de La Plata, provincia de Buenos Aires, dijo además que “es doloroso que habiendo vacunas la gente no se acerque a aplicarse el antídoto. Porque si no las tuviésemos sería otra la historia”.



Y en esa misma línea, agregó: “Pero teniendo las dosis para evitar más muertes y más enfermedades, que no se las ocupe es realmente poco racional”.



La vacuna es segura y eficaz

“Hay sobrada evidencia científica de que las vacunas son seguras y eficaces para frenar la pandemia de Covid-19. En los países donde la vacunación está más avanzada las curvas de fallecimiento, de contagios y de hospitalizaciones para casos graves de la enfermedad bajaron fuertemente. Son las tres curvas que miramos constantemente para afirmar que la vacuna sirve. Eso se puede ver muy claramente en las estadísticas de los países como Israel o España”, indicó el doctor Docena y mostró esos dos ejemplos.



Seguidamente explicó que “con la variante Delta, que es el doble de contagiosa que las anteriores, también se demuestra esa eficacia y seguridad porque en los países donde circula está afectando más a la gente que no está vacunada que a la que tiene el esquema completo”.



Por eso Docena dijo que “la variante Delta también está demostrando la diferencia entre estar o no vacunado y cuando decimos vacunado me refiero a tener las dos dosis. Es decir, sobra evidencia sobre la necesidad de avanzar en la vacunación como única herramienta segura y eficaz para superar la pandemia”.



La resistencia en los jóvenes

El profesional marcó dos momentos bien identificados de acuerdo a los registros de empadronamiento y de vacunación, donde se nota la resistencia de la gente a vacunarse.



“El primero fue el año pasado cuando las vacunas estaban a punto de salir al mercado y el 60% de la gente no se quería vacunar. Afortunadamente luego eso se modificó y ese porcentaje bajó muchísimo a medida que se empezó a aplicar la vacuna en todo el país. Como la inoculación se inició por la gente de mayor edad fue muy poca la que no quiso vacunarse”, detalló Docena.



“Ahora se está viviendo el segundo momento donde se nota la negativa de muchos jóvenes a vacunarse. Vemos que en general son jóvenes de menos de 30 años que a pesar de tener en sus localidades la posibilidad de recibir la vacuna contra el Covid-19 no se están acercando a los vacunatorios”, precisó el inmunólogo.



En ese sentido, dijo que “cuando las personas son jóvenes tienen una mirada muy lejana de la muerte. Diferente a la de una persona de edad avanzada que lo ve como algo cercano. Además está probado que los jóvenes que se infectan en general no tienen el mismo nivel de compromiso de la salud que los adultos mayores. Esas dos cuestiones pueden explicar el porqué algunos jóvenes no se quieren vacunar. Piensan que no están en riesgo”.



Por eso a criterio del profesional en materia de vacunación anticovid hay que trabajar como en el ámbito de la educación sexual. Llevando información concreta a los más jóvenes para que comprendan las consecuencias de sus actos.



Para el especialista no se puede obligar a nadie a vacunarse porque se trata de una acción voluntaria. Pero se debe bajar con educación a toda la población porque una pandemia así lo exige.

Perfil

Guillermo Docena Científico

El doctor Guillermo Docena es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), egresado de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (1989) y es doctor de la Facultad de Ciencias Exactas.



Realizó pasantías post doctorales en la Universidad de Londres. Actualmente es profesor de las carreras de Bioquímica, Farmacia y Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata. Es uno de los directores de la vacuna ArgenVac que se está desarrollando en la capital bonaerense.



Además, forma parte de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y fue presidente hasta el 2015 de la Sociedad Argentina de Inmunología.

En cifras

60% Según el científico, apenas salió al mercado la vacuna, el 60% de la población estaba en contra de ella, pero con el tiempo se logró revertir ese índice.

