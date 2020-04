La falta de cigarrillos ya se siente con fuerza

Miércoles 22 de abril de 2020

Al no considerarse una industria esencial, las fábricas de cigarrillos en el país están sin producir y la escasez del producto se siente entre los consumidores. En tanto, hasta el producto que entraba de contrabando al país tampoco se consigue y algunos consumidores señalaron que tuvo una fuerte alza de precios. “La caja de 20 ya está 150 pesos”, indicó una consumidora y recordó que es un valor casi igual al producto legal.

Hoy el faltante resuena especialmente en las grandes ciudades, donde los cigarrillos se consumen en mayor proporción.

En tanto, desde la producción se recordó que las complicaciones para abastecer al mercado local también tiene implicancias en los agricultores. “Una parte de la venta de los cigarrillos es lo que forma el Fondo Especial del Tabaco (FET),que después se reparte entre los productores misioneros”, se apuntó.

Por estos días, una importante industria no está comprando la materia prima porque no puede reactivar la producción de su planta elaboradora de cigarrillos en el país. Esto es al no ser considera una industria esencial como lo son las productoras de alimentos.