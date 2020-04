La circulación comunitaria encuentra a Misiones mejor preparada

El sistema de salud solo no puede

Llevamos 42 días de cuarentena. Días que sirvieron para que hoy podamos decir que el sistema de salud está mejor preparado para enfrentar la pandemia de lo que estaba a comienzos de marzo. ¿Pero es suficiente un sistema de salud preparado para contener al virus? La respuesta es no, y basta con mirar lo que sucedió en los países con los mejores sistemas del mundo. Colapsaron. Pero no lo hicieron porque el sistema sanitario no hizo su parte. Lo hicieron porque la sociedad toda debe también hacer su parte, la prevención. El sistema de salud del país, y de Misiones en particular, está hoy en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta el contexto mundial y después de haber visto lo que sucedió en otros países. Quedará ahora en manos de la ciudadanía cumplir con su parte, protegiéndose de la exposición al virus cumpliendo el aislamiento y saliendo sólo para las tareas permitidas y con la protección adecuada y tomando las medidas de prevención sugeridas como el distanciamiento social cuando es inevitable el contacto con otros, el aseo permanente de manos, el uso de barbijos o tapabocas y otras prácticas ya adquiridas. Una ciudadanía responsable más un sistema de salud robustecido, puede ser el cambio necesario para que Misiones salga de esta situación lo menos golpeada posible.