Aprobado en el deporte y el estudio

domingo 07 de febrero de 2021 | 6:05hs.

Agustín García (18) demuestra con su ejemplo que el deporte y el estudio pueden ir perfectamente de la mano sin excusas ante las circunstancias. Uno de los mejores luchadores que tiene la Tierra Roja obtuvo su merecido diploma en diciembre tras haber concluido el colegio secundario en la Epet N° 1, más conocida como la Industrial, sin llevarse ninguna materia a lo largo de los seis años. Además, sigue siendo una de las apuestas misioneras y argentinas que en este 2021 buscará medallas en torneos internacionales como ya lo viene haciendo.

Claramente el cierre no fue el esperado. Los alumnos de los últimos años del colegio secundario esperan con ansias para cursar los ansiados meses finales, pero la pandemia aguó esas expectativas de estar juntos, mismo proceso que Agustín tuvo en la lucha al inicio del año, pero ya con la habilitación de este deporte, pudo volver a la colchoneta con sus amigos mientras estudiaba y rendía a distancia.

“Siempre quise hacer bien las dos cosas y lo fui haciendo. En algún punto, siempre fue mi punto fuerte el poder hacer todo, porque a muchos chicos les iba mal en la escuela porque hacían lucha y el profe me ponía de ejemplo porque iba doble turno y yo demostraba que si uno quiere, puede. El año pasado me enfoqué mucho en el estudio, pero sin dejar la lucha, en agosto regresé a los entrenamientos”, contó y explicó fue más llevadero, ya que no hubo competencias.

En general, la mirada del posadeño del 2020 fue ver el vaso medio lleno, ya que el 2019 fue un año en el que describió que “casi no tuve vida social por hacer todo, lucha y estudio; y en el 2020 estuve enfocado en recibirme y estuvo tranquilo en cuanto a torneos”.

Y ahondó: “Cuando empecé a practicar lucha, justo empezaba la secundaria y me iba bien en las dos cosas, pero siempre mis profesores pensaron que en tercer año iba a flaquear un poco en la a lucha o en el colegio, pero rendí bien en ambas. Lo que se sacrifica mucho, es el no salir, casi nunca salgo a fiestas, no me da ni el cuerpo ni el tiempo”, explicó.

Por otro lado, compartió que “la pandemia sí frustró un poco lo más importante, porque si las clases eran presenciales íbamos aprender más cosas, no tuvimos pasantías por el virus, pero terminé bien, tal vez no cómo queríamos”.

En cuanto a la lucha, fue un poco su refugio de vida social, ya que lograba despegarse del estudio para ir hasta el Cepard a entrenar.

“Volví con todo, nos sentamos a hablar con el profe -Adrián Báez- sobre los nuevos objetivos y empecé a meterle con todo a la lucha otra vez”.

Es que ya el jueves próximo viajará con el equipo de Misiones Lucha rumbo a Buenos Aires para un nuevo selectivo nacional que otorgará plazas para los Panamericano de este calendario y buscará nuevamente ser parte de la selección, equipo con el que ya viajó a Turquía, España, México, Chile y Cuba, en distintos torneos.

“Sin la lucha iba a ser imposible conocer esos países”, explicó el posadeño, quien se tomará unas semanas para ver qué carrera técnica o terciaria comenzará a cursar.

