Responsables en formación y no irresponsables a refrenar

domingo 21 de febrero de 2021 | 6:05hs.

Por el ascenso de contagios de coronavirus desde que empezó el verano en la provincia y se flexibilizaron algunas medidas sanitarias, los jóvenes son señalados como el principal agente de propagación del virus, una acusación que concentra inmerecidamente la responsabilidad del rebrote en este segmento generacional.

En ese sentido, la antropóloga Lucía Fretes destacó que “se pone en un plano de responsabilidad absoluta a los jóvenes, siendo que la situación de pandemia que vivimos es algo incontrolable, porque hay circulación comunitaria y en realidad los jóvenes no están maquiavélicamente contagiando gente. No podemos ponerle el peso de la carga de algo que por ahí no estamos afrontando o haciendo de la manera que deberíamos”.

En consonancia, la psicóloga Marianela Martinek señaló: “No me parece ‘falta de solidaridad’. Son adolescentes buscando libertad, tiempo de ocio. También los adultos buscan lo mismo. Hay muchos adolescentes que se cuidan y cuidan al otro y hay otros que no, lo mismo sucede con los adultos. No hay que homogeneizar”.

Asimismo, ambas hicieron hincapié en que, no son los jóvenes los que tienen la posibilidad de armar una fiesta clandestina o de tener la disponibilidad económica para tener o comprar ciertas cuestiones. “Ahí hay un adulto mayor responsable que efectiva los medios, el lugar y más. Dando un respaldo en otros términos para que salga la fiesta, así que no podemos darle la responsabilidad a este joven o adolescente”.

“Creo que debemos pensarnos como una sociedad como un todo y ayudar y construir puentes para hacer las cosas más llevaderas, cambiar el foco para poder resolver estas cuestiones. Creo que tenemos que empezar a deconstruir esa mirada para que, entre todas las generaciones empecemos a tener respuestas parejas”, reflexionó la antropóloga.

