Cierran las ferias francas para evitar aglomeración

Jueves 30 de abril de 2020

Ante la declaración realizada por las autoridades sanitarias de la provincia de circulación comunitaria de coronavirus en Misiones, el Ministerio de Agricultura Familiar, junto a la Municipalidad de Posadas y la Asociación de Ferias Francas de la ciudad, decidieron suspender el funcionamiento de todas las ferias francas de Posadas hasta nuevo aviso, a partir de este sábado. Sucede que las ferias francas que funcionan en la ciudad capital concentran a un gran número de agricultores de diferentes municipios así como de personas.

No obstante, ayer sucedió algo particular dado que fueron muy pocos los consumidores que se acercaron a la feria de Itaembé Miní y los agricultores se fueron con mucha producción no vendida.

Por otra parte, la Municipalidad capitalina comunicó que se prohíben mañana todas las ventas de locro en la vía pública, actividad que es una tradición cada Día del Trabajador.