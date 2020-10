Venta de autos usados se frena por falta de unidades - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 02:00hs.

El valor de dichas bonificaciones es del 22% para responsable inscripto y de 5% para consumidor final. Para avanzar en la aplicación de estas nuevas medidas de incentivo al sector se dispuso la creación del Registro de Agencias, Concesionarias Oficiales e Intermediarios del Mercado Automotor, en el cual los interesados deberán inscribirse para acceder a las bonificaciones.





Coches aislados y valores ascendentes Sobre otros factores que también complicaron la oferta de autos usados, Malarczuk recordó que “el aislamiento provocó problemas porque a veces se traían vehículos de otras provincias, pero en este momento es imposible. También la grave crisis económica que está atravesando el país en general afecta el nivel de ventas”, comentó. En tanto, en referencia a los valores de los vehículos consideró “sólo se saben que suben, los vehículos mes a mes van subiendo.



Pero pese a ello yo creo que en este momento, en que no se pueden comprar dólares, invertir en un nuevo vehículo es una buena opción.



Es una forma de proteger y capitalizar ahorros”.



Malarczuk apuntó finalmente que en su sector preocupa el crecimiento de ofertas de vehículos a través de las redes sociales. “Es una nueva competencia que tenemos y es riesgosa para los consumidores porque atrás de esas ofertas en páginas web no hay ningún respaldo.



Si al vehículo le llega a pasar algo o se tiene un inconveniente no hay a quién hacer responsable. Eso no ocurre con las agencias o concesionarias que legalmente somos responsables”, diferenció.

La compra y venta de autos usados se está dando en niveles muy bajos, según reconocen en las concesionarias y agencias de autos, desde las que se apunta a que por varias razones el acceso a vehículos seminuevos es muy limitado.La principal razón es la falta de unidades en oferta, ya que los propietarios no los están entregando por la demora en entregas de unidades 0km.También incidió el aislamiento social por el Covid-19 y la incertidumbre de precios de las unidades, que suben mes a mes.Pese al complejo escenario, los negocios valoraron la baja de costos impositivos que propició el gobierno provincial con la extensión del Ahora Patentamiento a los vehículos usados vendidos en la provincia.“En Misiones hay algo de movimiento, pero estamos trabajando en un 30 o 40% de lo que se movía en un año normal. En Oberá tal vez se está un poco mejor, pero igual trabajando a un nivel muy bajo frente a otros años”, comentó Fabián Malarczuk, presidente de la filial de la Cámara de Comercio Automotor en Misiones.El directivo, propietario de una agencia de autos, detalló ante la situación que “uno de los problemas que tenemos es que hay muy pocos vehículos usados. Al no entregarse las unidades 0km (por demoras en la importación, entre otras razones) eso frena la comercialización de todas las líneas de vehículos. Así la gente al no poder llegar al 0km, termina no entregando su vehículo usado y demora toda la cadena de comercialización”.En igual sentido, Carlos Seewald, empresario del sector concesionarias de autos, consideró que “hay ventas de unidades usadas, pero estamos limitados por la escasez de modelos en estos momentos”.Seewald valoró que en la posibilidad de incentivar la compra de unidades, desde el gobierno provincial se propusiera una baja de impuestos en las unidades usadas. “Es una propuesta muy interesante la que hace la provincia y responde a una realidad. Veníamos con mucha competencia de otras provincias que tienen aranceles muy bajos. Con esta medida hay una facilidad más para que el dinero se siga quedando en Misiones”, comentó.Por otro lado, sobre los beneficios concretos para realizar transferencias de autos usados, ayer desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) se detalló que se trata de un reintegro de gastos de patentamientos del 1,5% del valor del vehículo usado con tope de 21.150 pesos (estaba en 18.750 pesos).También se incrementó de 1 a 3 millones de pesos el tope para beneficiarse de la bonificación por venta de vehículos. Si vende un auto cuyo precio es superior a ese monto, no aplica la bonificación.