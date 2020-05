Santa Ana: piden que paren la obra de la autovía si no se garantizan obras complementarias

Martes 26 de mayo de 2020 | 18:45hs.

La monumental obra de la autovía, tramo que une a Santa Ana con Loreto podría parar si la justicia da lugar al recurso de amparo presentado por el municipio debido a que la empresa constructora no estaría cumpliendo con el acuerdo firmado entre las partes.









Las acciones legales se determinaron cuando los técnicos de la empresa indicaron que no hay presupuesto para la obra de iluminación, pavimentado del acceso a las reducciones jesuíticas y colectoras como acceso a la terminal de ómnibus, veredas entre otras obras que ya existían y fueron demolidas por la empresa de construcción de la autovía con la promesa documentada de realizarlas nuevamente.





El intendente Pablo Castro indicó que esperan que la justicia haga lugar al recurso de amparo presentado por el municipio ya que si no se cumple con lo pactado por parte de la constructora el municipio sufrirá muchas consecuencias negativas que no corresponde porque los documentos firmados son claros y precisos.







"Si no hay presupuesto se para la obra y cuando haya plata se continuará" indicó Castro quien agregó que son muchos los vecinos, principalmente los gastronómicos quienes sufrirán las consecuencias de los accesos no finalizados si no se cumple lo prometido, "tenemos toda la documentación donde está claro cuales eran las obras complementaras y solo pedimos que se de cumplimiento" dijo el jefe comunal.



En tanto que la empresa yerbatera que opera en la zona admitió que la justicia ya les otorgó el recurso de amparo pero que desde la empresa constructora están incumpliendo y alegan que no fueron notificados de la medida legal dijo el encargado de la empresa envasadora de yerba, Juan Manuel Casette a El Territorio. Casette indicó que en días de lluvia la empresa se ve muy “perjudicada ya que los camiones que ingresan la materia prima quedan en el barro debido a que no se ha devuelto el asfalto correspondiente para ingresar sin inconvenientes”, y agregó que entre todas las bases de la envasadora que opera en la provincia “son más de 250 trabajadores que dependen de la misma y que sería de mucho perjuicio a esas familias si no se cump