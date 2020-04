San Pedro: preocupación por desmonte y quema a cielo abierto de monte nativo

Jueves 30 de abril de 2020 | 13:30hs.





Se trata de una propiedad ubicada a más de siete kilómetros de la zona urbana de San Pedro, donde más de 100 hectáreas de monte nativo está siendo talado para el cultivo de maíz transgénico, hecho que fue denunciado en octubre del año pasado ante el Ministerio de Ecología provincial, Ministerio de Agricultura Familiar y Ministerio de Derechos Humanos, a fin de frenar el avasallamiento de la selva y las distintas especies que allí habitan. Las denuncias fueron realizadas por integrantes de la red Yukeri.





Si bien recibieron respuestas, no fueron las suficientes para evitar la continuidad del desmonte y durante esta semana y pese a que el Ministerio de Ecología emitió una orden de “No Innovar” en la propiedad, las máquinas comenzaron a trabajar de forma intensiva y la quema queda de manifiesto en la masa de humo que cubre la zona, “no solo se dejó de desmontar sino que se sembró maíz transgénico, se utilizó agrotóxicos, nosotros estuvimos en la propiedad y vimos el desastre, no cumplieron con la orden legal de no innovar emitida el año pasado. Hoy estamos escuchando las máquinas, vemos la quema, sentimos una indignación enorme porque defendemos la cultura misionera de la siembra y la preservación de la selva”, indicó Ayelen De Genaro, integrante de la Red Yuquerí.





Desde la red alertaron además sobre la intensa extracción de madera nativa durante las etapas de cuarentena a raíz de los pocos controles

En plena cuarentena obligatoria por la pandemia mundial del coronavirus, el monte nativo continúa siendo destruido en la capital de la Araucaria, en esta oportunidad el desmonte y quema a cielo abierto se lleva a cabo impunemente en colonia San Juan Bosco desde octubre del año pasado y pese a la emergencia sanitaria y las denuncias realizadas, la actividad continua generando indignación por parte de los vecinos.