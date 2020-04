Temor ante cierre masivo de comercios por pérdidas del 100%

Miércoles 22 de abril de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Cada día que pasa es un nuevo pedido de auxilio de los comercios que permanecen cerrados o trabajando a media máquina desde el inicio de la cuarentena.

Ya hace más de un mes que el parate económico se siente en todo el país y en todos los rubros, y aunque el aislamiento social preventivo y obligatorio se fue flexibilizando un poco, aún hay sectores que siguen desesperados ante la incertidumbre. El pago a empleados es la principal preocupación de aquellos que no pudieron generar ingresos en las últimas semanas, además de que también deben hacer frente a otras obligaciones, como alquileres, impuestos, cargas sociales.

Desde las cámaras de comercio de los distintos municipios aducen que el panorama no es nada alentador y que si bien hay casos en los que se habilitó la venta online o por delivery, el caudal de transacciones es mucho menor. No obstante, afirman que los más perjudicados son aquellos que aún no tienen señales de algún tipo de apertura al mercado y ya alcanzaron un 100% de pérdidas desde que se inició la paralización de actividades.

Por ese motivo, piden medidas que abarquen también a los emprendedores que no llegan a reunir los requisitos, pero tampoco alcanzan a sostenerse por sí solos con este escenario. De seguir así, podría haber cierres masivos de comercios.



Pérdidas totales

En las comunas, el panorama comercial no está nada fácil y cada vez se complica más con el pasar de los días.

Federico Gartner, presidente de la Cámara de Comercio de Leandro N. Alem, explicó a El Territorio que la cadena de pagos está totalmente cortada, al igual que se visibilizó en otros ámbitos, como en la industria maderera.

“No sabemos cómo vamos a hacer frente a las obligaciones, a los empleados, los comerciantes todo el tiempo me están llamando, pero lo único que podemos hacer es informarles sobre las medidas que van saliendo, porque no podemos ir contra los decretos”, expresó.

En ese marco, añadió: “Una posible reactivación solamente dependerá del gobierno, porque nosotros solos ya no podemos, el 50 por ciento de pérdida es lo que tienen los comercios exceptuados, y los que directamente no trabajan, no tuvieron ningún tipo de ingreso este mes”.

Por su parte, Carlos Mielniczuk, titular de la Cámara de Comercio de Oberá, se refirió a las complicaciones que la ciudad está teniendo y opinó que “en nuestro caso, el 70 por ciento de los comercios tuvo movimiento cero, por lo que tuvo un 100 por ciento de pérdidas”.

“Haciendo una referencia a la situación, podemos decir que muchas empresas están enfermas, esperando un respirador, y ese respirador no llega. Tenemos miedo de que cuando llegue sea tarde y ya esas empresas hayan muerto”, graficó.

Al tiempo, describió: “La gran mayoría está muy mal, no tienen cómo seguir. Sabemos que hay locales chicos que están cerrando, pero son los que eran atendidos por sus propios dueños, porque los que tienen empleados ni siquiera tienen esa posibilidad, porque tampoco pueden echarlos, entonces están tratando de aguantar como sea, pero ya es desesperante”.

Seguidamente, Carlos Dieterle, presidente de la Cámara de Comercio de Eldorado, destacó la complejidad de lo que está ocurriendo también en la Capital del Trabajo.

“Nadie sabe cómo va a seguir esto, de donde se sacará para pagar sueldos, impuestos, alquileres, ni siquiera sabemos dónde estamos parados, lo único que nos queda es cuidarnos entre todos y tratar de ser positivos, ayudar al comerciante que ya está muy mal”, recalcó.

En ese punto, expuso que las ayudas que llegan desde el gobierno nacional no alcanzan a todos los emprendedores, por lo que piden otro tipo de ayudas al sector.

“Somos el motor del país y los que mayor cantidad de mano de obra generamos, necesitamos una ayuda porque por ahora todo es a medias y algunos ya no aguantan más, con pérdidas totales y con un futuro muy incierto”, lamentó.



Reabrir puertas

“Lo que manifestamos en una mesa de trabajo que tenemos con la Municipalidad es lo desesperante de la situación comercial en Posadas. Como institución tenemos el deber de poner en conocimiento la situación del sector y tratar de minimizar los daños que va a provocar esta cuarentena”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas (CCIP), Sergio Bresiski, sobre el pedido de reabrir cuanto antes la puerta de los comercios.

En ese sentido, argumentó: “Cuando apenas se declaró la primera etapa de la cuarentena por quince días, hicimos un relevamiento muy rápido, hablando con socios y otros comerciantes, para ver con qué espalda financiera se estaban preparando para esos quince días. Y en ese primer relevamiento coincidieron en que tenían espalda para soportar una situación de cierre total de quince o veinte días. Después, cuando la cuarentena se extendió, la situación cambió. Y sobre todo, se fueron quedando sin espaldas. Imaginate ahora, con esta cantidad de días con un ingreso cero”.

Y apuntó que “del 100 por ciento de comercios, solamente están exceptuados el 35 por ciento. Sólo algunos trabajan con delivery. Todavía no relevamos cierres de negocios, pero cuando se reactive veremos los daños verdaderos de la cuarentena”.



Volver a la normalidad

Gartner sostuvo que en estas circunstancias “no creo que volvamos a la normalidad, porque esto deja una secuela muy grande, tanto económica como psicológica, va a dejar muchos cambios.