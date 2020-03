La frontera más difícil de aislar es la de Bernardo de Irigoyen

Domingo 22 de marzo de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

“Bernardo de Irigoyen, Barracao y Dionisio Cerqueira son como tres barrios de una misma ciudad, y ahora nosotros tenemos que decirle: ‘No, no podés pasar’ al vecino de enfrente”. La frase le corresponde a Gustavo Quintana, Comandante Principal y jefe del Escuadrón 12 de Gendarmería Nacional en Bernardo de Irigoyen.

La situación tras el cierre de fronteras en Argentina se volvió caótica en muchos puntos del país. La necesidad de cerrarle las puertas de entrada al Covid-19 se transformó en una herramienta indispensable para combatir al virus mundial, teniendo en cuenta el brote que tuvo la enfermedad en países limítrofes.

No obstante, la cultura binacional que tienen provincias como Misiones imposibilita que la tarea sea llevada con facilidad. Por el contrario, pese a que se dispuso el peso de la ley y las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de las normas dictadas por el presidente Alberto Fernández, las ciudades fronterizas siguen siendo ventanas abiertas a extranjeros que intentan, por todos los medios posibles, ingresar mediante la ilegalidad.

Un caso testigo es el de la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, cuyos límites geográficos con Brasil solamente se vislumbran en los mapas y quizás cuando se disputa algún partido de fútbol entre ambas naciones.

El resto del tiempo, las ciudades de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, separadas por casi 30 kilómetros (de Irigoyen hasta San Antonio) de frontera seca, se encuentran en constante contacto. La zona urbana del límite, comprendida en unos seis kilómetros, se encuentra dividida tan solo por una vereda.

Por esta razón, es habitual hacer una “doble vida”. Es decir, vivir en Argentina y trabajar en Brasil o viceversa. Incluso hay muchas actividades que se hacen en el vecino país: muchos niños van a la escuela del lado brasileño, se hacen compras allá o hasta se pasa la frontera para ir al gimnasio.

Para este fin de semana se espera conocer cuál será el alcance del bloqueo que dispuso Brasil en la zona de frontera (ver En Barracao y Cerqueira...).

El Territorio llegó hasta la zona de frontera y constató que el trabajo que se encuentra haciendo la Gendarmería Nacional es arduo pero se queda corto, pues, al tratarse de una distancia tan larga, no alcanzan muchas veces los hombres y mujeres de las fuerzas para detener a todos los que pretenden cruzar.

Desde esa entidad, pidieron consideración y conciencia ciudadana, para tratar de alivianar la pesada carga que tienen de por sí al tener la función de detener -quizás- hasta a sus propios amigos.

Son vecinos y se conocen todos. Empero, la emergencia sanitaria le coloca una barrera hoy a la integración. Barrera necesaria para combatir a un enemigo invisible que amenaza con arrasar la vida cotidiana de todo el mundo.

Además de Irigoyen, los pasos en San Antonio y San Pedro (Comandante Rosales) también son lugares complejos de controlar, aunque este último fue cerrado días atrás de forma total.



Mucha complejidad

Sin embargo, la complejidad que tiene el paso fronterizo de Irigoyen es excepcional. No por el paso en sí, sino por la distancia que tienen en la parte urbana.

“El paso legal se cubre con seis, siete gendarmes, el problema es lo que llamo la frontera urbana, de asfaltado, que es más difícil de controlar, por la extensión, por la cantidad de gendarmes. Necesitamos 50, 60 gendarmes desplegados y hoy tenemos alrededor de 80 pero divididos entre los tres municipios”, señaló el jefe del Escuadrón 12 de Gendarmería, Gustavo Quintana.

Agregó que “en el paso, no se necesita tanto despliegue, todos los efectivos están en los seis kilómetros de frontera seca que tenemos, 24 kilómetros en total hasta San Antonio. A la salida de Irigoyen es más fácil, pero lo controlamos mejor. Pero acá, en la zona urbana, es más difícil, por eso llamamos a la concientización de la población local”.

En ese sentido, apostó a la solidaridad de los habitantes, puesto que “podemos poner 200 gendarmes a lo largo pero van a intentar pasar igual, pasa por la conciencia de cada uno. Yo creo que tiene que tomar responsabilidad la gente y concientizarse de no cruzar por su propia seguridad”.

Y determinó: “No es importante el vallado y los gendarmes, lo importante es que la ciudadanía tome conciencia, que adopte el sentido común, el sentido práctico. Después la barrera de contención es otra cosa, porque si fuésemos una sociedad altamente educada, bastaría sólo con poner un cartel de prohibido pasar”.

Por eso también, la camioneta de Gendarmería realiza recorridas con altoparlantes concientizando a los vecinos e instando a permanecer en sus domicilios el tiempo que dure la cuarentena.



Idiosincrasia local

El jefe del Escuadrón dijo que se debe tomar en cuenta también el escenario local, que es lo que vuelve tan cruda la tarea diaria de las fuerzas de seguridad.

“Hay que entender la idiosincrasia de la gente, todo el tiempo están pasando para hacer alguna actividad, o trabajar, es algo normal y cotidiano. Nosotros mismos corremos alrededor del lago, haciendo el trayecto Brasil-Argentina”, manifestó.

Con la nueva disposición, se endurecieron los controles a lo largo de la frontera urbana, con la colocación de puntos estratégicos donde se encuentran apostados agentes de Gendarmería las 24 horas, controlando que nadie cruce.

“Hay gente que, por ejemplo, va a hacer compras del otro lado. Por ahí hay una oferta de carne de 200 pesos el kilo y acá está el doble, y es cruzar la calle, no es que tiene que tomarse el tren, literalmente es cruzar la calle, por eso también es complicado”, detalló Quintana.

Asimismo, dijo que se registraron algunas discusiones con gente que quizás trabaja en Argentina y vive en Brasil, o bien tiene doble nacionalidad, pero domicilio en Brasil, por lo que es considerado extranjero, pero que en general, la gente entendió el momento insólito que se está viviendo.

“Acá la gente no lo toma como si somos dos países diferentes. Acá hay familias de papá y mamá brasileños, y los hijos son argentinos, pero estudian allá. La mayoría van a gimnasios a Brasil, así es todo”, señaló.

Al tiempo que admitió que las fuerzas de seguridad “tenemos la función más odiosa, que es impedir que crucen, porque no somos Aduana o Migraciones que cuando vas a pasar por el paso te dicen que no podés cruzar. Acá somos nosotros prohibiendo paso a personas que siempre han cruzado. Y te dicen: ‘Yo no soy un delincuente’, y lo sabemos, pero está prohibido”.