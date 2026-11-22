La temporada comenzó con importantes pérdidas en el Valle del Cuña Pirú, donde algunos productores estiman que perdieron entre el 70% y el 80% de la producción

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Las primeras sandías de la temporada comenzaron a salir en el Valle del Cuña Pirú, a unos 150 kilómetros de Posadas. Sin embargo, este año la cosecha llega con un panorama complicado. Las intensas lluvias de las últimas semanas afectaron buena parte de las plantaciones y provocaron pérdidas importantes en las chacras. En algunos casos, los productores estiman que se perdió entre el 70% y el 80% de la producción.

En cuanto a los precios, las frutas más pequeñas se ofrecen desde los 5.000 pesos, mientras que los ejemplares de mayor tamaño pueden alcanzar los 10.000 y 12.000 pesos. Los valores varían de acuerdo con las dimensiones de cada sandía.

Lucas Lombardo, productor de la zona, contó que alrededor de cinco establecimientos ya comenzaron a cosechar las primicias, aunque el exceso de precipitaciones condicionó el desarrollo de los cultivos.

“Alrededor de cinco productores ya están cosechando las primicias del Cuña Pirú, con muchas dificultades por la cantidad de lluvias que está viniendo, por la misma ola de El Niño”, explicó.

Según describió, el principal problema no fue el granizo, que tuvo una incidencia mínima en la zona, sino la acumulación de agua durante un período prolongado. “Hay productores que han perdido alrededor del 70% al 80% de la producción”, señaló.

Las precipitaciones persistentes generan estrés en las plantas, favorecen la aparición de enfermedades fúngicas y saturan los suelos. En esas condiciones, los cultivos se debilitan y algunos ejemplares terminan muriendo.

“Eso genera que la planta se estrese, tenga dificultades y empiecen a aparecer enfermedades fúngicas. Además, la saturación del suelo por el agua misma hace que la planta muera”, detalló Lombardo.

A las pérdidas en las chacras se suma otro desafío: conseguir compradores. La venta a la vera de la ruta, una modalidad habitual para los productores del valle, muestra poco movimiento y obliga a buscar otros destinos para colocar la fruta.

“Se está vendiendo a cuentagotas. Al menos a la vera de la ruta no se está vendiendo muy bien, hay poca venta”, comentó. Por eso, algunos productores comenzaron a recorrer localidades cercanas para ofrecer sus sandías, entre ellas Campo Grande, Aristóbulo del Valle y Puerto Rico. También intentan llegar a compradores mayoristas.

El escenario combina una menor disponibilidad de fruta con un consumo que no termina de repuntar.

Según indicó el productor, los precios se mantienen en niveles similares a los del año pasado, por lo que tampoco encuentran en el valor de venta una compensación frente a las pérdidas que dejó el exceso de lluvias.

Una forma que las distingue

Más allá de las dificultades de esta temporada, las sandías misioneras tienen características que las distinguen de buena parte de la producción que llega desde Brasil y otras provincias. Una de las diferencias más visibles está en su forma: mientras que las frutas brasileñas suelen ser más redondas, las variedades cultivadas en Misiones presentan una silueta más ovalada y alargada.

“Las frutas que vienen de Brasil son diferentes a las nuestras porque usan otro tipo de híbrido. Son sandías más redondas, esa es la principal diferencia. La sandía misionera es más ovalada”, explicó tiempo atrás Lombardo.

El sabor también forma parte de las características que destacan los productores locales. Lombardo considera que, en general, las sandías misioneras son más dulces que algunas de las que llegan desde otras regiones.

Esa particularidad está vinculada, entre otros factores, al material de siembra utilizado.

Entre las variedades más difundidas actualmente se encuentran Bárbara, 6419, Olimpia y Lara. La elección responde tanto a su rusticidad y adaptación a las condiciones de cultivo como a las preferencias de los consumidores, que también fueron cambiando con el tiempo.

En ese sentido, el tamaño es un aspecto cada vez más tenido en cuenta al momento de elegir qué producir. Las frutas demasiado grandes presentan mayores dificultades para comercializarse, mientras que las pequeñas y medianas encuentran una salida más práctica en el mercado familiar.

“Hoy una fruta que sea muy grande no conviene mucho porque es difícil de vender. El público quiere más una fruta entre pequeña y mediana”, evaluó Lombardo.

Así, entre variedades, formas y preferencias de consumo, las sandías del Cuña Pirú tienen una identidad propia dentro de la producción frutícola misionera. Esta temporada, sin embargo, buena parte de ese trabajo quedó condicionado por las lluvias, que redujeron la cantidad de fruta disponible justo cuando comenzaba a llegar a los puestos de venta.