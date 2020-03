Faltan alcohol y barbijos, pero apareció la solidaridad

Domingo 22 de marzo de 2020

La gran mayoría de las farmacias de Posadas y el resto de la provincia reportan escasez de alcohol en gel, barbijos, termómetros y paracetamol desde hace unos diez días, situación que se profundizó en las últimas horas. Aunque las autoridades recomiendan el lavado frecuente de manos, durante al menos 30 segundos cada vez, ya que eso elimina a los virus, esos elementos se volvieron fundamentales para muchos.

Y el faltante se advierte no sólo en la capital misionera sino también en municipios como Candelaria, donde la gente busca barbijos y alcohol en cada comercio. En los últimos días, una sola farmacia recibió esos productos, pero a las pocas horas se quedó sin stock.

En cuanto al panorama general, los colectivos urbanos de pasajeros continúan descendiendo y ascendiendo pasajeros a varios metros de distancia de la rotonda de ingreso a la localidad, sin ingresar a los barrios y el centro.

En Montecarlo, lo único que se consigue en algunas farmacias son guantes de látex y alcohol etílico. Es por ello que desde los talleres de costura comenzaron a fabricar barbijos, pero hoy ya no cuentan con insumos para seguir trabajando dado que la demanda es muy alta. Se entregan principalmente a personal municipal, fuerzas de seguridad y choferes de colectivos.

En este sentido se solicitó a quienes tengan tela arciel o percal, sin importar el tamaño, que la donen para seguir confeccionando. También se requiere elástico de medio centímetro, hilo de coser a máquina y alfileres. Las donaciones se reciben en la ex Epet.

En Aristóbulo del Valle, el grupo de mujeres Acción Solidaria entregó ayer 600 barbijos hechos por ellas a la Policía de Misiones.

Viviana, Alicia, Eugenia, Fátima, Lali, Andrea y Marina seguían ayer cosiendo cada una en sus casas. También entregarán a dependencias de Salud, bomberos, juzgados y Gendarmería.

El grupo de mujeres es reconocido en Aristóbulo porque sus integrantes -diseminadas en varios barrios- tienen activa presencia en los sectores más carenciados.

En Bernardo de Irigoyen, ante el faltante de varios insumos, un grupo de 20 modistas trabajan en la confección de barbijos, camisolines y cofias para el hospital local.

Por otro lado, personal del nosocomio contó que varios comerciantes y particulares están acercando insumos como alcohol, repelente y materiales de limpieza.

En Capioví, Julián Vogel, un joven empresario de la zona, se sumó a la campaña solidaria y ayer al mediodía entregó 24 camas de pino de una plaza al Samic de Eldorado.

“Entre varios aserraderos se hicieron 80 camas y nosotros aportamos 24 de ellas, una parte nos compró un empresario de Eldorado y la otra parte las donamos con mi esposa y mis hijas”, comentó.

En paralelo, empresarios de Puerto Rico donaron sábanas, colchones y fundas.

“Obviamente después de esto no nos vamos a quedar quietos, prepararemos por lo menos 50 camas más por si se llegan a necesitar allá o en algún hospital”, agregó y pidió que otros sectores también se sumen a las acciones solidarias.

En San Vicente, un grupo de amigas, entre las que se encuentra una médica local, no dudaron en empezar a fabricar barbijos y donarlos. Según contó Mónica Haureluk, una de ellas “propuso si queríamos ayudar a hacer barbijos y darle a Daniela -la médica- para que por intermedio de ella se repartan a los que necesitan y no dudamos, compramos friselina y cada una en sus casas cortan y otras cosemos y entregamos”. Ya produjeron 500 barbijos y no descartan hacer ropas para médicos y enfermeros.