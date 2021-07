Las dos caras de la vacunación

domingo 25 de julio de 2021 | 6:06hs.

Esta semana se cumplen siete meses desde que arrancó la vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Misiones. Primero en el personal de la salud y luego se abrió la convocatoria al resto de la población objetivo, que se fue ampliando poco a poco. Y se espera que en las próximas semanas los adolescentes menores de 17 años con comorbilidades accedan a las vacunas del laboratorio Moderna.



Muchos, la mayoría quizás, creyeron que la fluidez y demanda de vacunas serían constantes en la provincia. Pero eso no sucedió y un factor no previsto ganó terreno con más rapidez que el virus y la llegada de nuevas dosis al país.



Las noticias falsas sobre supuestos efectos adversos que generaban las vacunas influyeron en la toma de decisiones de un gran número de misioneros que se niegan a vacunarse pese a las distintas estrategias presentadas.



Hoy eso se nota en comunas donde los porcentajes de la vacunación avanzan a un ritmo más lento de lo esperado.



Pozo Azul, uno de los últimos municipios creados por la Cámara de Diputados de Misiones tras el reclamo de años de los pobladores, que mayormente viven en chacras y se dedican a la producción de tabaco, se erige como claro ejemplo.



Allí a diario los vacunadores salen a las casas, caminan picadas, atraviesan arroyos y montes para llegar a los lugares más recónditos del joven municipio. Pero la negativa en aplicarse la vacuna es mayor.



En este poblado de poco más de cinco mil habitantes los vacunadores hacen hasta lo imposible para llegar a la gente.



“Desde un principio costó mucho vacunar, la gente nos decía que vieron videos y toda esa mala información”, contó Juliana Ferreira, trabajadora de la salud en la zona sobre los argumentos de los vecinos para no vacunarse.



Hasta hace pocos días apenas el 10% de la población objetivo se había vacunado. Algo que recién empieza a ser revertido ahora con mucho trabajo de campo y concientización.



Contrapartida

La contracara de Pozo Azul es el Alto Paraná. En ciudades como Montecarlo y Eldorado los niveles de vacunación ya pasaron el 60% y los efectos se notan en menor demanda de testeos, menos contagios y hospitalizaciones de pacientes con diagnóstico de Covid-19.



“La gente se quiere vacunar”, dicen desde esa zona de la provincia, donde la demanda de dosis, incluso por parte de los más jóvenes, es constante todos los días.



De su lado, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Guillermo Docena, habla de la importancia de estar vacunado en una provincia como Misiones, que limita con Paraguay y Brasil donde aún hay alta circulación del virus.



“En Brasil hay transmisión comunitaria de la variante Delta, por lo tanto es fundamental que todas las poblaciones de Misiones que más cerca estén del límite con ese país, estén vacunadas con las dos dosis. Es muy probable que en cualquier momento la nueva cepa empiece a circular en nuestro país de la mano de la gente que viene del extranjero, ya sea por las fronteras aéreas habilitadas o por lugares no permitidos”, dijo Docena en charla con este medio.



El científico, además de tener una larga experiencia en Inmunología y ser investigador del Conicet, está trabajando en la elaboración de una vacuna de industria argentina contra el Covid-19 que podría estar lista el año próximo.



En las páginas que siguen de este informe de domingo, algunos de los avances y muros que encuentra en la tierra colorada la vacunación anticovid-19, que pese a las resitencias ya se llegó al 60% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis. Un número que supera a la media nacional que ronda el 50%.



Además, cómo se busca aplicar más vacunas en una provincia que ya recibió 979.000 dosis.

Con la información de corresponsalía Pozo Azul

Ante la resistencia, vacunadores se desviven para revertir estadísticas “Es muy riesgoso vivir cerca de Brasil y no estar vacunado” Eldorado y Montecarlo, con altos índices de vacunación Misiones aplicó más de 600 mil dosis y espera vacunar a los adolescentes