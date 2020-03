Domingo 22 de marzo de 2020

La pandemia de coronavirus llegó en un año en el que debería ser una fiesta para el deporte olímpico. Las consecuencias catastróficas a escala mundial frenaron y opacaron los planes de todos. La tripulante Lourdes Hartkopf (24), la única misionera hasta el momento clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, en vela, habló con El Territorio y contó sus sensaciones sobre la incertidumbre que atraviesa por estos días.

“El coronavirus nos arruinó la planificación, porque nosotras veníamos entrenando acá, en Buenos Aires, teníamos pensado hacerlo hasta mediados de abril y ahí nos íbamos a ir a Europa a correr dos campeonatos y la Federación, junto con el Enard, decidieron no mandarnos por el coronavirus. Igual esos campeonatos no se sabe si se hacen o no, pero en marzo había campeonatos en España y se suspendieron todos”, explicó.

Lourdes, quien logró la clasificación a mediados de febrero en Mar del Plata, junto a su compañera bonaerense Belén Tavella, en el marco del Sudamericano de Yachting en Mar del Plata en la clase 470, tenía planeado decir presente en dos campeonatos: entre abril y mayo en La Semana de Hyeres y el Europeo, también en Francia; después en junio partir a Japón a otro campeonato y ahí quedarse hasta que se inicien los Juegos.

“Creo que se van a suspender también los de abril y por ende no vamos a viajar. Ahora nos quedamos entrenando en Buenos Aires y nos cerraron el gimnasio; además, los clubes tienen acceso muy restringido, entonces tampoco está muy fácil entrar a los clubes para poder navegar, se nos está complicando la situación y como hay que quedarse en las casas, tampoco queremos salir mucho y estamos haciendo lo que podemos”, resaltó la posadeña surgida de la cantera de la Escuela de Vela de Nicolás Dasso en Posadas.

Claro que se sabe no son las únicas perjudicadas, ya que todos los países están sufriendo, en mayor o menor escala, la pandemia y los deportistas no escapan de ello y viven con congoja la previa a Tokio que, confirmado por el Comité Olímpico Internacional, hoy sigue en pie para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto, pese a las quejas de los deportistas que ya alzan la voz a fin de que se reprogramen para el próximo año, como ya se hicieron importantes competencias internacionales.

“Estamos con muchas ganas de navegar y poder entrenar porque sino sentimos que no vamos a llegar de la mejor forma a Tokio, pero está muy complicado la verdad. Igual, todos los países están así, no sólo nosotros”, reflexionó la posadeña.

Para Lourdes y Misiones, el momento histórico -ya que es la primera vez que la provincia logra tener un deportista con presencia olímpica en este deporte-, se ve entristecido por la realidad y habrá que esperar a ver cómo sigue la evolución de está pandemia que tiene en vilo a todo el mundo.