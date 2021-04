El gobierno podría cerrar exportaciones de carne

domingo 11 de abril de 2021 | 6:02hs.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, advirtió que si continúan las subas de precios en carnes habrá cierre de exportaciones. “Hay incrementos de precios que, si seguimos viendo comportamientos especulativos, no nos temblará el pulso a la hora cerrar las exportaciones de carne”, indicó.



“No es lo mismo lo que pasa con los alimentos de góndola que con los precios de los alimentos frescos”, evaluó y agregó: “Esto tiene que tener un parate”.



Además, explicó que hubo una presión sobre los precios internacionales de todos los productos, incluidos insumos industriales y puso como ejemplo la suba del 130% del aceite de girasol en dólares. “En un contexto así hay que avanzar con ciertas herramientas”, puntualizó en diálogo con Radio Con Vos.



En el mismo sentido, el presidente Alberto Fernández se refirió a los aumentos de la carne, marcando que “son incomprensibles” y dijo que están trabajando para solucionar esas cuestiones.



“La forma en que ha subido el precio de la carne es incomprensible”, afirmó el presidente en una entrevista con El Destape Radio.



“El aumento se podría explicar por el precio internacional, pero también es cierto que trasladar ese precio internacional al precio interno no tiene mucha justificación”, agregó Alberto.



Por los aumentos de la carne, el consumo bajó a niveles de 2003, según informaron en los últimos días varias consultoras privadas.



Español recordó que seguirá las conversaciones, pero no descartó herramientas como suba de retenciones, imposición de encajes y cupos y hasta el cierre de las ventas al exterior para contener el avance de la inflación, luego de que entre diciembre de 2020 y febrero la inflación minorista acumuló un aumento del 12,1%, impulsada sobre todo por el aumento del precio de los alimentos.



El ministro Guzmán dijo que la inflación cederá a un ritmo del 2% anual a partir de mayo, pero en el oficialismo hay quietud porque el aumento de los precios no pierde fuerza.