Fuerte caída en la recaudación en el sector público y privado

Miércoles 22 de abril de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Fuerte caída de la coparticipación federal cercana al 30%, sumada a una disminución del 20% de la recaudación propia es lo que registra en este momento la provincia de Misiones.

De esta manera, el mes de la cuarentena golpea con dureza tanto al ámbito público como privado. Sectores vinculados a diversas actividades comerciales y de la producción de la provincia así lo reflejan. El bajo porcentaje de pago por parte de los asociados a algunas entidades prestatarias de servicios básicos, como energía eléctrica, es otra muestra de la situación. Se estima que, en este último sentido, desde Energía de Misiones registran el pago de boletas no superior al 30%. En otros términos, la morosidad asciende al 70%.

Las cooperativas de la provincia también registran un bajo nivel de cobro, aunque en algunos casos logran llegar al 40%, según afirmaron desde la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel). En muchos casos, los usuarios no pudieron abonar por los servicios por no estar habilitados los centros de pago. Los servicios de agua y luz son considerados esenciales, razón por lo cual no se pueden cortar por falta de pago que reinició actividades este lunes.

Desde el Colegio de Inmobiliarias de Misiones afirman que la morosidad fue creciendo y ahora el 84% de los inquilinos pidió renegociar contrato de alquiler.

Hay que recordar que también los inquilinos no tienen muy en claro cómo abonar sus facturas, ya que oficialmente las inmobiliarias aún no volvieron a operar.

Las consecuencias del parate también se perciben en los mercantiles de toda la provincia. Las cámaras de comercio de los principales municipios hablan de una falta absoluta de ingresos.

Desde la Cámara de Comercio de Oberá afirman que el 70% de los comercios tuvo movimiento cero, por lo que tuvo un 100% (ver página 12). En este mes de la cuarentena no vendieron nada y ahora tienen problemas para afrontar el pago de los servicios y del alquiler.

Lo mismo está sucediendo en el sector forestal, donde comenzó con expectativas la actividad en los aserraderos, pero se están encontrando con el obstáculo de no poder dar salida a la producción.

“Deberían reiniciarse las obras públicas y privadas para poder ubicar esos productos”, dijo el secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime), Domingo Paiva (ver Sector maderero...).

Como en toda regla, hay excepciones. Al menos en Posadas, desde Servicios de Aguas de Misiones SA (Samsa) informaron que no sufrieron baja en el pago por haber mejorado el sistema de cobro (ver Cómo hizo Samsa).



Efectos en la provincia

La baja de ingresos a raíz de la cuarentena se da por igual en el sector privado como en el público. “Tenemos una caída que está superando el 30% de la Coparticipación Federal, además de una caída que está llegando al 20% en la recaudación de Rentas Generales de la provincia”, indicó el gobernador Oscar Herrera Ahuad al hablar ayer por videoconferencia con los docentes.