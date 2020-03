El hospital de Irigoyen armó un área de aislamiento

Domingo 22 de marzo de 2020

Pocas cosas son tan escalofriantes como ver un área de aislamiento de hospital. Las camas separadas por biombos hasta el techo y con todos los recaudos necesarios para que la persona que le toque estar allí no tenga contacto con el exterior. Una imagen angustiante, pero que reproduce al detalle la preparación que los médicos están teniendo en los centros de salud ante el avance mundial del Covid-19.

Es que, si bien aún no se han registrado casos confirmados en la provincia, los hospitales ya preparan espacios especiales en caso de que se produzca un brote. Ganar tiempo es esencial y los médicos lo saben mejor que nadie en estos casos.

Un ejemplo de preparación es el hospital de Bernardo de Irigoyen, que pese a tratarse de un centro de nivel 1, ya tomó todos los recaudos para atender a los posibles casos sospechosos de coronavirus.

Capacitaciones, organización y mucha dedicación caracterizan a todos los integrantes del nosocomio, que asegura estar preparado para lo que se venga, aunque instan a la población a seguir al pie de la letra las medidas difundidas para que el virus no llegue al municipio.

María Elena Mereles es la directora del hospital y, en diálogo con El Territorio, contó los detalles del trabajo que se encuentran llevando a cabo desde que se conoció la llegada de la enfermedad a la Argentina.

“Nosotros estamos trabajando con la guardia y con el consultorio de respiratorios, durante la mañana y la tarde. Para evitar que la población general tenga contacto con gérmenes de coronavirus, está separada la guardia general -donde asisten todas las personas que tengan alguna patología, como gastroenteritis- de la guardia respiratoria”, aclaró.

En ese sentido, adujo que “todos aquellos que tengan síntomas respiratorios los atendemos rápidamente y allí se debe discernir si tenemos las sospechas de que es coronavirus, para activar el protocolo”.

En el caso de que sean febriles, se los deriva con la doctora Natyélle Bruna Kobs, quien analizará de qué patología se trata.

“Hacemos todo lo posible, trabajando en epidemiología, estamos recibiendo a los pacientes y viendo sus síntomas. El que llega con fiebre va directamente conmigo para separar los casos comunes de los sospechosos”, mencionó Kobs.

Al tiempo que añadió: “También le preguntamos si pasó la frontera porque hay muchos casos en Brasil. Tenemos un sector especial para el aislamiento y si alguien entra allí y es grave, se llama a la ambulancia para derivarlo a Eldorado. Mucha gente viene con tos o dolores de cabeza y vienen por miedo a que sea el virus, pero es otra cosa”.



Sin contacto

El área especial de aislamiento del hospital de Irigoyen se encuentra ubicado en una parte del nosocomio que no estaba abierto al público hace tiempo. Es que, años atrás, ese centro de atención era nivel 3, con quirófanos y terapias intensivas, pero al bajar de categoría, esas dependencias fueron cerradas. Allí es donde hoy están las camas especiales.

Para llegar a ese sector, hay un camino específico, que no tiene ningún tipo de contacto con las demás áreas del lugar, justamente para que los pacientes no tengan acercamiento alguno entre sí.

Cuando un paciente llega a la guardia del hospital, ya en la entrada se verifica los síntomas y se hace la separación. Si tiene alguna patología no respiratoria, se lo deriva al sector de guardia general, pero si tiene alguna sintomatología compatible con el Covid-19, automáticamente es trasladado al otro sector.

“Se pide también que aquellos que no necesiten de manera indispensable venir al hospital, que no ingresen. No estamos haciendo atención de pacientes sanos, salvo control de embarazadas que requieran el control ahora, aquellas que podemos alejar después de la emergencia, las alejamos para que no concurran al hospital por su propia seguridad, y hacemos control de chicos bajo peso”, señaló la directora del centro de salud.

Cabe señalar que al ser de nivel 1, el hospital de Irigoyen no cuenta con respiradores, por lo que si algún paciente requiere de esa atención puntual, deberá ser trasladado al Samic de Eldorado.

“Nosotros hacemos el aislamiento voluntario hasta que podamos derivarlos al centro de mayor complejidad. Ellos valorarán si los pueden recibir o tienen que rederivarlos”, explicó la doctora.

Sobre el panorama en sí, Mereles señaló que desde el hospital “nos hemos preparado con antelación a esta situación para que no nos tome por sorpresa”.