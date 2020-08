Preocupa la continuidad pedagógica en las universidades y terciarios - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020 | 03:00hs.

La pandemia del coronavirus y la consecuente suspensión presencial de las clases en todos los niveles generó diversas complicaciones. En ese sentido, El Territorio preguntó a universidades e institutos terciarios sobre cómo se está dando la continuidad pedagógica.Los consultados coincidieron en que el mayor problema se generó con los ingresantes, que pasaron de la secundaria a la universidad y debieron adaptarse a la vida universitaria en un contexto insólito. La otra complicación se dio con carreras que sí o sí requieren de prácticas presenciales como Kinesiología, Medicina, Enfermería, Trabajo Social o profesorados, por citar algunas. O los ya conocidos problemas de conectividad.El sueño de muchos jóvenes, provenientes de distintos puntos del país, de ser Técnico Universitario Guardaparque en el Instituto Superior San Pedro se vio perjudicado por la pandemia. Este centro educativo depende de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y es de los pocos en Argentina que dicta esta carrera. Pero el sistema remoto trajo consecuencias negativas porque no toda la matrícula cuenta con las herramientas tecnológicas para dar continuar en tiempo y forma al cursado.De esta forma, el número de alumnos cursando materias disminuyó en un porcentaje de hasta el 40%. Si bien los estudiantes empezaron el año lectivo, a medida que transcurrieron las clases virtuales se encontraron con dificultades que le impidieron avanzar. La disminución en la matrícula tuvo que ver con la falta de conectividad como así también de dispositivos tecnológicos, y en el menor de los casos, por el agobio que significa la modalidad virtual, dijeron.Desde la Facultad de Humanidades, la decana Gisela Spasiuk plasmó que están “sumamente preocupados por aquellos estudiantes que no pudieron seguir. Así sea uno o diez es un problema y la facultad aprobó por directiva alternativas para que apenas vuelva la presencialidad se pueda recuperar a esos alumnos a través de tutorías o cursadas intensivas, o cualquier otra metodología”.A pesar de los contratiempos, Spasiuk dijo que se encaminan a cerrar el primer cuatrimestre la primera semana de septiembre y ese mismo mes habilitarán mesas de exámenes para todos los estudiantes. “Quien quiera podrá rendir de forma virtual las materias”, señaló. Hasta ahora solamente se habilitaban mesas para tesistas o quienes adeudaban cinco o menos materias para recibirse.Y amplió: “Las mayores preocupaciones estuvieron centradas en los primeros años porque son estudiantes que no conocen cómo es la vida universitaria ni el ejercicio de lo que es ser un estudiante universitario. Les tocó de entrada ese doble aprendizaje en la virtualidad, igual que a nosotros que los acompañamos. No obstante, el número de alumnos que se inscribió a cursar y que lo sigue haciendo es alto. Sí se puede decir que con la conectividad o con el estar siempre conectados hubo problemas. Pero se le dio plazos a los estudiantes que no pudieron cumplimentar la cursada en tiempo y forma”. Asimismo reflexionó que “no sólo es la conectividad el problema, la situación de incertidumbre de la pandemia genera temor, desgano y otras sensaciones que influyen en el oficio de estudiar y enseñar”.En tanto, para los profesorados u otras carreras que requieren prácticas profesionales presenciales se realizaron ejercicios de simulación. “Y hay prácticas que si no se pudieron resolver por la razón que fuere quedarán para el año próximo”, expresó.Por su lado, Ricardo Biazzi, rector de la Universidad Gastón Dachary, expuso que la virtualidad hizo que se redefinieran “los procesos de aprendizaje y enseñanza. En el modelo virtual la relación alumno-docente es mucho más dialógica y requiere una interacción más fluida. No es sólo mandar un PDF al alumno”. Esta casa de estudios que tiene presencia en Misiones y Chaco resolvió para carreras como Kinesiología, Nutrición y los profesorados que requieren prácticas en hospitales o escuelas que la materia no se dé por aprobada “hasta que la práctica no esté ejecutada. Por ejemplo, los hospitales no permiten que las prácticas se realicen, lo que es lo más lógico en este contexto”.Actualmente esta universidad privada posee 3.873 alumnos cursando bajo modalidad virtual. “Tratamos de adaptarnos rápidamente al contexto de emergencia dado por la pandemia con la premisa que la adversidad no nos iba a frenar de generar alguna actividad mediada por la tecnología, que es lo que está ocurriendo”, expresó Biazzi.Al tiempo que añadió que el Dachary dispuso de la apertura del campus virtual para todas las materias. Aunque en base a relevamientos internos las clases se complementan con el uso activo de otras plataformas como WhatsApp y el correo electrónico.En sintonía, Magno Ibáñez, rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), comentó que carreras como Kinesiología y Fisiatría, Instrumentación Quirúrgica o Desarrollo Agropecuario que requieren de prácticas presenciales resolvieron “esperar para más adelante porque no se pueden realizar esas prácticas”.Además indicó que la Unau “está en condiciones de dictar clases de forma presencial porque nuestra cantidad de alumnos no es mucha como en otras universidades”. Pero para ello requieren de habilitaciones provinciales y nacionales que por el momento no se darán y seguirán bajo la virtualidad.La Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado tiene una matrícula activa de aproximadamente 2.000 estudiantes. De ellos 500 se pre matricularon en el primer año de las distintas carreras. “En el caso de los estudiantes de primer año tenemos una situación más compleja y creemos que va a haber una mayor deserción”, contó Cristina Bischop, secretaria Académica de Forestales.“Ahora estamos analizando cómo solucionar la problemática de las prácticas. La situación es muy compleja. Pero estamos tratando de solucionar los problemas que se presentan”, sostuvo.También aclaró que por la pandemia se vieron obligados a reprogramar el calendario académico, por lo que el segundo cuatrimestre iniciará el 7 de septiembre y habrá mesas ordinarias en octubre y diciembre y extraordinarias en septiembre y noviembre.Pero ya tomaron mesas de exámenes virtuales a aquellos que debían pocas materias para recibirse. Así, hasta el momento se graduaron 32 estudiantes en grado y pregrado y el viernes se hizo la primera defensa de un trabajo final de posgrado.