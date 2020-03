Un rol social que va más allá de las salas de lectura

Domingo 1 de marzo de 2020

La Biblioteca Popular Posadas cumplirá en diciembre 107 años propiciando el acceso al conocimiento y la cultura. En su extensa trayectoria -que va de la mano con el crecimiento de la ciudad- esta institución se fue convirtiendo en reservorio de la historia local y regional con un fondo documental valioso y, en ese camino ha ido adaptando su rol a las demandas de los nuevos usuarios.Norma Wionczak, profesora en historia y bibliotecaria, se desempeña hace 20 años en la biblioteca de calle Córdoba 2069. En una entrevista con El Territorio se refirió a los cambios y desafíos que tienen estas instituciones en el nuevo siglo y que también plantean una revisión y actualización en el quehacer del bibliotecario. “Cuando ingresé a la biblioteca hacia el año 2000 era muy diferente, no estaba tan expandido internet, teníamos una computadora para uso administrativo, no había la fluidez de la comunicación que ahora tenemos con la gente y mediante las redes sociales”.La biblioteca Posadas, que es la tercera más antigua de Misiones, tuvo entre los objetivos de su fundación el de acompañar la educación proporcionando bibliografía. Durante muchos años se la conoció como la biblioteca de los estudiantes, incluso los secundarios realizaban allí sus pasantías; también recibe a personas de todas las edades e investigadores.Con el motor de democratizar el acceso a la información, la biblioteca corre el horizonte más allá de la sala de lectura. Se proponen ciclos de música, de cine, rincón de lectura infantil, bibliomóvil en las plazas, kermeses al aire libre.“Hoy debe darse una biblioteca social para el pueblo, la biblioteca no debe ser para una elite. Recibimos personas en situación de calle, niños que están en la calle con sus familias y vienen a leer y a jugar jueguitos, también artesanos que se instalan un tiempo en la ciudad e ingresan a sus redes sociales”.Un nuevo paradigma promueve el acceso a la información, el conocimiento y la tecnología de todos los sectores de la sociedad. En este proceso también incorpora temáticas actuales y desde una perspectiva de derechos e inclusión como violencia de género, discapacidad, derechos humanos. “En esta apropiación que hace la gente de las bibliotecas, el conocimiento circula y más allá del contenido en sí y de los intereses de cada usuario, está el hecho importantísimo de abrir el acceso a la cultura y el conocimiento”, finalizó. zLa Biblioteca Popular Posadas que cuenta con alrededor de 30 mil textos, los más antiguos datan de la segunda mitad de siglo XIX y una voluminosa hemeroteca que recorre la historia del periodismo gráfico local.