En plena pandemia, Ecuador y Perú eligen nuevo presidente

domingo 11 de abril de 2021 | 6:02hs.

Ecuador y Perú eligirán hoy nuevo presidente en el contexto de una creciente pandemia que obligó a profundizar las medidas de aislamiento y la indiferencia generalizada que hace que sea muy difícil imaginar un claro ganador en ambos países.



Los ecuatorianos elegirán a su nuevo mandatario en segunda ronda entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. En Perú, no hay favorito entre los 18 candidatos de la primera vuelta, por lo que el balotaje parece inevitable.



Más de 25,2 millones de ciudadanos están habilitados para asistir hoy a las urnas en Perú para elegir presidente, dos vicepresidentes, los 130 miembros del Congreso unicameral y cinco diputados al Parlamento Andino, en elecciones de resultado incierto y con medidas excepcionales debidas a la pandemia de coronavirus.



Al menos seis de las 18 fórmulas presidenciales tienen chances de pasar a la segunda vuelta según las cuatro principales encuestadoras del país, que no señalan favoritas. La dispersión se verifica también en el campo parlamentario, en el que hasta doce partidos tienen posibilidades de ganar bancas, según las encuestas.



Perú llega a estos comicios en medio de una prolongada crisis política que consumió cuatro presidentes y dos Congresos en el actual quinquenio de gobierno, agravada por el coronavirus y su impacto, que llevó a su economía a sufrir en 2020 una de las mayores contracciones en todo el mundo y la primera en el país en más de 20 años.



Para la encuestadora LPSOS, en primer lugar está el ex congresista Yonhy Lescano, con 12,1 por ciento. Segundo se ubica el economista neoliberal Hernando de Soto, con 11,5 por ciento. El tercer puesto es para la candidata de izquierda Verónika Mendoza, con 10,2 por ciento.



Buscan al sucesor de Lenín Moreno

En Ecuador, en tanto, más de 13 millones de personas están convocadas a votar el domingo en el balotaje presidencial entre el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso, aspirantes a suceder al impopular Lenín Moreno, que deja al país en medio de una profunda crisis económica y sanitaria, exacerbada por un nuevo rebrote de la pandemia.



Si bien el delfín del ex presidente Rafael Correa resultó vencedor de la primera vuelta con 32,72% de los votos -insuficientes sin embargo para evitar el balotaje-, las encuestas vaticinan un reñido escenario frente al banquero, que se alzó segundo con 19,74%.



Publicados antes de que rigiese la restricción electoral del 1 de abril, cinco sondeos daban como vencedor a Arauz con una ventaja de entre dos décimas y siete puntos, mientras que otros cuatro reflejaban un triunfo de Lasso con una diferencia de entre 1,8 y cuatro puntos.



El representante del posible regreso del correísmo propuso hacer que los ricos paguen más impuestos, desistir de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y buscar mecanismos legales para forzar la repatriación de los depósitos que los ecuatorianos tienen en el exterior. Medidas que contrastan con las de su contrincante, el ex banquero Lasso.