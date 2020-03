La biblioteca de Puerto Iguazú, con más de 30.000 textos

Domingo 1 de marzo de 2020

Liliam Ravassi, docente y bibliotecaria ha dedicado su vida a incentivar la lectura en Puerto Iguazú, hace mas de 25 años expresó el deseo instalar una biblioteca en la Ciudad de las Cataratas. Meses después, Claudio Álvarez, político local, recibió una correspondencia de parte de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares para la instalación de una y, sin conocer el deseo de Ravassi la designó a cargo del proyecto. Así nació la Biblioteca Popular Victoria Aguirre, ubicada en la avenida del mismo nombre en pleno centro.Liliam Ravassi, una de las fundadorass y directora desde el inicio, trabajó tres años para lograr abrir las puertas el 14 de diciembre de 1996.“He tenido muchos problemas, muchas discusiones con la gente que nunca aceptó la idea de la biblioteca en Iguazú, sin embargo mucha gente que no me conocía me ayudó muchísimo para que hoy esta biblioteca exista y cuente con 33.300 libros”, relató a El Territorio.Lo que comenzó como un diminuto espacio que medía 5.30 metros de frente y 4 metros de fondo, hoy cuenta con un estructura mucho más amplia y ha crecido hacia arriba. Hay una sala, la hemeroteca en la planta alta. Además, un espacio para exposiciones de arte.La Biblioteca Victoria Aguirre debió acomodarse al avance de la tecnología y la posibilidad de leer libros en formato PDF desde una computadora y en todo este tiempo, la cantidad lectores ha aumentado considerablemente.La biblioteca tiene 60 familias socias, además de los jóvenes que se acercan a leer en forma gratuita. “Las bibliotecas no van a morir nunca porque si bien la tecnología avanzó, la cantidad de estudiantes creció y también la cantidad de lectores”, explicó Ravassi.La sala es visitada por turistas, ya se hizo conocida internacionamentel por un artículo periodístico publicado en Alemania, donde se resaltó que Ravassi recorre zonas agrestes con su bibliomóvil llevando libros a lugares de muy difícil acceso a niños. Dicho artículo posibilitó la donación de dinero para la construcción de una escalera.