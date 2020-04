Cierran laboratorio de Pediatría, priorizan teleconsulta y urgencias

Jueves 30 de abril de 2020

Tras la confirmación en la jornada del martes del primer caso de personal sanitario con coronavirus en Misiones se disparó el protocolo en el Parque de la Salud. Se trata de un joven trabajador del laboratorio del hospital de Pediátrico Fernando Barreyro, de Posadas.

Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del nosocomio, detalló que el laboratorio en cuestión se cerró para descontaminar y unas 30 personas que trabajan en el lugar fueron testeadas y están en aislamiento domiciliario.

Respecto de cómo seguirá trabajando el pediátrico, señaló que “la planificación del hospital sigue como hasta ahora, con atención de emergencias, atención en pacientes internados, cirugías de urgencias y teleconsulta con colegas y pacientes del interior”.

Consultada por la demanda en este contexto en el que la pandemia coincide con los cuadros estacionales como broncoespasmo o faringitis, explicó: “Durante todo marzo y abril tuvimos muy bajas consultas. No pasaban de 70 a 80 por día. Aún no se ven muchas patologías respiratorias” y la mayoría coincide con accidentes domésticos.

Además, se realizaron testeos a personal de limpieza que tuvo contacto con el infectado y a dos personas de mantenimiento que estuvieron trabajando en el horario del joven que ahora dio positivo para Covid-19.

“Ayer -en referencia al martes- cuando nos enteramos del positivo se hizo un Zoom con todos los jefes de servicio y se confeccionó el listado del personal de contacto, eso se presentó a Epidemiología y se empezaron a hacer los procedimientos correspondientes: el aislamiento y el hisopado”, comentó la médica en Radioactiva 100.7

Y en esa línea además afirmó que “hasta ahora no tenemos ninguno que haya tenido sintomatología en el aislamiento”.

“Se están tomando las muestras al personal del Laboratorio, los que no tuvieron contacto con el infectado, porque trabajan a contrahorario, se evalúa la PCR, si dan negativos volverán a trabajar y si tuvieron un contacto estrecho, es decir, más de 15 minutos sin la protección personal, esas personas pasarán a catorce días de aislamiento para completar el protocolo”, indicó.



Muestra repetida

El trabajador sanitario que dio positivo para Covid-19, por su parte, está asintomático, sigue su cuarentena y no tiene antecedentes de riesgo.

“Cuando se determinó que el chiquito que fue al Garrahan dio positivo para coronavirus, se tomaron las muestras de PCR para todo el personal que tuvo contacto con el paciente. El joven que dio positivo ayer -por el martes- también fue estudiado pero el primer test dio que no era concluyente”, afirmó Fernández Sosa.

En ese sentido, explicó: “Cuando se toma la muestra tiene que tener un poco de secreción. Pero esta persona, al no tener mocos o catarros, la muestra no era efectiva, suficiente, es decir, al no tener sintomatología, se repitió la muestra, y ahí nos dio positivo”.

“El resto, los otros 36 trabajadores de la salud que tuvieron contacto directo con el menor dieron negativo”, aclaró.

Y añadió que a los pacientes de riesgo que estuvieron cerca del niño de 3 años -no en la misma habitación- “también se los estudió y todos dieron negativo”.

El caso del niño misionero que dio positivo de coronavirus en el hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires fue detectado el viernes pasado.

El menor había sido trasladado a dicho nosocomio porteño un día antes debido a un tumor cerebral y en los estudios previos a una intervención quirúgica se le realizó también el hisopado para Covid-19.